Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про погіршення ситуації з коронавірусом у світі. За минулу добу заразилося понад 230 тисяч людей.

80% цих випадків було зареєстровано в 10 країнах. Причому, половина з усіх випадків зафіксували у США та Бразилії. Про це повідомив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, пише РБК-Україна.

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Голова ВООЗ вважає, що занадто багато країн рухаються в неправильному напрямку. І попри надію на створення вакцини, необхідно зосередитися саме на використанні інструментів для придушення передачі вірусу.

В найближчому майбутньому повернутися до "нормального" звичного життя ми не зможемо. Але є дорожня карта до ситуації, коли ми можемо контролювати хворобу і продовжувати жити,

– заявив Тедрос Аданом Гебреісус.

За словами глави ВООЗ наразі ситуацію в світі з поширенням коронавірусу можна умовно розділити на 4 сценарії:

Країни, які підготувалися і впоралися з першими випадками коронавірусу, а тому уникли великих спалахів. Це острівні держави Тихоокеанського регіону, Карибського басейну та деякі країни Африки.

Держави, в яких відбулися спалахи, але владі вдалося взяти ситуацію під контроль, що дозволило їм відкрити кордони і почати відновлювати економічні процеси. Йдеться про деякі країни Європи.

Держави, які подолали пік коронавірусу, але під час ослаблення карантину зіштовхнулись з новими спалахи.

Країни, в яких триває інтенсивна передача вірусу. Це відбувається по всій Америці, Південній Азії і в кількох країнах Африки.

Станом на 13 липня у світі майже 13 мільйонів людей захворіли на коронавірус, з яких, понад 7 мільйонів видужали. Попри це, не змогли подолати інфекцію 569 128 людей, на жаль, вони померли від ускладнень.