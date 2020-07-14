В Украину из Вьетнама отправили 300 аппаратов искусственной вентиляции легких, впоследствии прибудут еще 600 приборов. Поставка происходит в рамках гуманитарной помощи от вьетнамской фармкомпании.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал.

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Мы очень долго в МИД работали над этим проектом. Сегодня в мире существует дефицит этих медицинских приборов. Это связано с подготовкой мира ко второй волне коронавирусной болезни. Каждая страна стремится иметь запас ИВЛ, чтобы спасать жизни больных, находящихся в самом тяжелом состоянии,

– рассказал он.

По словам министра, это бесплатная гуманитарная помощь от вьетнамской фармацевтической компании.

Дмитрий Кулеба “Мы искали аппараты по всему миру и в конце концов нам удалось совместно с нашими вьетнамскими партнерами договориться о поставке 300 портативных аппаратов ИВЛ. Государство не заплатило за эти аппараты ни копейки. Эта партия гуманитарной помощи фармацевтической компании "Vingroup JSC"”.

Общая стоимость первой партии – 2 миллиона 373 тысячи долларов. До конца августа планируется передать Украине еще 600 единиц аппаратов ИВЛ.

Что известно о вьетнамских ИВЛ

Аппараты ИВЛ модели "Vsmart VFS-510" производятся на предприятиях "Vingroup" по технологии американской компании медицинского оборудования "Medtronic". Они сертифицированы Министерством здравоохранения Вьетнама.

Аппарат разработан учеными из США / Фото: zdrav.expert

Это очень компактный и легкий аппарат ИВЛ, который можно использовать в машинах скорой помощи и в экстренных случаях на месте происшествия, а после пандемии устройство может пригодиться в больницах.

Прибор разрабатывался на основе оригинального совместного проекта Массачусетского технологического института. Первая партия вентиляторов появилась на рынке 15 мая.

После таможенного оформления, государственное предприятие "УкрМедПостач" проведет проверку и сертификацию аппаратов в Украине, после чего они будут незамедлительно распределены среди медицинских учреждений Украины.