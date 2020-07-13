Главные новости о коронавирусе 13 июля: стабилизация заболеваемости и новые данные об иммунитете
Пандемия COVID-19 продолжается, в мире почти 13 миллионов больных. В Украине пока незначительный спад заболеваемости, так за минувшие сутки обнаружили 612 новых случаев инфицирования. Исследователи сделали новое открытие о продолжительности иммунитета к инфекции у людей, переболевших COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 июля.
Новости о коронавирус 13 июля
Статистика распространения COVID-19 в Украине
По состоянию на 13 июля в Украине зарегистрировали 54 133 случая заражения SARS-CoV-2. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 612 человек, кроме того, от осложнений болезни умерли 15 пациентов с COVID-19. Таким образом, число жертв COVID-19 выросло до 1398.
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Вместе с тем, за минувшие сутки выздоровели 385 пациентов, а в целом с начала пандемии в Украине выздоровели уже 26 503 человека.
Количество активных больных – 26 232, больные находятся в больницах или на самоизоляции.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 13 июля
- Винницкая область – 2122 (+25)
- Волынская область – 3071 (+29)
- Днепропетровская область – 1144 (0);
- Донецкая область – 759 (0);
- Житомирская область – 1542 (+10);
- Закарпатская область – 3988 (+79)
- Запорожская область – 622 (+1)
- Ивано-Франковская область – 3071 (+42)
- Кировоградская область – 674 (+1)
- Киев – 6238 (+56)
- Киевская область – 3068 (+42)
- Львовская область – 7107 (+104)
- Луганская область – 93 (0);
- Николаевская область – 482 (+1)
- Одесская область – 2208 (+34)
- Полтавская область – 334 (+3)
- Ровненская область – 4697 (+99)
- Сумская область – 341 (+1)
- Тернопольская область – 2260 (+29)
- Харьковская область – 2677 (+28)
- Херсонская область – 204 (0);
- Хмельницкая область – 908 (0);
- Черновицкая область – 5161 (+21)
- Черкасская область – 754 (+6)
- Черниговская область – 608 (+1).
Главные новости о коронавирус в Украине
- Коронавирус в рядах ВСУ: за сутки зарегистрировали два случая инфицирования среди украинских военнослужащих. В больницах находятся 143 военнослужащих, на самоизоляции еще 535. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у около сотни медработников, так, за сутки положительный ПЦР-тест на COVID-19 получили 96 медиков.
- Инфицирования медиков: В целом, с начала пандемии болезнь обнаружили у 7425 медиков, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений. Вместе с тем, 5018 работников медицинской сферы выздоровели и вернулись к работе.
Определенная стабилизация ситуации распространения заболеваемости
В Украине зафиксировали определенную стабилизацию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, также происходит уменьшение количества госпитализаций за прошедшую неделю. Лидерами среди выявленных инфицированных является Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.
В МИД рассказали, когда украинцы смогут ездить в ЕС
Сейчас количество больных COVID-19 на 100 тысяч населения в Украине в разы превышает этот показатель в европейских странах.
Министр отметил, что об отмене ограничений на въезд в Шенгенскую зону можно будет говорить после того, как показатель в Украине будет или равным среднему по ЕС, или меньше.
Именно эти данные является ключевым требованием. Кулеба добавил, что все в руках самих украинцев.
Страны открытые для посещения украинцами / Инфографика 24 канала
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Какие области не готовы ослаблять карантин
По состоянию на 13 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина семь областей:
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Ровненская область,
- Харьковская область,
- Черниговская область.
В общежитии КНУТД вспышка COVID-19: три инфицированных сбежали
В одном из общежитий Киевского национального университета технологий и дизайна вспышка коронавируса. COVID-19 обнаружили у 5 студентов.
COVID-19 обнаружили у пяти иностранных студентов, обучающихся в КНУТД и проживающих в университетском общежитии. Двое инфицированных студентов находятся в больнице. Местонахождение еще трех остается неизвестным. Кроме того, неизвестно местонахождение и части контактных лиц больных.
В целом, эпидемиологи определили 13 человек, контактировавших с больными. Но под контролем только 7 из них. Где находятся еще 6 контактных лиц – неизвестно.
Новости о коронавирусе в мире
В мире продолжает расти количество больных COVID-19, на данный момент количество инфицированных – 12 910 357 человек (данные по системе мониторинга Университета Джонса Хопкинса).
Из почти 13 миллионов больных, выздоровели пока 7 116 957 больных, умерли от осложнений 569 128 людей.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
США – 3 304 942;
Бразилия – 1 864 681;
Индия – 878 254;
Россия – 726 036;
Перу – 326 326;
Звезда Болливуда Амитабх Баччан попал в больницу с COVID-19
Знаменитый индийский актер Амитабх Баччан, который известен миру благодаря успешным фильмам Болливуда и Голливуда, попал в больницу. У актера диагностировали коронавирус. Инфекцию также обнаружили у сына актера.
Вспышка COVID-19 в Израиле
Израиль в шаге от общенационального жесткого карантина. Темп прироста инфицированных в стране остается очень высоким и уже стабильно превышает тысячу случаев в сутки. Страна может вернуться к общенациональному жесткому карантину, если число заражений в сутки достигнет 2 тысяч.
В стране кроме того рассматривают потребность в приостоновлении железнодорожного сообщения.
Больше о ситуации в Израиле Страна в шаге от общенационального жесткого карантина
Исследование коронавируса
Иммунитет к COVID-19 у людей, перенесших заболевания, снижается через три месяца
Ученые также определили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов.
В это промежуток у 60% людей фиксируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Но через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17% пациентов.