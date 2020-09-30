В Україні за минулу добу зафіксували найбільший добовий приріст нових випадків інфікування коронавірусом – хворобу виявили у 4 027 осіб. Серед депутатів Верховної Ради виявили масове поширення коронавірусної інфекції. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 30 вересня

Читайте також Новини про коронавірус 29 вересня: Порошенко захворів на COVID-19, понад мільйон смертей у світі

Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксували 4 027 хворих на коронавірус. Станом на 30 вересня загальна кількість інфікованих SARS-CoV-2 в Україні становить 208 959, 4 129 людей з яких померли від ускладнень. На сьогодні в Україні залишилось 114 580 активних хворих, також одужали 92 360 пацієнтів.

Коронавірус в областях України 30 вересня

Вінницька область – 6 194 випадки;

Волинська область – 8 059 випадків;

Дніпропетровська область – 5 822 випадки;

Донецька область – 3 477 випадків;

Житомирська область – 5 923 випадки;

Закарпатська область – 9 819 випадків;

Запорізька область – 3 995 випадків;

Івано-Франківська область – 13 700 випадків;

Кіровоградська область – 1 108 випадків;

Київ – 22 778 випадків;

Київська область – 9 139 випадків;

Львівська область – 20 350 випадків;

Луганська область – 1 049 випадків;

Миколаївська область – 3 163 випадки;

Одеська область – 13 529 випадків;

Полтавська область – 2 231 випадок;

Рівненська область – 12 411 випадків;

Сумська область – 4 223 випадки;

Тернопільська область – 13 514 випадків;

Харківська область – 18 678 випадків;

Херсонська область – 1 134 випадки;

Хмельницька область – 6 068 випадків;

Чернівецька область – 14 446 випадків;

Черкаська область – 4 022 випадки;

Чернігівська область – 4 127 випадків.

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 563 (+3);

Чернівецька область – 361 (+4);

Київ – 381 (+8);

Харківська область – 350 (+9);

Закарпатська область – 307 (+3);

Івано-Франківська область – 314 (+4);

Одеська область – 203 (+5);

Київська область – 174 (+1);

Рівненська область – 166 (+1);

Волинська область – 168 (+2);

Тернопільська область – 165 (+1);

Вінницька область – 116;

Хмельницька область – 114 (+4);

Житомирська область – 189 (+1);

Дніпропетровська область – 112 (+3);

Миколаївська область – 76 (+1);

Сумська область – 72 (+2);

Кіровоградська область – 57 (+1);

Донецька область – 56;

Черкаська область – 56 (+2);

Чернігівська область – 67 (+1);

Запорізька область – 62 (+1);

Полтавська область – 40 (+4);

Херсонська область – 25 (+1);

Луганська область – 14 (+2);

Коронавірус серед українських медиків

За минулу добу інфекцію підтвердили у 171 медпрацівника. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 15 250 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,3%. щонайменше 8 тисяч медиків одужали, а понад 100 – померли.

COVID-19 у ЗСУ

За минулу добу коронавірус виявили у 61 військовослужбовця та працівника ЗСУ, 17 з яких госпіталізували.

Станом на 30 вересня на коронавірус хворіють 628 військових, Від початку пандемії коронавірус подолали 2 247 військових і працівників ЗСУ. Але, на жаль, у лавах Збройних сил України зареєстрували й 10 смертей внаслідок хвороби.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Спалах у Верховній Раді

Про спалах коронавірусу серед депутатів та працівників апарату Верховної ради заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Ради в середу, 30 вересня.

"Велика кількість людей захворіла в залі, велика кількість людей захворіла в апараті Верховної ради України. За останні декілька днів – до десяти осіб захворіло", – заявив Дмитро Разумков.

Дмитро Разумков не назвав імена депутатів, у яких виявили коронавірус. Однак точно відомо про трьох нардепів, у яких тести підтвердили інфекцію:

Разумков додав, що до нього звернулися депутатські фракції та групи з пропозицією в четвер та п'ятницю, 1 та 2 жовтня, визнати комітетськими днями, а не проводити пленарні засідання.

Куди можуть подорожувати українці

Для громадян України вже відкриті кордони 52 країн. Серед них:

Туреччина

Бразилія

Домініканська Республіка

Демократична Республіка Конго

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Великобританія

США

Мексика

Єгипет

Республіка Корея

Ірак

Іран

Афганістан

Південний Судан

Судан

Сьєрра-Леоне

Руанда

Ефіопія

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Бурунді

Сейшельські острови

Багами

Ліван

Болгарія

Словенія

ОАЕ

Ірландія

Мальдіви

Антигуа і Барбуда

Еквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморські острови

Пакистан

Пуерто-Рико

Сент-Люсія

Йорданія

Колумбія

Нігерія

Гана



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

Співачка Камалія поборола коронавірус

Українська співачка Камалія розповіла, що вона та її родина майже в повному складі побороли коронавірус. На жаль, позитивний тест отримав її чоловік, Моххамад Захур

"Двадцять другий день з дня, як COVID-19 зайшов у наш будинок! У всіх уже ПЛР негативний, у Захура поки позитивний", – розповіла Камалія.

Новини про коронавірус у світі 30 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 33 668 069 хворих на коронавірус. Натомість 23 413 504 пацієнти вже одужали. Але 1 008 275 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 191 061; Індія – 6 225 763; Бразилія – 4 777 522; Росія – 1 170 799; Колумбія – 824 042.

Зірка "Теорії великого вибуху" Джим Парсонс перехворів коронавірус

Голлівудський кіноактор Джим Парсонс в середині березня захворів коронавірусом, однак тоді він був переконаний, що це була застуда. На жаль, сумніви підтвердились тоді, коли в нього повністю зник запах і нюх.

Ми не знали, що й думати. Це було схоже на звичайну застуду, але чомусь повністю зникли почуття смаку і запаху,

– сказав Парсонс.

Хвороба тривала у березні кілька тижнів і чоловік наразі повністю здоровий.



Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу

Нові обмеження у Німеччині

У Німеччині запроваджують нові заходи для боротьби з поширенням коронавірусу. Це, зокрема, обмеження кількості людей на вечірках та обмеження на продаж алкоголю. Нові заходи мають запобігти зростанню числа інфекцій і уникнути ще однієї національної ізоляції, заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Так, у районах, де реєструються більше 35 випадків зараження на 100 тисяч населення, обмежать кількість людей на приватних вечірках до 25 людей. На публічних – до 50.

Крім того, у 16 федеральних землях буде можливість вводити тимчасові обмеження або заборони на продаж алкоголю в ресторанах і барах.