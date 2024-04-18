Новий алгоритм аналізу зображень ракових клітин і прогнозування їх походження розроибили дослідники з Медичного університету Тяньцзіну (КНР). Результати роботи опубліковані в журналі Nature Medicine.

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Чому це важливе відкриття

Аби ефективно планували лікування метастатичної онкології лікарі мають розуміти походження шкідливих клітин. Один із доступних для цього методів полягає у визначенні схожості клітин метастазів із відкладених рідин (у легенях чи черевній порожнині) із раковими клітинами певного типу.

Наприклад, при міграції в легені клітини раку молочної залози зберігають свій вигляд – це допомагає зрозуміти природу метастазів.

Втім, у 5% випадків онкозахворювань медикам не вдається визначити джерело, що значно ускладнює лікування пацієнтів, особливо на останніх стадіях раку.

Як допоможе ШІ

Учені створили модель штучного інтелекту, яку навчали на близько 30 тисячах зображень клітин з рідин організмів 21 тисячі людей. Далі точність алгоритму перевірили на 27 тисячах зображень.

"Імовірність того, що серед трьох найбільш вірогідних джерел метастазів ШІ вкаже на його походження, становить 99%", – похвалились результатами дослідники.

Більше деталей про алгоритм

Перше припущення алгоритму видало правильні діагнози у 83% випадків. Прогнози ШІ обмежуються 12 поширеними джерелами раку: зокрема алгоритм застосовують при онкології легень, яєчників, грудей та шлунка.

Деякі інші форми захворювання, зокрема рак передміхурової залози та нирок, неможливо ідентифікувати, адже вони зазвичай не поширюються на рідини в черевній порожнині та легенях.

Важливо! Під час тестування майже 500 зображень результати аналізу моделі ШІ були точнішими, ніж спеціаліста-людини.

Результати і дійсно феноменальні

Також учені ретроспективно оцінили підгрупу учасників дослідження через чотири роки після того, як вони пройшли курс лікування раку.

Пацієнти, які отримували лікування від типу раку, який встановлював ШІ, виживали з більшою ймовірністю, а тривалість їхнього життя була довшою, ніж хворих, лікування яких не ґрунтувалось на оцінках ШІ,

– ідеться у висновках дослідників.

Учені застерегли від поспішних висновків і шикорокого застосування ШІ для діагностики раку. При цьому вчені ввважають, що додатковий аналіз клітин за допомогою алгоритму може сприяти зменшенню кількості додаткових тестів, необхідних для визначення походження метастазів.