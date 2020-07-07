Пропри те, що пандемія COVID-19 триває, а карантин в більшості країн, якщо й послабили, то не скасували, у багатьох українців є потреба перетину кордону з метою туризму, роботи чи навчання. Не усі країни дозволили в'їзд, а також більшість з них мають вимогу – довідку про результат тесту на коронавірус.

24 канал склав актуальний перелік лабораторій, де можна зробити тест на COVID-19, який підійде саме для виїзду за кордон. За скільки днів перед поїздкою треба його робити, скільки часу чекати на результат і яка ціна такої послуги в середньому по Україні.

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Передусім, радимо вам слідкувати за переліком країн, які дозволили в'їзд українцям та конкретно для кожної держави вивчати вимоги перетину кордону. Так, наприклад, для того, щоб перетнути кордон Єгипту, слід мати довідку про ПЛР-тест терміном дії 72 години до вильоту, а от Туреччина з 1 липня дозволила вільний в'їзд українцям, лише за умови підвищеної температури, Вам безкоштовно проведуть тестування вже на місці.

Що треба знати про тестування

Якщо країна, куди ви зібрались, вимагає довідку про результат тесту на коронавірус при перетині кордону, термін між датою прибуття на кордон і здачею аналізів не повинен перевищувати 4 днів.

Важливо! Час лабораторних досліджень та отримання результатів в середньому – 2-3 дні. Тому здати аналізи потрібно за 3-4 дні до виїзду. Будь ласка, врахуйте це у плануванні поїздки, інакше, якщо здасте аналізи раніше – довідку вважатимуть простроченою, якщо пізніше – не встигнете отримати результати.

Втім, є країни, які хочуть бачити результати тесту, виконані впродовж останніх 48 годин, в такому разі, слід подбати про оперативність отримання результатів після здачі зразків. Додатково уточніть термін опрацювання зразків аналізу лабораторії, де запланували здачу тесту.

Підходить лише ПЛР-тест

Також важливий момент, який слід врахувати, це те, що для поїздки за кордон підійде лише тестування методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція).

Саме ПЛР-тест показує наявність інфекції в організмі вже з першого дня зараження. Зразками для аналізів служать мазки з носа і рота.

Експрес-тест, тести IgG або IgМ виявляють тільки наявність антитіл в крові, що може означати і те, що ви хворі наразі, так і те, що ви вже перехворіли. Тут теж важливо врахувати вимоги країни, куди ви зібрались, не усі країни дозволяють ІФА-тестування. Більшість таки вважають, що антитіла не підходять для проходження кордону та відмовляють у в'їзді в країну.

Крім того, посольства більшості країн вимагають, аби ПЛР-тест виконували лабораторії, що мають акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025.

Що таке акредитація лабораторій Європейський стандарт ISO 15189 був прийнятий у 2012 році. Він установлює специфічні вимоги до якості медичних лабораторій. Україна приєдналася до стандарту у 2015 році. Відповідно до національних особливостей, медичні лабораторії, акредитовані за Державним стандартом, мають саме ISO 15189, а не ISO/IEC 17025.

В Україні є 16 лабораторій, які акредитовані за стандартом ISO 15189 та що цікаво, жодна з них не акредитована для тестування на COVID-19 і не усі, що відповідають стандарту ISO 15189, тестують на коронавірус.

Відтак, в Україні лише шість лабораторій, які мають акредитацію ISO 15189 та проводять тести на COVID-19:

Клініко-діагностична лабораторія Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами. Медична лабораторія Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України". Державна установа "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України". Мікробіологічна лабораторія держустанови "Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України". Діагностичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю "МЛ "Діла". Лабораторія Медичного центру "Мати та дитина" ТОВ "Неомед 2007".

Втім, в Україні акредитація є добровільною, саме тому, більшість приватних лабораторій її не мають. Загалом ПЛР-тест на коронавірус коштує 1500 гривень.

Актуальний перелік лабораторій, які проводять тестування на COVID-19

Зауважимо, що ми зібрали лабораторії, які є у більшості регіонів України.

Лабораторія Ескулаб.

Ціна ПЛР-тесту – 1500 гривень. Термін очікування результату 3-4 дні. Втім, лабораторія пропонує виконати тестування також і за 2 дні, в такому разі ціна тестування – 2100 грн.

Крім того, лабораторія також виконує ІФА-тестування на визначення імуноглобулінів А. M і G – 550 грн кожне.

Області, де є лабораторія: Закарпатська, Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівенська, Чернівецька, Хмельницька та Київська.

Медична лабораторія Діла.

Ціна ПЛР-тесту – 1800 гривень. Термін очікування результату 3-4 дні.

Міста, де є лабораторія: Київ, Біла Церква, Вараш, Дніпро, Житомир, Кривий Ріг, Кропивницький, Львів, Миколаїв, Нікополь, Одеса, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Чернігів, Чернівці.

Лабораторія Сінево.

Лабораторія не проводить ПЛР-тести, але можна пройти ІФА-тестування на виявлення імуноглобулінів А і G, яке коштує 600 грн кожний.

Лабораторії є у кожній області України.

Лабораторія МеДіс.

Ціна ПЛР- дослідження –1500 грн. Термін виконання аналізу – 3-5 робочих дні. Лабораторія також виконує ІФА-тестування на імуноглобуліни М і G – 500 грн кожний.

Де знайти лабораторію: у місті Львів, Дрогобичі, Золочів, Червонограді, Стрию, Трускавці.

Лабораторія Унілаб.

Ціна ПЛР-дослідження станом на 7 липня на сайті вказана 1350 грн. зі знижкою, замість 1500 грн. Термін виконання – 3 дні.

Унілаб є в таких містах: Львові, Луцьку, Рівному, Стрию, Самборі, Городку, Турці.

Лабораторія медичного центру Святої Параскеви.

Ціна ПЛР-дослідження – 1745 грн. Крім того, лабораторія виконує ІФА-тестування на визначення імуноглобулінів А і G – 778 грн кожний.

Міста, де є лабораторія: Київ та Львів.

До того ж, варто знати, що здати тест також можна у державній лабораторії за скеруванням сімейного лікаря.

У випадку виїзду за кордон слід звернутися до сімейного лікаря, який дасть скерування на ПЛР з відміткою про майбутній перетин кордону. Далі лікар згідно з результатом тесту видасть довідку.

Однак термін виконання аналізу може тривати довше, ніж того вимагає актуальність результатів тесту.