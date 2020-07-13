В Україні 54 133 випадки зараження COVID-19: ситуація в областях
Станом на 13 липня в Україні зареєстровано 54 133 випадки зараження коронавірусом. За минулу добу хворобу виявили у 612 людей.
Про епідеміологічну ситуацію коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО України.
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Від початку пандемії в Україні наявність коронавірусу підтвердили у 54 133 людей.
За минулу добу з життя пішли ще 15 пацієнтів з COVID-19. На жаль, з початку року під час перебігу коронавірусу померли 1 398 інфікованих.
Впродовж минулого дня виписали ще 385 пацієнтів, адже останній ПЛР-тест не підтвердив у них наявність хвороби. Загалом від початку поширення коронавірусу в Україні одужали вже 26 503 людини. Це дещо більше, ніж лікується зараз – 26 232 інфікованих ще змагаються з COVID-19.
Від учора коронавірусну інфекцію виявили ще у 612 людей. Найбільше хворих зафіксували у Львівській (+104), Рівненській (+99) та Закарпатській (+79) областях.
COVID-19 в областях України станом на 13 липня
- Вінницька область – 2 122 (+25);
- Волинська область – 3 071 (+29);
- Дніпропетровська область – 1 144 (0);
- Донецька область – 759 (0);
- Житомирська область – 1 542 (+10);
- Закарпатська область – 3 988 (+79);
- Запорізька область – 622 (+1);
- Івано-Франківська область – 3 071 (+42);
- Кіровоградська область – 674 (+1);
- Київ – 6 238 (+56);
- Київська область – 3 068 (+42);
- Львівська область – 7 107 (+104);
- Луганська область – 93 (0);
- Миколаївська область – 482 (+1);
- Одеська область – 2 208 (+34);
- Полтавська область – 334 (+3);
- Рівненська область – 4 697 (+99);
- Сумська область – 341 (+1);
- Тернопільська область – 2 260 (+29);
- Харківська область – 2 677 (+28);
- Херсонська область – 204 (0);
- Хмельницька область – 908 (0);
- Чернівецька область – 5 161 (+21);
- Черкаська область – 754 (+6);
- Чернігівська область – 608 (+1).
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