В Украине 54 133 случая заражения COVID-19: ситуация в областях

По состоянию на 13 июля в Украине зарегистрировано 54 133 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 612 человек.

Об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины.

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С начала пандемии в Украине наличие коронавируса подтвердили у 54 133 человек.

За минувшие сутки из жизни ушли еще 15 пациентов с COVID-19. К сожалению, с начала года во время течения коронавируса умерли 1 398 инфицированных.

На протяжении прошлого дня выписали еще 385 пациентов, ведь последний ПЦР-тест не подтвердил у них наличие болезни. Всего с начала распространения коронавируса в Украине выздоровели уже 26 503 человека. Это несколько больше, чем лечится сейчас – 26 232 инфицированных еще сражаются с COVID-19.

Со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 612 человек. Больше всего больных зафиксировали во Львовской (+104), Ровненской (+99) и Закарпатской (+79) областях.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 13 июля

Винницкая область – 2 122 (+25);

Волынская область – 3 071 (+29);

Днепропетровская область – 1 144 (0);

Донецкая область – 759 (0);

Житомирская область – 1 542 (+10);

Закарпатская область – 3 988 (+79);

Запорожская область – 622 (+1);

Ивано-Франковская область – 3 071 (+42);

Кировоградская область – 674 (+1);

Киев – 6 238 (+56);

Киевская область – 3 068 (+42);

Львовская область – 7 107 (+104);

Луганская область – 93 (0);

Николаевская область – 482 (+1);

Одесская область – 2 208 (+34);

Полтавская область – 334 (+3);

Ровненская область – 4 697 (+99);

Сумская область – 341 (+1);

Тернопольская область – 2 260 (+29);

Харьковская область – 2 677 (+28);

Херсонская область – 204 (0);

Хмельницкая область – 908 (0);

Черновицкая область – 5 161 (+21);

Черкасская область – 754 (+6);

Черниговская область – 608 (+1).



Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала