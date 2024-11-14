Дослідники з Копенгагенського університету провели порівняльний аналіз того, як діти та дорослі опановують моторні навички, виконуючи нові рухові завдання, і як на цей процес впливають вікові особливості центральної нервової системи, пише 24 Канал з посиланням на Development Science.

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Нове дослідження навчання

В експерименті взяли участь 132 людини, розділені на чотири вікові групи: 8 – 10 років, 12 – 14 років, 16 – 18 років і 20 – 30 років. Учасники виконували завдання в лабораторних умовах, переміщуючи курсор на екрані комп'ютера за допомогою швидких і точних рухів пальців.

Навички оцінювалися одразу після ознайомлення з завданням, після 30-хвилинного тренування та короткої перерви, а також через 24 години після початку експерименту.

Діти краще навчаються

Під час тренування учасники віком 16 – 18 і 20 – 30 років значно підвищили свої навички у порівнянні з 8 – 10-річними дітьми. Проте наступного дня результати змінилися.

Дорослі можуть мати більше досвіду в отриманні інструкцій та втіленні їх у життя. А наймолодші учасники досягають помітних успіхів буквально за одну ніч, тоді як дорослі частково втрачають свої навички. У дітей краще виходить закріплювати пам’ять після тренування,

— підкреслюють автори дослідження.

Вчені припускають, що маленькі діти можуть краще засвоювати інформацію після навчання завдяки сну, проте є й інші фактори. Наприклад, підлітки та дорослі менше сплять і приділяють час більшій кількості інших справ. Оскільки нові знання засвоюються впродовж кількох годин після їх отримання, підвищена зайнятість може негативно вплинути на їхнє закріплення.

Автори дослідження вважають, що їхні результати можуть бути корисними в педагогіці та підготовці кадрів у сферах, пов'язаних із рухами, таких як спорт і музика. Висновки також можуть бути застосовані в реабілітаційних програмах.