В Украине уже 54 771 зарегистрированный пациент с COVID-19. Карантин в Украине могут продлить до 14 августа. Вьетнам передает нам 900 бесплатных аппаратов ИВЛ. В Украине продолжат лечить COVID-19 неэффективным препаратом. Самые богатые люди мира просят увеличить их налоги для борьбы с пандемией. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 14 июля

Статистика распространения COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 638 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зафиксировали во Львовской (+147) и Закарпатской (+67) областях и в городе Киеве (+112).

К теме Главные новости о коронавирусе 13 июля: стабилизация заболеваемости и новые данные об иммунитете

В течение последнего дня в Украине провели 22 846 тестирований на коронавирус, 9711 из которых методом ПЦР, а еще 13 394 методом ИФА.

К сожалению, со вчерашнего дня еще 14 больных умерли. Вчера из больницы выписали 651 пациента – эти люди уже выздоровели.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 54 771 больного коронавирусом. 27 154 инфицированных уже выздоровели. К сожалению, 1 412 пациентов умерли. Сейчас от коронавируса продолжают лечиться 26 205 украинцев.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 14 июля:

Винницкая область – 2148 (1562 выздоровели);

Волынская область – 3080 (1681 выздоровели);

Днепропетровская область – 1146 (1045 выздоровели);

Донецкая область – 765 (252 выздоровели);

Житомирская область – 1542 (1157 выздоровели);

Закарпатская область – 4055 (1301 выздоровели);

Запорожская область – 622 (521 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 3127 (1246 выздоровели);

Киев – 6350 (2124 выздоровели);

Киевская область – 3090 (1925 выздоровели);

Кировоградская область – 674 (587 выздоровели);

Луганская область – 95 (73 выздоровели);

Львовская область – 7254 (1142 выздоровели);

Николаевская область – 487 (385 выздоровели);

Одесская область – 2258 (1030 выздоровели);

Полтавская область – 334 (299 выздоровели);

Ровненская область – 4740 (2905 выздоровели);

Сумская область – 341 (297 выздоровели);

Тернопольская область – 2276 (1431 выздоровели);

Харьковская область – 2723 (1477 выздоровели);

Херсонская область – 204 (186 выздоровели);

Хмельницкая область – 909 (770 выздоровели);

Черкасская область – 755 (602 выздоровели);

Черновицкая область – 5184 (2864 выздоровели);

Черниговская область – 612 (292 выздоровели).

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 14 июля от болезни лечатся 128 военных, а еще 465 находятся в самоизоляции. Зато 469 военнослужащих смогли преодолеть недуг, но еще 5 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

по состоянию на 14 июля от болезни лечатся 128 военных, а еще 465 находятся в самоизоляции. Зато 469 военнослужащих смогли преодолеть недуг, но еще 5 умерли от осложнений, вызванных болезнью. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 74 медработников. В целом, с начала пандемии болезнь обнаружили у 7 499 медиков, по меньшей мере 43 из них умерли во время ее течения. Впрочем, есть и хорошие новости, ведь 5 088 работников медицинской сферы уже выздоровели.



Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала

Главные новости о COVID-19 в Украине

7 областей Украины не готовы ослабить карантин

Согласно 4 критериям, определенным Минздравом, по состоянию на 14 июля к следующему этапу ослабления карантина не готовы перейти 7 регионов:

Винницкая область,

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Одесская область,

Ровненская область,

Черниговская область.

Карантин могут продлить до 14 августа

Согласно решению правительства, адаптивный карантин в Украине длится до 31 июля. Однако в СМИ появилась информация, что карантин в Украине могут снова продлить. По словам источника в Минздраве, ограничения продлят еще на 2 недели, а именно до 14 августа. Сообщают, что правительство рассмотрит необходимость продления карантина уже на следующей неделе.

Вьетнам передает Украине 900 бесплатных аппаратов ИВЛ

В Украину из Вьетнама отправили 300 аппаратов искусственной вентиляции легких, впоследствии прибудут еще 600 приборов. Поставка происходит в рамках гуманитарной помощи от вьетнамской фармкомпании. Эти аппараты ИВЛ модели "Vsmart VFS-510" производятся на предприятиях "Vingroup" по технологии американской компании медицинского оборудования "Medtronic". Они сертифицированы Министерством здравоохранения Вьетнама.

Индия передала Украине препарат от коронавируса и гриппа

Индия передала 50 тысяч капсул препарата "OMVIR", который используют для лечения пациентов, больных коронавирусом. Действующее вещество препарата – осельтамивир фосфат. По словам Степанова, препарата хватит для лечение около 5 тысяч пациентов. Впрочем, его можно использовать только в том случае, если инфицированный коронавирусом болеет еще и гриппом.

В Украине продолжат лечить COVID-19 неэффективным препаратом, который рекламировал Трамп

Минздрав исключил из стандартов оказания помощи пациентам с COVID-19 препарат "гидроксихлорохин" для пациентов с тяжелым течением болезни и детей, но оставил для пациентов со средней тяжестью течения коронавируса. Соответствующий приказ в министерстве подпишут позже.

К теме Коронавирус может прервать карьеру бывшего игрока киевского "Динамо"

Новости о коронавирусе в мире 14 июля

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире коронавирус диагностировали у 13 112 021 человека. В то же время 7 267 155 пациентов выздоровели, но 573 270 умерли. Топ-5 стран по распространению коронавируса: США – 3 364 54; Бразилия – 1 884 967; Индия – 906 752; Россия – 738 787; Перу – 330 123;

Как безопасно путешествовать во время пандемии / Инфографика 24 канала

Самые богатые люди мира просят увеличить их налоги для борьбы с пандемией

Миллионеры из США и Западной Европы обратились к лидерам стран Большой двадцатки с открытым письмом, в котором попросили немедленно повысить им налоги, а деньги направить на борьбу с COVID-19. Под письмом подписались более 80 человек. Они заявили, что не ухаживают за больными, не водят машины скорой помощи и не наполняют полки в продуктовых магазинах, но у них есть много денег, которые можно потратить на благое дело.

Трамп сравнил статистику тестирований на COVID-19 в США и России

Трамп считает, что США едва ли не интенсивней всех в в мире проводят тестирование на коронавирус. Якобы именно поэтому страна находится на первом месте антирейтинга по количеству выявленных случаев болезни в мире. "Если бы, скажем, в Китае, России, Индии, других крупных странах тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили удивительные статистические данные", – заявил Трамп.