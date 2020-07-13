Кожна третя молода людина віком від 18 до 25 років ризикує отримати важкий перебіг коронавірусу. Важливу роль відіграє куріння.

Дослідники Каліфорнійського університету з Сан-Франциско оглянули понад 8000 учасників віком від 18 до 25 років, які взяли участь у Національному опитуванні зі здоров’ям. Про це пише CNN з посилання на журнал Journal of Adolescent Health.

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Дослідники виявили, що 32% від загальної кількості учасників були вразливими до коронавірусу та мали ризик отримати важкі симптоми захворювання. Однак, коли з групи учасників вилучили тих людей, які курили звичайні або електронні цигарки, то цей відсоток зменшився вдвічі – приблизно до 16%.

Дослідження показало, що в цілому саме молоді чоловіки більше ризикували отримати важкий перебіг коронавірусу, ніж жінки. Хоч у порівнянні з юнаками, дівчата частіше повідомляли про наявність астми та імунних станів. Втім, коли з дослідження вилучили курців, то дівчата отримали вищий ризик.

Останні дані свідчать про те, що куріння пов'язане з більшою ймовірністю прогресування COVID-19, враховуючи збільшення тяжкості захворювання, потрапляння у відділення інтенсивної терапії або смерть,

– заявила провідна авторка дослідження Саллі Адамс.

Науковці зазначили, що куріння може мати значні наслідки для молодих людей, які зазвичай мають низькі показники хронічних захворювань.

Разом з тим, фахівці прийшли до ще одного цікавого висновку під час цього дослідження – білі молоді люди віком від 18 до 25 років мали найвищу вразливість.