Людство не повернеться до нормального життя найближчим часом, – ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про погіршення ситуації з коронавірусом у світі. За минулу добу заразилося понад 230 тисяч людей.
80% цих випадків було зареєстровано в 10 країнах. Причому, половина з усіх випадків зафіксували у США та Бразилії. Про це повідомив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, пише РБК-Україна.
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Голова ВООЗ вважає, що занадто багато країн рухаються в неправильному напрямку. І попри надію на створення вакцини, необхідно зосередитися саме на використанні інструментів для придушення передачі вірусу.
В найближчому майбутньому повернутися до "нормального" звичного життя ми не зможемо. Але є дорожня карта до ситуації, коли ми можемо контролювати хворобу і продовжувати жити,
– заявив Тедрос Аданом Гебреісус.
За словами глави ВООЗ наразі ситуацію в світі з поширенням коронавірусу можна умовно розділити на 4 сценарії:
- Країни, які підготувалися і впоралися з першими випадками коронавірусу, а тому уникли великих спалахів. Це острівні держави Тихоокеанського регіону, Карибського басейну та деякі країни Африки.
- Держави, в яких відбулися спалахи, але владі вдалося взяти ситуацію під контроль, що дозволило їм відкрити кордони і почати відновлювати економічні процеси. Йдеться про деякі країни Європи.
- Держави, які подолали пік коронавірусу, але під час ослаблення карантину зіштовхнулись з новими спалахи.
- Країни, в яких триває інтенсивна передача вірусу. Це відбувається по всій Америці, Південній Азії і в кількох країнах Африки.