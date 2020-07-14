Лікарі підтвердили перший випадок передачі коронавірусної хвороби дитині в утробі матері. Наразі дитина одужала, але детальний аналіз встановив, що передача вірусу сталась ще до народження дитини.

Як пише The Guardian, у немовляти протягом декількох днів після народження розвинулося запалення в головному мозку. Запалення виникло після внутрішньоутробного інфікування коронавірусом.

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На жаль, в цьому випадку немає ніяких сумнівів з приводу шляхів передачі вірусу,

– розповів Даніель Де Лука, головний лікар відділення педіатрії та неонатальної інтенсивної терапії лікарні імені Антуана Беклера в Парижі.

23-річну вагітну жінку госпіталізували 23 березня з високою температурою і сильним кашлем.Її тест на COVID-19 виявився позитивним.

Через три дні після госпіталізації лікарі виявили ознаки дистресу плода, і лікарі провели екстрений кесарів розтин під загальним наркозом. Дитину відразу ізолювали у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, крім того дитину інтубували.

Інтубація – що це? Інтубація – це введення спеціальної трубки в трахею з метою захисту дихальних шляхів. Інтубація один із способів для проведення механічної вентиляції легенів.

У крові і рідині з легенів дитини виявили інфекцію COVID-19. Згодом більш докладні аналізи показали, що вірус потрапив з крові матері в плаценту, де він викликав запалення, а потім відбулося зараження плода.

Раніше вчені та лікарі переконували, що під час вагітності коронавірус не передається дитині. Випадки зараження фіксували внаслідок контактної, прямої передачі від носія вірусу, зокрема матері.