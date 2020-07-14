До України з В'єтнаму відправили 300 апаратів штучної вентиляції легенів, згодом прибудуть ще 600 приладів. Постачання відбувається в рамках гуманітарної допомоги від в'єтнамської фармкомпанії.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише 24 канал.

Також на тему: Штучна вентиляція легень при COVID-19 часто викликає важкі ускладнення

Ми дуже довго в МЗС працювали над цим проєктом. Нині у світі існує дефіцит цих медичних приладів. Це пов'язано з підготовкою світу до другої хвилі коронавірусної хвороби. Кожна країна прагне мати запас ШВЛ, щоб рятувати життя хворих, які перебувають в найважчому стані,

– розповів він.

За словами міністра, це безкоштовна гуманітарна допомога від в'єтнамської фармацевтичної компанії.

Дмитро Кулеба “Ми шукали апарати по всьому світ і зрештою нам вдалося спільно з нашими в'єтнамськими партнерами домовитися про постачання 300 портативних апаратів ШВЛ. Держава не заплатила за ці апарати жодної копійки. Ця партія є гуманітарною допомогою фармацевтичної компанії "Vingroup JSC"”.

Загальна вартість першої партії – 2 мільйони 373 тисячі доларів. До кінця серпня планується передати Україні ще 600 одиниць апаратів ШВЛ.

Що відомо про в'єтнамські ШВЛ

Апарати ШВЛ моделі "Vsmart VFS-510" виробляються на підприємствах "Vingroup" за технологією американської компанії медичного обладнання "Medtronic". Вонии сертифіковані Міністерством охорони здоров’я В’єтнаму.



Апарат розроблений науковцями з США / Фото: zdrav.expert

Це дуже компактний і легкий апарат ШВЛ, який можна використовувати в машинах швидкої допомоги й в екстрених випадках на місці події, а після пандемії пристрій може стати в пригоді в лікарнях.

Прилад розроблявся на основі оригінального спільного проєкту Массачусетського технологічного інституту. Перша партія вентиляторів з'явилася на ринку 15 травня.

Після митного оформлення, державне підприємство "УкрМедПостач" проведе перевірку та сертифікацію апаратів в Україні, після чого вони будуть невідкладно розподілені серед медичних закладів України.