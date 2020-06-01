Исследователи обнаружили, что снижение влажности на 1% может увеличить количество случаев заражения коронавирусом минимум на 6%.

Профессора изучили 749 случаев заражения коронавирусом в Австралии в период с 26 февраля по 31 марта, сообщает Wiley Online Library.

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Ученые изучили количество осадков, температуру и влажность воздуха по месту проживания пациентов в этот период.

Во время исследования ученые обнаружили, что низкая влажность воздуха связана с увеличением количества сообщений о случаях. Зато снижение относительной влажности воздуха на 1% было связано с увеличением случаев COVID-19 на 6%.

Профессора утверждают, что существуют биологические причины того, что влажность имеет значение для передачи вирусов.

Они объяснили, что когда влажность ниже, то воздух становится суше, в результате чего инфекционные капельки становятся меньше и легче переносятся воздухом.

Зато при высокой влажности аэрозольные частицы больше и тяжелее, вследствие чего быстрее оседают на пол или любые другие поверхности.

Следовательно, исследователи утверждают, что COVID-19, вероятнее всего, станет сезонным заболеванием. По их словам, интенсивно коронавирус будет распространяться в периоды, когда влажность воздуха будет низкой.