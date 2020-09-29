Владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск заявил, что не собирается делать прививку от коронавируса, потому что якобы ни ему, ни его семье болезнь не угрожает.

Маск неоднократно ошибался относительно опасности и распространения коронавирусной инфекции. Его прогнозы никогда не сбывались, а социальные сети миллиардера часто становились платформой для распространения фейков. В частности, он говорил, что умирают все люди, а от COVID-19 "очень низкая смертность", рассказывает 24 канал.

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В начале пандемии Маск был уверен в том, что до конца апреля в США не будет серьезного всплеска болезни и называл локдаун "домашним арестом". Впрочем, оказалось совсем не так. Ведь еще в конце марта страна вышла на первое место по количеству инфицированных, обогнав Италию и Китай.

На вопрос журналистки о высокой смертности от коронавируса Маск заявил, что мировая реакция на пандемию коронавируса в мире снизила его доверие к человечеству.

Все умирают. В этой ситуации нет правильного решения. Все это уменьшило мою веру в человечество. Все это... Иррациональность людей как таковая,

– сказал Маск.

В марте в своем твиттере миллиардер выразил мнение, которое вызвало живое обсуждение не только среди пользователей сети, но и среди ученых. Он заявил, что у детей есть иммунитет к болезни, а уязвимы только пожилые люди с хроническими заболеваниями.

А вот недавно основатель Маск заявил, что ни он, ни его дети не будут делать прививки от коронавируса. Мол, они все равно не заболеют.

Мне не угрожает COVID-19, как и моим детям,

– заявил он.

Также он добавил, что во время пандемии не пропустил ни одного рабочего дня в офисе. А если какие-то люди сочтут его "опасным", то он советует им оставаться дома.

Реакция Билла Гейтса на заявления Илона Маска

Соучредитель и филантроп Microsoft Билл Гейтс еще весной назвал комментарии Маска возмутительными. Гейтс считает, что тот должен "придерживаться своих знаний", а не распространять ложь о коронавирусе.

Позиция Илона – поддерживать высокий уровень возмутительных комментариев. Он не занимается вакцинами. Он делает замечательные электромобили. И его ракеты работают хорошо. Поэтому ему "разрешено" говорить такие вещи. Но надеюсь, что он не запутает области, в которых не слишком участвует,

– сказал Гейтс.

Почему Маск ошибается?

Эпидемию или пандемию можно преодолеть только с помощью образования коллективного иммунитета. Существует только два варианта, как это сделать. Первый – люди должны массово переболеть, а второй – искусственная иммунизация населения.

Первый вариант отпадает, поскольку для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунитет получили по меньшей мере 95% населения. В случае с коронавирусом возможно еще больше, ведь иммунитет вырабатывается не у всех и пока непонятно, сколько он длится. Бразильский город Манаус на своем примере показал, насколько это опасно. Во время пика эпидемии там почти одновременно заболели 50% населения. Летальность составила около 0.25%. В сухих цифрах это немного, но этого хватило, чтобы превысить нормальный сезонный уровень смертности аж в 4,5 раза. На пике вспышки на кладбищах буквально не успевали копать могилы. Поэтому можно представить, что будет, если на коронавирус заболеют 80% жителей планеты. Это полный коллапс медицинской системы – в больницах не хватает мест, людей, медикаментов и необходимого оборудования. Из-за высокой загруженности медики не только не будут успевать бороться с коронавирусом, но и с другими важными заболеваниями. Тогда смертность будет зашкаливать не только из-за COVID-19, но и из-за других болезней, которые не будут успевать лечить.

Поэтому остается только второй вариант – искусственная иммунизация населения. Это можно выполнить только с помощью вакцинации. Благодаря вакцинации человечество смогло полностью побороть чуму и оспу. Уровень детской смертности снизился в минимум в 6 раз. По подсчетам ВОЗ, вакцинация ежегодно предотвращает до 3 миллионов смертей. Прививки до сих пор остаются единственным методом защиты от большинства серьезных болезней.

Почему антивакцинаторам нельзя давать слова

Да, к сожалению, теперь антивакцинаторы имеют большие площадки для пропаганды своей лжи в интернете. И жаль, что это работает. Доверие к вакцинации среди людей падает, что грозит абсолютно всем.

Именно из-за низкого уровня вакцинации уже возвращаются опасные болезни, о которых человечество давно забыло. К примеру, еще 10 лет назад о дифтерии и кори почти никто не вспоминал. А только за 2019 год корью переболели почти 60 тысяч человек, а с начала вспышки в 2017 году умерло 43 человека. Эксперты считают, что это только начало и со временем нас ждут большие вспышки дифтерии, столбняка, полиомиелита и туберкулеза.

Для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы не менее 95% населения сделали прививки. Этой цифры и так трудно достичь, поскольку некоторые больные не могут вакцинироваться из-за противопоказаний. А ложь антивакцинаторов еще больше мешает достичь этого показателя и ставит под угрозу много человеческих жизней.

Важно критически относиться к любой информации. Даже в том случае, если ее сообщает известный и успешный человек, которому вы доверяете. Слушайте, анализируйте, ищите правду и сопротивляйтесь тем фактам, которые имеют аргументированное научное подтверждение.

Мы не советуем Маску, как строить ракеты. Его слова о вакцинации и ситуации с коронавирусом в целом являются ошибочным мнением и не имеют никакого научного подтверждения.