Тест на коронавирус для поездки за границу: где сделать и какая цена

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 продолжается, а карантин в большинстве стран, если и ослабили, то не отменили, у многих украинцев есть потребность пересечения границы с целью туризма, работы или учебы. Не все страны разрешили въезд, а также у большинства из них требование – справка о результате теста на коронавирус.

24 канал составил актуальный перечень лабораторий, где можно сделать тест на COVID-19, который подойдет именно для выезда за границу. За сколько дней перед поездкой надо его делать, сколько времени ждать результат и какова цена такой услуги в среднем по Украине.

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Прежде всего, советуем вам следить за перечнем стран, которые разрешили въезд украинцам и конкретно для каждого государства изучать требования пересечения границы. Так, например, для того, чтобы пересечь границу Египта, следует иметь справку о ПЦР-тесте сроком действия 72 часа до вылета, а вот Турция с 1 июля разрешила свободный въезд украинцам, лишь при условии повышенной температуры, Вам бесплатно проведут тестирование уже на месте.

Что нужно знать о тестировании

Если страна, куда вы собрались, требует справку о результате теста на коронавирус при пересечении границы, срок между датой прибытия на границу и сдачей анализов не должен превышать 4 дня.

Важно! Время лабораторных исследований и получения результатов в среднем – 2-3 дня. Поэтому сдать анализы нужно за 3-4 дня до выезда. Пожалуйста, учтите это в планировании поездки, иначе, если сдадите анализы раньше – справка будет считаться просроченной, если позже – не успеете получить результаты.

Впрочем, есть страны, которые хотят видеть результаты теста, выполненные в течение последних 48 часов, в таком случае, следует позаботиться об оперативности получения результатов после сдачи образцов. Дополнительно уточните срок обработки образцов анализа лаборатории, где запланировали сдачу теста.

Подходит только ПЦР-тест

Также важный момент, который следует учесть, это то, что для поездки за границу подойдет лишь тестирование методом ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Именно ПЦР-тест показывает наличие инфекции в организме уже с первого дня заражения. Образцами для анализов служат мазки из носа и рта.

Экспресс-тест, тесты IgG или ІдМ выявляют только наличие антител в крови, что может означать и то, что вы больны сейчас, так и то, что вы уже переболели. Здесь тоже важно учесть требования страны, куда вы собрались, не все страны позволяют ИФА-тестирования. Большинство же считают, что антитела не подходят для прохождения границы и отказывают во въезде в страну.

Кроме того, посольства большинства стран требуют, чтобы ПЦР-тест выполняли лаборатории, имеющие аккредитацию ISO 15189 или ISO / IEC 17025.

Что такое аккредитация лабораторий Европейский стандарт ISO 15189 был принят в 2012 году. Он устанавливает специфические требования к качеству медицинских лабораторий. Украина присоединилась к стандарту в 2015 году. Согласно национальных особенностей, медицинские лаборатории, аккредитованные по Государственному стандарту, имеют именно ISO 15189, а не ISO/IEC 17025.

В Украине есть 16 лабораторий, которые аккредитованы по стандарту ISO 15189 и что интересно, ни одна из них не аккредитована для тестирования на COVID-19 и не все, что соответствуют стандарту ISO 15189, тестируют на коронавирус.

Следовательно, в Украине только шесть лабораторий, которые имеют аккредитацию ISO 15189 и проводят тесты на COVID-19:

Клинико-диагностическая лаборатория Клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами. Медицинская лаборатория Государственного учреждения "Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины". Государственное учреждение "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины". Микробиологическая лаборатория госучреждения "Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины". Диагностический центр Общества с ограниченной ответственностью "МЛ "Діла". Лаборатория Медицинского центра "Мать и ребенок" ООО "Неомед 2007".

Впрочем, в Украине аккредитация является добровольной, именно поэтому, большинство частных лабораторий ее не имеют. В общем ПЦР-тест на коронавирус стоит 1500 гривен.

Актуальный перечень лабораторий, проводящих тестирование на COVID-19

Отметим, что мы собрали лаборатории, которые есть в большинстве регионов Украины.

Лаборатория Эскулаб.

Цена ПЦР-теста – 1500 гривен. Срок ожидания результата 3-4 дня. Впрочем, лаборатория предлагает выполнить тестирование также и за 2 дня, в таком случае цена тестирования – 2100 грн.

Кроме того, лаборатория также выполняет ИФА-тестирования на определение иммуноглобулинов А. M и G – 550 грн каждое.

Области, где есть лаборатория: Закарпатская, Львовская, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская, Черновицкая, Хмельницкая и Киевская.

Медицинская лаборатория Дила.

Цена ПЦР-теста – 1800 гривен. Срок ожидания результата 3-4 дня.

Города, где есть лаборатория: Киев, Белая Церковь, Вараш, Днепр, Житомир, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Николаев, Никополь, Одесса, Ровно, Ужгород, Хмельницкий, Чернигов, Черновцы.

Лаборатория Синэво.

Лаборатория не проводит ПЦР-тесты, но можно пройти ИФА-тестирования на выявление иммуноглобулинов А и G, которое стоит 600 грн каждый.

Лаборатории есть в каждой области Украины.

Лаборатория Медис.

Цена ПЦР-исследования – 1500 грн. Срок выполнения анализа – 3-5 рабочих дня. Лаборатория также выполняет ИФА-тестирования на иммуноглобулины М и G – 500 грн каждый.

Где найти лабораторию: в городе Львов, Дрогобыч, Золочев, Червонограде, Стрые, Трускавце.

Лаборатория Унилаб.

Цена ПЦР-исследования по состоянию на 7 июля на сайте указана 1350 грн. со скидкой, вместо 1500 грн. Срок выполнения – 3 дня.

Унилаб есть в таких городах: Львове, Луцке, Ровно, Стрые, Самборе, городке, турке.

Лаборатория медицинского центра Святой Параскевы.

Цена ПЦР-исследования – 1745 грн. Кроме того, лаборатория выполняет ИФА-тестирования на определение иммуноглобулинов А и G – 778 грн каждый.

Города, где есть лаборатория: Киев и Львов.

К тому же, стоит знать, что сдать тест можно также в государственной лаборатории по направлению семейного врача.

В случае выезда за границу следует обратиться к семейному врачу, который даст направление на ПЦР с отметкой о предстоящем пересечении границы. Далее врач согласно результату теста выдаст справку.

Однако срок выполнения анализа может длиться дольше, чем того требует актуальность результатов теста.