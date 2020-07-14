В Україні вже 54 771 зареєстрований пацієнт з COVID-19. Карантин в Україні можуть продовжити до 14 серпня. В'єтнам передає нам 900 безкоштовних апаратів ШВЛ. В Україні продовжать лікувати COVID-19 неефективним препаратом. Найбагатші люди світу просять збільшити їхні податки для боротьби з пандемією. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 липня.

Новини про коронавірус в Україні 14 липня

Статистика поширення COVID-19 в Україні

За минулу добу в Україні виявили 638 випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зафіксували у Львівській (+147) та Закарпатській (+67) областях та в місті Києві (+112).

До теми Головні новини про коронавірус 13 липня: стабілізація захворюваності та нові дані про імунітет

Впродовж останнього дня в Україні провели 22 846 тестувань на коронавірус, 9711 з яких методом ПЛР, а ще 13 394 методом ІФА.

На жаль, від учора ще 14 хворих померли. Від учора з лікарень виписали 651 пацієнта – ці люди вже одужали.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 54 771 хворого на коронавірус. 27 154 інфікованих вже одужали. На жаль, 1 412 пацієнтів померли. Нині від коронавірусу продовжують лікуватись 26 205 українців.

COVID-19 в областях України станом на 14 липня:

Вінницька область – 2148 (1562 одужали);

Волинська область – 3080 (1681 одужали);

Дніпропетровська область – 1146 (1045 одужали);

Донецька область – 765 (252 одужали);

Житомирська область – 1542 (1157 одужали);

Закарпатська область – 4055 (1301 одужали);

Запорізька область – 622 (521 одужали);

Івано-Франківська область – 3127 (1246 одужали);

Київ – 6350 (2124 одужали);

Київська область – 3090 (1925 одужали);

Кіровоградська область – 674 (587 одужали);

Луганська область – 95 (73 одужали);

Львівська область – 7254 (1142 одужали);

Миколаївська область – 487 (385 одужали);

Одеська область – 2258 (1030 одужали);

Полтавська область – 334 (299 одужали);

Рівненська область – 4740 (2905 одужали);

Сумська область – 341 (297 одужали);

Тернопільська область – 2276 (1431 одужали);

Харківська область – 2723 (1477 одужали);

Херсонська область – 204 (186 одужали);

Хмельницька область – 909 (770 одужали);

Черкаська область – 755 (602 одужали);

Чернівецька область – 5184 (2864 одужали);

Чернігівська область – 612 (292 одужали).

Коронавірус у Збройних силах України: станом на 14 липня від хвороби лікуються 128 військових, а ще 465 перебувають на самоізоляції. Натомість 469 військовослужбовців змогли подолати недугу, але ще 5 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

станом на 14 липня від хвороби лікуються 128 військових, а ще 465 перебувають на самоізоляції. Натомість 469 військовослужбовців змогли подолати недугу, але ще 5 померли від ускладнень, спричинених хворобою. COVID-19 серед українських медиків: За минулу добу коронавірус виявили у 74 медпрацівників. Загалом, від початку пандемії хворобу виявили у 7 499 медиків, щонайменше 43 з них померли під час її перебігу. Втім, є і хороші новини, адже 5 088 працівників медичної сфери вже одужали.



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

Головні новини про COVID-19 в Україні

7 областей України не готові послабити карантин

Згідно з 4 критеріями, визначеними МОЗ, станом на 14 липня до наступного етапу послаблення карантину не готові перейти 7 регіонів:

Вінницька область,

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Одеська область,

Рівненська область,

Чернігівська область.

Карантин можуть продовжити до 14 серпня

Згідно з рішенням уряду, адаптивний карантин в Україні триває до 31 липня. Однак у ЗМІ з'явилася інформація, що карантин в Україні можуть знову продовжити. За словами джерела у МОЗ, обмеження продовжать ще на 2 тижні, а саме до 14 серпня. Повідомляють, що уряд розгляне необхідність продовження карантину вже наступного тижня.

В'єтнам передає Україні 900 безкоштовних апаратів ШВЛ

До України з В'єтнаму відправили 300 апаратів штучної вентиляції легенів, згодом прибудуть ще 600 приладів. Постачання відбувається в рамках гуманітарної допомоги від в'єтнамської фармкомпанії. Ці апарати ШВЛ моделі "Vsmart VFS-510" виробляються на підприємствах "Vingroup" за технологією американської компанії медичного обладнання "Medtronic". Вони сертифіковані Міністерством охорони здоров’я В’єтнаму.

Індія передала Україні препарат від коронавірусу та грипу

Індія передала 50 тисяч капсул препарату "OMVIR", який використовують для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. Діюча речовина препарату – осельтамівір фосфат. За словами Степанова препарату вистачить для лікування близько 5 тисячі пацієнтів. Втім, його можна використовувати лише у тому випадку, якщо інфікований коронавірусом хворіє ще й на грип.

В Україні продовжать лікувати COVID-19 неефективним препаратом, який рекламував Трамп

МОЗ виключило зі стандартів надання допомоги пацієнтам з COVID-19 препарат "гідроксихлорохін" для пацієнтів з важким перебігом хвороби та дітей, але залишило для пацієнтів з середньою важкістю перебігу коронавірусу. Відповідний наказ у міністерстві підпишуть згодом.

До теми Коронавірус може перервати кар'єру ексгравця київського "Динамо"

Новини про коронавірус у світі 14 липня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі коронавірус діагностували у 13 112 021 людини. Водночас 7 267 155 пацієнтів одужали, але 573 270 померли. Топ-5 країн за поширенням коронавірусу: США – 3 364 54; Бразилія – 1 884 967; Індія – 906 752; Росія – 738 787; Перу – 330 123;

Як безпечно мандрувати під час пандемії / Інфографіка 24 каналу

Найбагатші люди світу просять збільшити їхні податки для боротьби з пандемією

Мільйонери з США і Західної Європи звернулися до лідерів країн Великої двадцятки з відкритим листом, в якому попроси негайно підвищити їм податки, а гроші направити на боротьбу з COVID-19. Під листом підписалися понад 80 осіб. Вони заявили, що не доглядають за хворими, не водять машини швидкої допомоги й не наповнюють полиці в продуктових магазинах, але у них є багато грошей, які можна витратити на добру справу.

Трамп порівняв статистику тестувань на COVID-19 у США і Росії

Трамп вважає, що США чи не найінтенсивніше у світі проводить тестування на коронавірус. Начебто саме тому країна перебуває на першому місці антирейтингу за кількості виявлених випадків хвороби у світі. "Якби, скажімо в Китаї, Росії, Індії, інших великих країнах, тестували на коронавірус так само, як це робимо ми, то вони б отримали дивовижні статистичні дані", – заявив Трамп.