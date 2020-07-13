Всемирная организация здравоохранения предупредила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. За минувшие сутки заразилось более 230 тысяч человек.

80% этих случаев было зарегистрировано в 10 странах. Причем, половину из всех случаев зафиксировали в США и Бразилии. Об этом сообщил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет РБК-Украина.

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Глава ВОЗ считает, что слишком многие страны движутся в неправильном направлении. И несмотря на надежду на создание вакцины, необходимо сосредоточиться именно на использовании инструментов для подавления передачи вируса.

В ближайшем будущем вернуться к "нормальномй" привычной жизни мы не сможем. Но есть дорожная карта к ситуации, когда мы можем контролировать болезнь и продолжать жить,

– заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам главы ВОЗ сейчас ситуацию в мире с распространением коронавируса можно условно разделить на 4 сценария:

Страны, которые подготовились и справились с первыми случаями коронавируса, а потому избежали больших вспышек. Это островные государства Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и некоторые страны Африки.

Государства, в которых произошли вспышки, но властям удалось взять ситуацию под контроль, что позволило им открыть границы и начать восстанавливать экономические процессы. Речь идет о некоторых странах Европы.

Государства, которые преодолели пик коронавируса, но во время ослабления карантина столкнулись с новыми вспышки.

Страны, в которых идет интенсивная передача вируса. Это происходит по всей Америке, Южной Азии и в нескольких странах Африки.

По состоянию на 13 июля в мире почти 13 миллионов людей заразились коронавирусом, из которых свыше 7 миллионов выздоровели. Несмотря на это, не смогли преодолеть инфекцию 569 128 человек, к сожалению, они скончались от осложнений.