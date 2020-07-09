У пацієнтів з COVID-19, які отримують штучну вентиляцію легенів (ШВЛ), порівняно часто розвиваються ускладнення – баротравми. Це сприяє погіршенню перебігу хвороби.

Про баротравму при ШВЛ кажуть, коли під тиском повітря, яке в легені нагнітає апарат, лопаються альвеоли, пише Radiology.

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Тоді повітря може потрапляти в грудну порожнину або середостіння (простір між легеннями). Ці стани називаються відповідно пневмоторакс і пневмомедіастинум.

Як проходило дослідження

Вчені проаналізували кількість баротравм у пацієнтів, які отримували ШВЛ в березні 2020 року в медичному центрі Лангон Нью-Йоркського університету (NYU Langone Health).

У пацієнтів з COVID-19 вони виникали в 15% випадків, у решти пацієнтів – в 0,5% випадків. Вони включили в аналіз 601 пацієнта з COVID-19 і 196 пацієнтів без цієї інфекції.

При гострому респіраторному дистрес-синдромі в цій же лікарні протягом попередніх чотирьох років ризик баротравми становив 10%. Це все ще менше, ніж показник, який вони виявили при COVID-19.

Чому виникають пошкодження

Баротравми при коронавірусній інфекції призводять до збільшення ризику смерті пацієнта або про ймовірність тривалого перебування в лікарні.

Про те, чому при COVID-19 часті баротравми, немає перевірених даних. Джорджеан Макгіннес (Georgeann McGuinness), співавтор дослідження вважає, що коронавірус викликає посилення секреції слизу в дихальних шляхах, в результаті чого в легенях утворюються так звані псевдоцисти. У них може підвищуватися тиск, оскільки на їхньому вході утворюється ніби клапан зі слизу.

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Вона додала, що можна припустити, що у таких пацієнтів велика ймовірність важких відстрочених наслідків хвороби. Але зараз немає достатнього періоду спостережень, щоб заявляти про це напевно.

У наступному дослідженні вони хочуть перевірити, чи не пов'язані ускладнення з використанням конкретних видів апаратів або режимів ШВЛ.