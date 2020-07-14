Новости о коронавирусе 14 июля: карантин в Украине могут продлить, аппараты ИВЛ из Вьетнама
В Украине уже 54 771 зарегистрированный пациент с COVID-19. Карантин в Украине могут продлить до 14 августа. Вьетнам передает нам 900 бесплатных аппаратов ИВЛ. В Украине продолжат лечить COVID-19 неэффективным препаратом. Самые богатые люди мира просят увеличить их налоги для борьбы с пандемией. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 14 июля
Статистика распространения COVID-19 в Украине
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 638 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зафиксировали во Львовской (+147) и Закарпатской (+67) областях и в городе Киеве (+112).
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В течение последнего дня в Украине провели 22 846 тестирований на коронавирус, 9711 из которых методом ПЦР, а еще 13 394 методом ИФА.
К сожалению, со вчерашнего дня еще 14 больных умерли. Вчера из больницы выписали 651 пациента – эти люди уже выздоровели.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 14 июля:
- Винницкая область – 2148 (1562 выздоровели);
- Волынская область – 3080 (1681 выздоровели);
- Днепропетровская область – 1146 (1045 выздоровели);
- Донецкая область – 765 (252 выздоровели);
- Житомирская область – 1542 (1157 выздоровели);
- Закарпатская область – 4055 (1301 выздоровели);
- Запорожская область – 622 (521 выздоровели);
- Ивано-Франковская область – 3127 (1246 выздоровели);
- Киев – 6350 (2124 выздоровели);
- Киевская область – 3090 (1925 выздоровели);
- Кировоградская область – 674 (587 выздоровели);
- Луганская область – 95 (73 выздоровели);
- Львовская область – 7254 (1142 выздоровели);
- Николаевская область – 487 (385 выздоровели);
- Одесская область – 2258 (1030 выздоровели);
- Полтавская область – 334 (299 выздоровели);
- Ровненская область – 4740 (2905 выздоровели);
- Сумская область – 341 (297 выздоровели);
- Тернопольская область – 2276 (1431 выздоровели);
- Харьковская область – 2723 (1477 выздоровели);
- Херсонская область – 204 (186 выздоровели);
- Хмельницкая область – 909 (770 выздоровели);
- Черкасская область – 755 (602 выздоровели);
- Черновицкая область – 5184 (2864 выздоровели);
- Черниговская область – 612 (292 выздоровели).
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 14 июля от болезни лечатся 128 военных, а еще 465 находятся в самоизоляции. Зато 469 военнослужащих смогли преодолеть недуг, но еще 5 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 74 медработников. В целом, с начала пандемии болезнь обнаружили у 7 499 медиков, по меньшей мере 43 из них умерли во время ее течения. Впрочем, есть и хорошие новости, ведь 5 088 работников медицинской сферы уже выздоровели.
Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала
Главные новости о COVID-19 в Украине
7 областей Украины не готовы ослабить карантин
Согласно 4 критериям, определенным Минздравом, по состоянию на 14 июля к следующему этапу ослабления карантина не готовы перейти 7 регионов:
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Одесская область,
- Ровненская область,
- Черниговская область.
Карантин могут продлить до 14 августа
Согласно решению правительства, адаптивный карантин в Украине длится до 31 июля. Однако в СМИ появилась информация, что карантин в Украине могут снова продлить. По словам источника в Минздраве, ограничения продлят еще на 2 недели, а именно до 14 августа. Сообщают, что правительство рассмотрит необходимость продления карантина уже на следующей неделе.
Вьетнам передает Украине 900 бесплатных аппаратов ИВЛ
В Украину из Вьетнама отправили 300 аппаратов искусственной вентиляции легких, впоследствии прибудут еще 600 приборов. Поставка происходит в рамках гуманитарной помощи от вьетнамской фармкомпании. Эти аппараты ИВЛ модели "Vsmart VFS-510" производятся на предприятиях "Vingroup" по технологии американской компании медицинского оборудования "Medtronic". Они сертифицированы Министерством здравоохранения Вьетнама.
Индия передала Украине препарат от коронавируса и гриппа
Индия передала 50 тысяч капсул препарата "OMVIR", который используют для лечения пациентов, больных коронавирусом. Действующее вещество препарата – осельтамивир фосфат. По словам Степанова, препарата хватит для лечение около 5 тысяч пациентов. Впрочем, его можно использовать только в том случае, если инфицированный коронавирусом болеет еще и гриппом.
В Украине продолжат лечить COVID-19 неэффективным препаратом, который рекламировал Трамп
Минздрав исключил из стандартов оказания помощи пациентам с COVID-19 препарат "гидроксихлорохин" для пациентов с тяжелым течением болезни и детей, но оставил для пациентов со средней тяжестью течения коронавируса. Соответствующий приказ в министерстве подпишут позже.
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Новости о коронавирусе в мире 14 июля
Самые богатые люди мира просят увеличить их налоги для борьбы с пандемией
Миллионеры из США и Западной Европы обратились к лидерам стран Большой двадцатки с открытым письмом, в котором попросили немедленно повысить им налоги, а деньги направить на борьбу с COVID-19. Под письмом подписались более 80 человек. Они заявили, что не ухаживают за больными, не водят машины скорой помощи и не наполняют полки в продуктовых магазинах, но у них есть много денег, которые можно потратить на благое дело.
Трамп сравнил статистику тестирований на COVID-19 в США и России
Трамп считает, что США едва ли не интенсивней всех в в мире проводят тестирование на коронавирус. Якобы именно поэтому страна находится на первом месте антирейтинга по количеству выявленных случаев болезни в мире. "Если бы, скажем, в Китае, России, Индии, других крупных странах тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили удивительные статистические данные", – заявил Трамп.