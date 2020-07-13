Каждый третий молодой человек в возрасте от 18 до 25 лет рискует тяжело переносить коронавирус. Важную роль играет курение.

Исследователи Калифорнийского университета Сан-Франциско осмотрели более 8000 участников в возрасте от 18 до 25 лет, приняли участие в Национальном опросе со здоровьем. Об этом пишет CNN со ссылкой на журнал Journal of Adolescent Health.

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Исследователи обнаружили, что 32% от общего количества участников были уязвимыми к коронавирусу и имели риск получить тяжелые симптомы заболевания. Однако, когда из группы участников изъяли людей, которые курили обычные или электронные сигареты, то этот процент уменьшился вдвое – примерно до 16%.

Исследование показало, что в целом именно молодые мужчины больше рисковали получить тяжелое течение коронавируса, чем женщины. Хотя по сравнению с юношами, девушки чаще сообщали о наличии астмы и иммунных состояний. Впрочем, когда из исследованию изъяли курильщиков, то девушки получили более высокий риск.

Последние данные свидетельствуют о том, что курение связано с большей вероятностью прогрессирования COVID-19, учитывая увеличение тяжести заболевания, попадание в отделение интенсивной терапии или смерть,

– заявила ведущая автор исследования Салли Адамс.

Ученые отметили, что курение может иметь значительные последствия для молодых людей, которые обычно имеют низкие показатели хронических заболеваний.

Вместе с тем, специалисты пришли к еще одному интересному выводу во время этого исследования – белые молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет имели самую высокую уязвимость.