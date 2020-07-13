Пандемія COVID-19 триває, у світі майже 13 мільйонів хворих. В Україні наразі незначний спад захворюваності, так за минулу добу виявили 612 нових випадків інфікування. Дослідники зробили нове відкриття щодо тривалості імунітету до інфекції у людей, які перехворіли на COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 липня.

Новини про коронавірус 13 липня

Статистика поширення COVID-19 в Україні

Станом на 13 липня в Україні зареєстрували 54 133 випадки зараження SARS-CoV-2. За минулу добу хворобу виявили у 612 людей, крім того, від ускладнень недуги померли 15 пацієнтів з COVID-19. Таким чином, кількість жертв COVID-19 зросла до 1 398.

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Разом з тим, за минулу добу видужали 385 пацієнтів, а загалом від початку пандемії в Україні одужали вже 26 503 людини.

Кількість активних хворих – 26 232, хворі перебувають в лікарнях чи на самоізоляції.

COVID-19 в областях України станом на 13 липня

Вінницька область – 2 122 (+25);

Волинська область – 3 071 (+29);

Дніпропетровська область – 1 144 (0);

Донецька область – 759 (0);

Житомирська область – 1 542 (+10);

Закарпатська область – 3 988 (+79);

Запорізька область – 622 (+1);

Івано-Франківська область – 3 071 (+42);

Кіровоградська область – 674 (+1);

Київ – 6 238 (+56);

Київська область – 3 068 (+42);

Львівська область – 7 107 (+104);

Луганська область – 93 (0);

Миколаївська область – 482 (+1);

Одеська область – 2 208 (+34);

Полтавська область – 334 (+3);

Рівненська область – 4 697 (+99);

Сумська область – 341 (+1);

Тернопільська область – 2 260 (+29);

Харківська область – 2 677 (+28);

Херсонська область – 204 (0);

Хмельницька область – 908 (0);

Чернівецька область – 5 161 (+21);

Черкаська область – 754 (+6);

Чернігівська область – 608 (+1).

Головні новини про коронавірус в Україні

Коронавірус в лавах ЗСУ: за добу зареєстрували два випадки інфікування серед українських військових. У лікарнях перебувають 143 військових, на самоізоляції ще 535. За минулу добу коронавірус виявили у близько сотні медпрацівників, так, за добу позитивний ПЛР-тест на COVID-19 отримали 96 медиків.

за добу зареєстрували два випадки інфікування серед українських військових. У лікарнях перебувають 143 військових, на самоізоляції ще 535. За минулу добу коронавірус виявили у близько сотні медпрацівників, так, за добу позитивний ПЛР-тест на COVID-19 отримали 96 медиків. Інфікування медиків: Загалом, від початку пандемії хворобу виявили у 7 425 медиків, щонайменше 43 з них померли від ускладнень. Разом з тим, 5 018 працівників медичної сфери видужали та повернулись до роботи.

Певна стабілізація ситуації поширення захворюваності

В Україні зафіксували певну стабілізацію ситуації з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, також відбувається зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень. Лідерами серед виявлених інфікованих є Львівська (99 осіб) та Закарпатська (79 осіб) області.

У МЗС розповіли, коли українці зможуть їздити в ЄС

Наразі кількість хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення в Україні у рази перевищує цей показник в європейських країнах. Зняття обмежень на в'їзд в Шенгенську зону розглядатимуть, коли він хоча б дорівнюватиме середньому по ЄС.

Міністр наголосив, що про зняття обмежень на в'їзд в Шенгенську зону можна буде говорити після того, як показник в Україні буде або рівним середньому по ЄС, або ж меншим.

Саме ці дані є ключовою вимогою. Кулеба додав, що все в руках самих українців.



Країни відкриті для відвідин українців / Інфографіка 24 каналу

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Які області не готові послаблювати карантин

Станом на 13 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину сім областей:

Вінницька область,

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Рівненська область,

Харківська область,

Чернігівська область.

У гуртожитку КНУТД спалах COVID-19: троє інфікованих втекли

В одному з гуртожитків Київського національного університету технологій та дизайну спалах коронавірус. Наявність COVID-19 виявили у 5 студентів.

COVID-19 виявили у п'яти іноземних студентів, які навчаються у КНУТД та проживають в університетському гуртожитку. Двоє інфікованих студентів перебувають у лікарні. Втім, місцеперебування ще трьох залишається невідомим. Окрім того, невідоме місцеперебування й частини контактних осіб хворих.

Загалом, епідеміологи визначили 13 людей, які контактували з хворими. Але під контролем лише 7 з них. Де перебувають ще 6 контактних осіб – невідомо.

Новини про коронавірус у світі

У світі продовжує зростати кількість хворих на COVID-19, наразі кількість інфікованих – 12 910 357 людей (дані згідно з системою моніторингу Університету Джонса Гопкінса).

Із майже 13 мільйонів хворих, одужали наразі 7 116 957 хворих, але не змогли подолати інфекцію 569 128/ людей, на жаль, вони померли від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 3 304 942;

Бразилія – 1 864 681;

Індія – 878 254;

Росія – 726 036;

Перу – 326 326;

Зірка Боллівуду Амітабх Баччан потрапив до лікарні з COVID-19

Знаменитий індійський актор Амітабх Баччан, який відомий світу завдяки успішним фільмам Боллівуду та Голлівуду, потрапив до лікарні. В актора діагностували коронавірус. Інфекцію також виявили у сина актора.

Спалах COVID-19 в Ізраїлі

Ізраїль за крок від загальнонаціонального жорсткого карантину. Темп приросту інфікованих в країні залишається дуже високим і вже стабільно перевищує тисячу випадків на добу. Країна може повернутися до загальнонаціонального жорсткого карантину, якщо число заражень за добу досягне 2 тисяч.

В країні крім того розглядають потребу призупинення залізничного сполучення.

Більше про ситуацію в Ізраїлі Країна за крок від загальнонаціонального жорсткого карантину

Дослідження про коронавірус

Імунітет до COVID-19 у людей, які перенесли захворювання, знижується через три місяці

Науковці також визначили, що найбільший вміст антитіл до вірусу фіксується у пацієнтів через три тижні після появи перших симптомів.

У це проміжок у 60 % людей фіксується дуже високий рівень імунітету до коронавірусу. Але через три місяці сильний імунітет до інфекції зберігається всього у 17 % пацієнтів.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу