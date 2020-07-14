Ученые заметили связь между появлением пыльцы в воздухе и окончанием сезона респираторных заболеваний. Они выдвинули гипотезу, что реакция иммунитета на аллерген заставляет его сильнее бороться с вирусами.

Причина сезонности современных моделей гриппа недостаточно изучена, чтобы иметь возможность прогнозировать новые вспышки. Впрочем, после появления COVID-19 этот вопрос стал еще острее. Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус обнаружили закономерность между сезонностью респираторных заболеваний. Результаты исследования опубликованы как препринт на medRxiv.

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Исследователи решили сравнить сезонные графики распространения респираторных заболеваний за 2016-2020 годы и сравнили их с графиками появления пыльцы в Нидерландах. После этого они сопоставили показатели заболеваемости гриппом на 100 тысяч жителей с еженедельными концентрациями аллергена и метеорологическими данными.

Проанализировав данные, ученые обнаружили зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе. Дело в том, что появление пыльцы указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний и наоборот. Еще больше эту зависимость исследователи заметили после того, как учли время инкубации вируса.

Они считают, что причина такого явления в том, что аллерген играет роль в активации иммунитета, а сама пыльца мешает вирусным аэрозольным частицам распространяться по воздуху.

Ученые также заметили, что во время солнечной активности распространение гриппа замедлялось. Впрочем, на это влияет не температура воздуха, а его влажность.

Группа исследователей считает, что их исследование поможет построить модель сезонности заболевания и прогнозировать его вспышки в будущем.

Согласно их предварительным прогнозам, распространение коронавируса будет снижаться летом и расти зимой и осенью. Также ученые предполагают, что в Нидерландах новый виток начнется через 33 недели после того, как концентрация пыльцы в воздухе снизится.