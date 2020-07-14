Вчені помітили зв'язок між появою пилку у повітрі та закінченням сезону респіраторних захворювань. Вони висунули гіпотезу, що реакція імунітету на алерген змушує його сильніше боротися з вірусами.

Причина сезонності сучасних моделей грипу недостатньо вивчена, аби мати змогу прогнозувати нові спалахи. Втім, після появи COVID-19 це питання стало ще гострішим. Вчені з Відкритого університету Нідерландів і Медичного центру Еразмус виявили закономірність між сезонністю респіраторних захворювань. Результати дослідження опубліковані як препринт на medRxiv.

До теми COVID-19 найкраще передається при низькій вологості повітря, – дослідження

Дослідники вирішили порівняти сезонні графіки поширення респіраторних захворювань за 2016-2020 роки та порівняли їх з графіками появи пилку в Нідерландах. Після цього вони зіставили показники захворюваності на грип на 100 тисяч жителів зі щотижневими концентраціями алергену і метеорологічними даними.

Проаналізувавши дані, вчені виявили залежність поширення вірусів від наявності пилку в повітрі. Річ у тім, що поява пилку вказувала на кінець сезону грипоподібних захворювань та навпаки. Ще більше цю залежність дослідники помітили після того, як врахували час інкубації вірусу.

Вони вважають, що причина такого явища в тому, що алерген грає роль в активації імунітету, а сам пилок заважає вірусним аерозольним частинкам поширюватися повітрям.

Вчені також помітили, що під час сонячної активності поширення грипу сповільнювалось. Втім, на це впливає не температура повітря, а його вологість.

Група дослідників вважає, що їхнє дослідження допоможе побудувати модель сезонності захворювання і прогнозувати його спалахи в майбутньому.

Згідно з їхніми попередніми прогнозами, поширення коронавірусу знижуватиметься влітку та зростатиме взимку й восени. Також вчені припускають, що у Нідерландах новий спалах почнеться через 33 тижні після того, як концентрація пилку в повітрі знизиться.