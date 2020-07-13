В Украине 54 133 случая заражения COVID-19: ситуация в областях
По состоянию на 13 июля в Украине зарегистрировано 54 133 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 612 человек.
Об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины.
Полезно Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
С начала пандемии в Украине наличие коронавируса подтвердили у 54 133 человек.
За минувшие сутки из жизни ушли еще 15 пациентов с COVID-19. К сожалению, с начала года во время течения коронавируса умерли 1 398 инфицированных.
На протяжении прошлого дня выписали еще 385 пациентов, ведь последний ПЦР-тест не подтвердил у них наличие болезни. Всего с начала распространения коронавируса в Украине выздоровели уже 26 503 человека. Это несколько больше, чем лечится сейчас – 26 232 инфицированных еще сражаются с COVID-19.
Со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 612 человек. Больше всего больных зафиксировали во Львовской (+104), Ровненской (+99) и Закарпатской (+79) областях.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 13 июля
- Винницкая область – 2 122 (+25);
- Волынская область – 3 071 (+29);
- Днепропетровская область – 1 144 (0);
- Донецкая область – 759 (0);
- Житомирская область – 1 542 (+10);
- Закарпатская область – 3 988 (+79);
- Запорожская область – 622 (+1);
- Ивано-Франковская область – 3 071 (+42);
- Кировоградская область – 674 (+1);
- Киев – 6 238 (+56);
- Киевская область – 3 068 (+42);
- Львовская область – 7 107 (+104);
- Луганская область – 93 (0);
- Николаевская область – 482 (+1);
- Одесская область – 2 208 (+34);
- Полтавская область – 334 (+3);
- Ровненская область – 4 697 (+99);
- Сумская область – 341 (+1);
- Тернопольская область – 2 260 (+29);
- Харьковская область – 2 677 (+28);
- Херсонская область – 204 (0);
- Хмельницкая область – 908 (0);
- Черновицкая область – 5 161 (+21);
- Черкасская область – 754 (+6);
- Черниговская область – 608 (+1).