У пациентов с COVID-19, которые получают искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), сравнительно часто развиваются осложнения – баротравмы. Это способствует ухудшению течения болезни.

О баротравме при ИВЛ говорят, когда под давлением воздуха, который в легкие нагнетает аппарат, лопаются альвеолы, пишет Radiology.

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Тогда воздух может попадать в грудную полость или средостение (пространство между легкими). Эти состояния называются соответственно пневмоторакс и пневмомедиастинум.

Как проходило исследование

Ученые проанализировали количество баротравм у пациентов, получавших ИВЛ в марте 2020 года в медицинском центре Лангон Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health).

У пациентов с COVID-19 они возникали в 15% случаев, у остальных пациентов – в 0,5% случаев. Они включили в анализ 601 пациента с COVID-19 и 196 пациентов без этой инфекции.

При остром респираторном дистресс-синдроме в этой же больнице в течение предыдущих четырех лет риск баротравмы составил 10%. Это все еще меньше, чем показатель, который они обнаружили при COVID-19.

Почему возникают повреждения

Баротравмы при коронавирусной инфекции приводят к увеличению риска смерти пациента или к вероятности длительного пребывания в больнице.

О том, почему при COVID-19 часто случаются баротравмы, нет проверенных данных. Джорджеан Макгиннес (Georgeann McGuinness), соавтор исследования считает, что коронавирус вызывает усиление секреции слизи в дыхательных путях, в результате чего в легких образуются так называемые псевдоцисты. В них может повышаться давление, поскольку на их входе образуется как бы клапан из слизи.

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Она добавила, что можно предположить, что у таких пациентов велика вероятность тяжелых отсроченных последствий болезни. Но сейчас нет достаточного периода наблюдений, чтобы заявлять об этом наверняка.

В следующем исследовании они хотят проверить, не связаны ли осложнения с использованием конкретных видов аппаратов или режимов ИВЛ.