Україна безкоштовно отримає 900 апаратів ШВЛ: що про них відомо
До України з В'єтнаму відправили 300 апаратів штучної вентиляції легенів, згодом прибудуть ще 600 приладів. Постачання відбувається в рамках гуманітарної допомоги від в'єтнамської фармкомпанії.
Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише 24 канал.
Також на тему: Штучна вентиляція легень при COVID-19 часто викликає важкі ускладнення
Ми дуже довго в МЗС працювали над цим проєктом. Нині у світі існує дефіцит цих медичних приладів. Це пов'язано з підготовкою світу до другої хвилі коронавірусної хвороби. Кожна країна прагне мати запас ШВЛ, щоб рятувати життя хворих, які перебувають в найважчому стані,
– розповів він.
За словами міністра, це безкоштовна гуманітарна допомога від в'єтнамської фармацевтичної компанії.
Загальна вартість першої партії – 2 мільйони 373 тисячі доларів. До кінця серпня планується передати Україні ще 600 одиниць апаратів ШВЛ.
Що відомо про в'єтнамські ШВЛ
Апарати ШВЛ моделі "Vsmart VFS-510" виробляються на підприємствах "Vingroup" за технологією американської компанії медичного обладнання "Medtronic". Вонии сертифіковані Міністерством охорони здоров’я В’єтнаму.
Апарат розроблений науковцями з США / Фото: zdrav.expert
Це дуже компактний і легкий апарат ШВЛ, який можна використовувати в машинах швидкої допомоги й в екстрених випадках на місці події, а після пандемії пристрій може стати в пригоді в лікарнях.
Прилад розроблявся на основі оригінального спільного проєкту Массачусетського технологічного інституту. Перша партія вентиляторів з'явилася на ринку 15 травня.
Після митного оформлення, державне підприємство "УкрМедПостач" проведе перевірку та сертифікацію апаратів в Україні, після чого вони будуть невідкладно розподілені серед медичних закладів України.