В Україні 54 133 випадки зараження COVID-19: ситуація в областях

Станом на 13 липня в Україні зареєстровано 54 133 випадки зараження коронавірусом. За минулу добу хворобу виявили у 612 людей.

Про епідеміологічну ситуацію коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО України.

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Від початку пандемії в Україні наявність коронавірусу підтвердили у 54 133 людей.

За минулу добу з життя пішли ще 15 пацієнтів з COVID-19. На жаль, з початку року під час перебігу коронавірусу померли 1 398 інфікованих.

Впродовж минулого дня виписали ще 385 пацієнтів, адже останній ПЛР-тест не підтвердив у них наявність хвороби. Загалом від початку поширення коронавірусу в Україні одужали вже 26 503 людини. Це дещо більше, ніж лікується зараз – 26 232 інфікованих ще змагаються з COVID-19.

Від учора коронавірусну інфекцію виявили ще у 612 людей. Найбільше хворих зафіксували у Львівській (+104), Рівненській (+99) та Закарпатській (+79) областях.

COVID-19 в областях України станом на 13 липня

Вінницька область – 2 122 (+25);

Волинська область – 3 071 (+29);

Дніпропетровська область – 1 144 (0);

Донецька область – 759 (0);

Житомирська область – 1 542 (+10);

Закарпатська область – 3 988 (+79);

Запорізька область – 622 (+1);

Івано-Франківська область – 3 071 (+42);

Кіровоградська область – 674 (+1);

Київ – 6 238 (+56);

Київська область – 3 068 (+42);

Львівська область – 7 107 (+104);

Луганська область – 93 (0);

Миколаївська область – 482 (+1);

Одеська область – 2 208 (+34);

Полтавська область – 334 (+3);

Рівненська область – 4 697 (+99);

Сумська область – 341 (+1);

Тернопільська область – 2 260 (+29);

Харківська область – 2 677 (+28);

Херсонська область – 204 (0);

Хмельницька область – 908 (0);

Чернівецька область – 5 161 (+21);

Черкаська область – 754 (+6);

Чернігівська область – 608 (+1).

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