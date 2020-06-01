Дослідники виявили, що зниження вологості на 1% може збільшити кількість випадків зараження коронавірусом щонайменше на 6%.

Професори вивчили 749 випадки зараження коронавірусом в Австралії в період з 26 лютого по 31 березня, повідомляє Wiley Online Library.

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Науковці оглянули кількість опадів, температуру та вологість повітря за місцем проживання пацієнтів в цей період.

Під час дослідження науковці виявили, що нижча вологість повітря пов'язана зі збільшенням кількості повідомлень про випадки. Натомість зниження відносної вологості повітря на 1% було пов'язане зі збільшенням випадків COVID-19 на 6%.

Професори стверджують, що існують біологічні причини того, що вологість має значення для передачі вірусів.

Вони пояснили, що коли вологість нижча, – повітря стає сухішим, внаслідок чого інфекційні краплинки стають меншими й легше переносяться повітрям.

Натомість при високій вологості аерозольні частинки більші та важчі, внаслідок чого швидше осідають на підлогу або будь-які інші поверхні.

Відтак, дослідники стверджують, що COVID-19, ймовірніше за все, стане сезонним захворюванням. За їхніми словами, найінтенсивніше коронавірус поширюватиметься у періоди, коли вологість повітря буде найнижчою.