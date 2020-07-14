Миллионеры из США и Западной Европы обратились к лидерам стран Большой двадцатки с открытым письмом, в котором попросили "немедленно, существенно и на постоянной основе" повысить им налоги. И эти деньги направить на борьбу с COVID-19.

Под письмом подписались более 80 человек. Его опубликовали на сайте millionaires for humanity.

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Они заявили, что не ухаживают за больными, не водят машины скорой помощи и не наполняют полки в продуктовых магазинах, но у них есть деньги. Много денег, которые можно потратить на благое дело.

По их словам, Эхо нынешнего кризиса будут продолжаться десятилетиями, миллионы людей потеряют работу.

В отличие от них, нам не нужно беспокоиться о потере бизнеса и благосостоянии своих семей. Мы не сражаемся на передовой и гораздо реже становимся жертвами пандемии. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогом,

– говорится в письме.

Среди тех, кто подписался является наследница Walt Disney Co. Эбигейл Дисней, бывший руководитель, директор фонда BlackRock Моррис Перл, миллионеры Великобритании, Германии, Америки и других стран.

Украинцев среди подписантов нет. На повышение налогов сейчас вызвалось 175 миллионеров.