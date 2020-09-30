Новини про коронавірус 30 вересня: рекорд хворих в Україні, спалах у Верховній Раді
В Україні за минулу добу зафіксували найбільший добовий приріст нових випадків інфікування коронавірусом – хворобу виявили у 4 027 осіб. Серед депутатів Верховної Ради виявили масове поширення коронавірусної інфекції. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 30 вересня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу в Україні зафіксували 4 027 хворих на коронавірус. Станом на 30 вересня загальна кількість інфікованих SARS-CoV-2 в Україні становить 208 959, 4 129 людей з яких померли від ускладнень. На сьогодні в Україні залишилось 114 580 активних хворих, також одужали 92 360 пацієнтів.
- Вінницька область – 6 194 випадки;
- Волинська область – 8 059 випадків;
- Дніпропетровська область – 5 822 випадки;
- Донецька область – 3 477 випадків;
- Житомирська область – 5 923 випадки;
- Закарпатська область – 9 819 випадків;
- Запорізька область – 3 995 випадків;
- Івано-Франківська область – 13 700 випадків;
- Кіровоградська область – 1 108 випадків;
- Київ – 22 778 випадків;
- Київська область – 9 139 випадків;
- Львівська область – 20 350 випадків;
- Луганська область – 1 049 випадків;
- Миколаївська область – 3 163 випадки;
- Одеська область – 13 529 випадків;
- Полтавська область – 2 231 випадок;
- Рівненська область – 12 411 випадків;
- Сумська область – 4 223 випадки;
- Тернопільська область – 13 514 випадків;
- Харківська область – 18 678 випадків;
- Херсонська область – 1 134 випадки;
- Хмельницька область – 6 068 випадків;
- Чернівецька область – 14 446 випадків;
- Черкаська область – 4 022 випадки;
- Чернігівська область – 4 127 випадків.
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 563 (+3);
- Чернівецька область – 361 (+4);
- Київ – 381 (+8);
- Харківська область – 350 (+9);
- Закарпатська область – 307 (+3);
- Івано-Франківська область – 314 (+4);
- Одеська область – 203 (+5);
- Київська область – 174 (+1);
- Рівненська область – 166 (+1);
- Волинська область – 168 (+2);
- Тернопільська область – 165 (+1);
- Вінницька область – 116;
- Хмельницька область – 114 (+4);
- Житомирська область – 189 (+1);
- Дніпропетровська область – 112 (+3);
- Миколаївська область – 76 (+1);
- Сумська область – 72 (+2);
- Кіровоградська область – 57 (+1);
- Донецька область – 56;
- Черкаська область – 56 (+2);
- Чернігівська область – 67 (+1);
- Запорізька область – 62 (+1);
- Полтавська область – 40 (+4);
- Херсонська область – 25 (+1);
- Луганська область – 14 (+2);
Коронавірус серед українських медиків
За минулу добу інфекцію підтвердили у 171 медпрацівника. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 15 250 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,3%. щонайменше 8 тисяч медиків одужали, а понад 100 – померли.
COVID-19 у ЗСУ
За минулу добу коронавірус виявили у 61 військовослужбовця та працівника ЗСУ, 17 з яких госпіталізували.
Станом на 30 вересня на коронавірус хворіють 628 військових, Від початку пандемії коронавірус подолали 2 247 військових і працівників ЗСУ. Але, на жаль, у лавах Збройних сил України зареєстрували й 10 смертей внаслідок хвороби.
Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Спалах у Верховній Раді
Про спалах коронавірусу серед депутатів та працівників апарату Верховної ради заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Ради в середу, 30 вересня.
"Велика кількість людей захворіла в залі, велика кількість людей захворіла в апараті Верховної ради України. За останні декілька днів – до десяти осіб захворіло", – заявив Дмитро Разумков.
Дмитро Разумков не назвав імена депутатів, у яких виявили коронавірус. Однак точно відомо про трьох нардепів, у яких тести підтвердили інфекцію:
- Петро Порошенко, "Європейська Солідарність"
- Кіра Рудик, "Голос"
- Жан Беленюк, "Слуги народу"
Разумков додав, що до нього звернулися депутатські фракції та групи з пропозицією в четвер та п'ятницю, 1 та 2 жовтня, визнати комітетськими днями, а не проводити пленарні засідання.
Куди можуть подорожувати українці
Для громадян України вже відкриті кордони 52 країн. Серед них:
- Туреччина
- Бразилія
- Домініканська Республіка
- Демократична Республіка Конго
- Сербія
- Албанія
- Північна Македонія
- Чорногорія
- Білорусь
- Великобританія
- США
- Мексика
- Єгипет
- Республіка Корея
- Ірак
- Іран
- Афганістан
- Південний Судан
- Судан
- Сьєрра-Леоне
- Руанда
- Ефіопія
- Сомалі
- Кенія
- Замбія
- Танзанія
- Бурунді
- Сейшельські острови
- Багами
- Ліван
- Болгарія
- Словенія
- ОАЕ
- Ірландія
- Мальдіви
- Антигуа і Барбуда
- Еквадор
- Ямайка
- Камбоджа
- Коморські острови
- Пакистан
- Пуерто-Рико
- Сент-Люсія
- Йорданія
- Колумбія
- Нігерія
- Гана
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу
Співачка Камалія поборола коронавірус
Українська співачка Камалія розповіла, що вона та її родина майже в повному складі побороли коронавірус. На жаль, позитивний тест отримав її чоловік, Моххамад Захур
"Двадцять другий день з дня, як COVID-19 зайшов у наш будинок! У всіх уже ПЛР негативний, у Захура поки позитивний", – розповіла Камалія.
Новини про коронавірус у світі 30 вересня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 33 668 069 хворих на коронавірус. Натомість 23 413 504 пацієнти вже одужали. Але 1 008 275 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 7 191 061;
- Індія – 6 225 763;
- Бразилія – 4 777 522;
- Росія – 1 170 799;
- Колумбія – 824 042.
Зірка "Теорії великого вибуху" Джим Парсонс перехворів коронавірус
Голлівудський кіноактор Джим Парсонс в середині березня захворів коронавірусом, однак тоді він був переконаний, що це була застуда. На жаль, сумніви підтвердились тоді, коли в нього повністю зник запах і нюх.
Ми не знали, що й думати. Це було схоже на звичайну застуду, але чомусь повністю зникли почуття смаку і запаху,
– сказав Парсонс.
Хвороба тривала у березні кілька тижнів і чоловік наразі повністю здоровий.
Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу
Нові обмеження у Німеччині
У Німеччині запроваджують нові заходи для боротьби з поширенням коронавірусу. Це, зокрема, обмеження кількості людей на вечірках та обмеження на продаж алкоголю. Нові заходи мають запобігти зростанню числа інфекцій і уникнути ще однієї національної ізоляції, заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Так, у районах, де реєструються більше 35 випадків зараження на 100 тисяч населення, обмежать кількість людей на приватних вечірках до 25 людей. На публічних – до 50.
Крім того, у 16 федеральних землях буде можливість вводити тимчасові обмеження або заборони на продаж алкоголю в ресторанах і барах.