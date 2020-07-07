Тест на коронавирус для поездки за границу: где сделать и какая цена
Несмотря на то, что пандемия COVID-19 продолжается, а карантин в большинстве стран, если и ослабили, то не отменили, у многих украинцев есть потребность пересечения границы с целью туризма, работы или учебы. Не все страны разрешили въезд, а также у большинства из них требование – справка о результате теста на коронавирус.
24 канал составил актуальный перечень лабораторий, где можно сделать тест на COVID-19, который подойдет именно для выезда за границу. За сколько дней перед поездкой надо его делать, сколько времени ждать результат и какова цена такой услуги в среднем по Украине.
Читайте также Куда могут улететь украинцы в отпуск: список стран
Прежде всего, советуем вам следить за перечнем стран, которые разрешили въезд украинцам и конкретно для каждого государства изучать требования пересечения границы. Так, например, для того, чтобы пересечь границу Египта, следует иметь справку о ПЦР-тесте сроком действия 72 часа до вылета, а вот Турция с 1 июля разрешила свободный въезд украинцам, лишь при условии повышенной температуры, Вам бесплатно проведут тестирование уже на месте.
Что нужно знать о тестировании
Если страна, куда вы собрались, требует справку о результате теста на коронавирус при пересечении границы, срок между датой прибытия на границу и сдачей анализов не должен превышать 4 дня.
Впрочем, есть страны, которые хотят видеть результаты теста, выполненные в течение последних 48 часов, в таком случае, следует позаботиться об оперативности получения результатов после сдачи образцов. Дополнительно уточните срок обработки образцов анализа лаборатории, где запланировали сдачу теста.
Подходит только ПЦР-тест
Также важный момент, который следует учесть, это то, что для поездки за границу подойдет лишь тестирование методом ПЦР (полимеразная цепная реакция).
Именно ПЦР-тест показывает наличие инфекции в организме уже с первого дня заражения. Образцами для анализов служат мазки из носа и рта.
Экспресс-тест, тесты IgG или ІдМ выявляют только наличие антител в крови, что может означать и то, что вы больны сейчас, так и то, что вы уже переболели. Здесь тоже важно учесть требования страны, куда вы собрались, не все страны позволяют ИФА-тестирования. Большинство же считают, что антитела не подходят для прохождения границы и отказывают во въезде в страну.
Кроме того, посольства большинства стран требуют, чтобы ПЦР-тест выполняли лаборатории, имеющие аккредитацию ISO 15189 или ISO / IEC 17025.
Что такое аккредитация лабораторийЕвропейский стандарт ISO 15189 был принят в 2012 году. Он устанавливает специфические требования к качеству медицинских лабораторий. Украина присоединилась к стандарту в 2015 году. Согласно национальных особенностей, медицинские лаборатории, аккредитованные по Государственному стандарту, имеют именно ISO 15189, а не ISO/IEC 17025.
В Украине есть 16 лабораторий, которые аккредитованы по стандарту ISO 15189 и что интересно, ни одна из них не аккредитована для тестирования на COVID-19 и не все, что соответствуют стандарту ISO 15189, тестируют на коронавирус.
Следовательно, в Украине только шесть лабораторий, которые имеют аккредитацию ISO 15189 и проводят тесты на COVID-19:
- Клинико-диагностическая лаборатория Клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами.
- Медицинская лаборатория Государственного учреждения "Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".
- Государственное учреждение "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".
- Микробиологическая лаборатория госучреждения "Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".
- Диагностический центр Общества с ограниченной ответственностью "МЛ "Діла".
- Лаборатория Медицинского центра "Мать и ребенок" ООО "Неомед 2007".
Впрочем, в Украине аккредитация является добровольной, именно поэтому, большинство частных лабораторий ее не имеют. В общем ПЦР-тест на коронавирус стоит 1500 гривен.
Актуальный перечень лабораторий, проводящих тестирование на COVID-19
Отметим, что мы собрали лаборатории, которые есть в большинстве регионов Украины.
- Лаборатория Эскулаб.
Цена ПЦР-теста – 1500 гривен. Срок ожидания результата 3-4 дня. Впрочем, лаборатория предлагает выполнить тестирование также и за 2 дня, в таком случае цена тестирования – 2100 грн.
Кроме того, лаборатория также выполняет ИФА-тестирования на определение иммуноглобулинов А. M и G – 550 грн каждое.
Области, где есть лаборатория: Закарпатская, Львовская, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская, Черновицкая, Хмельницкая и Киевская.
- Медицинская лаборатория Дила.
Цена ПЦР-теста – 1800 гривен. Срок ожидания результата 3-4 дня.
Города, где есть лаборатория: Киев, Белая Церковь, Вараш, Днепр, Житомир, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Николаев, Никополь, Одесса, Ровно, Ужгород, Хмельницкий, Чернигов, Черновцы.
- Лаборатория Синэво.
Лаборатория не проводит ПЦР-тесты, но можно пройти ИФА-тестирования на выявление иммуноглобулинов А и G, которое стоит 600 грн каждый.
Лаборатории есть в каждой области Украины.
- Лаборатория Медис.
Цена ПЦР-исследования – 1500 грн. Срок выполнения анализа – 3-5 рабочих дня. Лаборатория также выполняет ИФА-тестирования на иммуноглобулины М и G – 500 грн каждый.
Где найти лабораторию: в городе Львов, Дрогобыч, Золочев, Червонограде, Стрые, Трускавце.
- Лаборатория Унилаб.
Цена ПЦР-исследования по состоянию на 7 июля на сайте указана 1350 грн. со скидкой, вместо 1500 грн. Срок выполнения – 3 дня.
Унилаб есть в таких городах: Львове, Луцке, Ровно, Стрые, Самборе, городке, турке.
- Лаборатория медицинского центра Святой Параскевы.
Цена ПЦР-исследования – 1745 грн. Кроме того, лаборатория выполняет ИФА-тестирования на определение иммуноглобулинов А и G – 778 грн каждый.
Города, где есть лаборатория: Киев и Львов.
В случае выезда за границу следует обратиться к семейному врачу, который даст направление на ПЦР с отметкой о предстоящем пересечении границы. Далее врач согласно результату теста выдаст справку.
Однако срок выполнения анализа может длиться дольше, чем того требует актуальность результатов теста.