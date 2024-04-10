Як допомагають людям з РАС

У всьому цивілізованому світі використовуються доказові методи роботи з дітьми з аутизмом, щоб навчити їх навичок соціальної взаємодії: застосовують різні поведінкові програми. Серед них – прикладний аналіз поведінки для роботи з агресією, порушенням мови та багатьма іншими проблемами, інформує 24 Канал.

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І ця терапія допомагає підкріплювати потрібну поведінку у людини з розладом, тим самим домагаючись великих змін у її стані та її взаємодії зі світом. Але є і спеціальна система комунікації для тих, хто не володіє мовою, і багато інших методів з доведеною ефективністю.

Боротьба з "західними цінностями у РФ"

І донедавна всі ці методи застосовували й у Росії. Однак, після початку війни, там почалася масова відмова від усього західного, і в тому числі медичних рекомендацій. Серед консервативних російських чиновників існує думка, що аутизм діагностують занадто часто.

Він, нібито, тепер просто модна хвороба. Насправді це не так, батьки дітей з аутизмом розповідають, що досягти постановки такого діагнозу, навпаки, дуже складно. Також дитині з таким захворюванням пропонується група з інвалідності та виплата від держави, тому у влади є вагома матеріальна причина почати "виводити аутизм з моди".

Новий протокол "лікування аутизму" в Росії

І ось, тепер МОЗ Росії викотило нові клінічні рекомендації щодо роботи з такими пацієнтами. Попри слово "рекомендації", нові схеми діагностики та лікування обов'язкові до виконання. У нових рекомендаціях критикують загальноприйняті методи роботи з аутизмом, тобто усілякі розвивальні та навчальні програми, пишуть російські ЗМІ.

Деякі, наприклад, той же прикладний аналіз поведінки, взагалі названий шкідливим. Натомість росіянам радять давати людям з аутизмом галоперидол, причому лікувати цим антипсихотиком пропонують і дітей, починаючи з 2 років. Тобто, замість того, щоб навчати дітей з РАС спілкуватися з навколишнім світом, МОЗ Росії пропонує просто накачувати їх небезпечними медиками.

Використовувати галоперидол для людей з РАС лікарі радили ще 1984 року, але з того часу наука сильно просунулась уперед. Крім цього, росіяни спираються і на інші методики, що давно застаріли. Наприклад, радять оцінювати рівень інтелекту у дітей з РАС за допомогою спеціального тесту в редакції 1949 року. У цей час увесь світ вже давно користується тим самим тестом, але його оновленою, п'ятою ітерацією. А від результатів цього тесту в житті дитини залежить дуже багато: в яку школу його визначать, за якою програмою навчатимуть.

Таким чином Росія вкотре доводить, що вона є відсталою і кровожерливою країною, яка не тільки не захищає власних громадян, але й робить усе, щоб зробити їхнє життя нестерпним. Але населення цієї країни просто нездатне боротись за свої інтереси та в переважній більшості підтримує цей злочинний режим.