Мільйонери з США і Західної Європи звернулися до лідерів країн Великої двадцятки з відкритим листом, в якому попросили "негайно, істотно і на постійній основі" підвищити їм податки. І ці гроші направити на боротьбу з COVID-19.

Під листом підписалися понад 80 осіб. Його опублікували на сайті millionaires for humanity.

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Вони заявили, що не доглядають за хворими, не водять машини швидкої допомоги й не наповнюють полиці в продуктових магазинах, але зате у них є гроші. Багато грошей, які можна витратити на добру справу.

За їхніми словами, відлуння нинішньої кризи будуть тривати десятиліттями, мільйони людей втратять роботу.

На відміну від них, нам не потрібно турбуватися про втрату бізнесу і добробут своїх сімей. Ми не боремося на передовій і набагато рідше стаємо жертвами пандемії. Тому, будь ласка, обкладіть нас податком,

– йдеться в листі.

Серед тих, хто підписався є спадкоємиця Walt Disney Co. Ебігейл Дісней, колишній керівник, директор фонду BlackRock Морріс Перл, мільйонери Великобританії, Німеччини, Америки та інших країн.

Українців серед підписантів немає. На підвищення податків наразі зголосилося 175 мільйонерів.