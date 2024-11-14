Исследователи из Копенгагенского университета провели сравнительный анализ того, как дети и взрослые овладевают моторными навыками, выполняя новые двигательные задачи, и как на этот процесс влияют возрастные особенности центральной нервной системы, пишет 24 Канал со ссылкой на Development Science.

Также на тему Дети, которые рождаются раньше срока, имеют гораздо худшую успеваемость во взрослой жизни

Новое исследование обучения

В эксперименте приняли участие 132 человека, разделены на четыре возрастные группы: 8 – 10 лет, 12 – 14 лет, 16 – 18 лет и 20 – 30 лет. Участники выполняли задания в лабораторных условиях, перемещая курсор на экране компьютера с помощью быстрых и точных движений пальцев.

Навыки оценивались сразу после ознакомления с заданием, после 30-минутной тренировки и короткого перерыва, а также через 24 часа после начала эксперимента.

Дети лучше учатся

Во время тренировки участники в возрасте 16 – 18 и 20 – 30 лет значительно повысили свои навыки по сравнению с 8 – 10-летними детьми. Однако на следующий день результаты изменились.

Взрослые могут иметь больше опыта в получении инструкций и воплощении их в жизнь. А самые молодые участники достигают заметных успехов буквально за одну ночь, тогда как взрослые частично теряют свои навыки. У детей лучше получается закреплять память после тренировки,

- подчеркивают авторы исследования.

Ученые предполагают, что маленькие дети могут лучше усваивать информацию после обучения благодаря сну, однако есть и другие факторы. Например, подростки и взрослые меньше спят и уделяют время большему количеству других дел. Поскольку новые знания усваиваются в течение нескольких часов после их получения, повышенная занятость может негативно повлиять на их закрепление.

Авторы исследования считают, что их результаты могут быть полезными в педагогике и подготовке кадров в сферах, связанных с движениями, таких как спорт и музыка. Выводы также могут быть применены в реабилитационных программах.