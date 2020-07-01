В Україні 664 нових випадків зараження коронавірусом і країна за крок до посилення карантину. У Києві знову посилили карантин. Польща відновила авіасполучення з Україною. У Словенії затримали міністра економіки через підозру у корупційних схемах, пов'язаних з засобами захисту. Прощальна вечірка з COVID-19 у центрі Праги. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 липня.

Коронавірус в Україні 1 липня

Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні виявили 664 випадки зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих знову зафіксували на Львівщині (+143) та у Києві (+101). На Рівненщині та на Закарпатті по 72 нових випадки зараження.

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За останню добу в країні провели 22 298 тестувань на COVID-19, з яких 10 053 методом ПЛР, а ще 12 245 методом ІФА.

Станом на 1 липня в Україні зареєстрували 44 998 випадків зараження коронавірусом. 19 548 хворих одужали. 1 173 пацієнтів померли від ускладнень.

Коронавірус в областях України станом на 1 липня:

Вінницька область – 1876 (1220 одужали);

Волинська область – 2427 (717 одужали);

Дніпропетровська область – 1090 (926 одужали);

Донецька область – 484 (166 одужали);

Житомирська область – 1408 (831 одужав);

Закарпатська область – 2961 (953 одужали);

Запорізька область – 572 (425 одужали);

Івано-Франківська область – 2438 (1098 одужали);

Київ – 5138 (1598 одужали);

Київська область – 2610 (1356 одужали);

Кіровоградська область – 647 (541 одужав);

Луганська область – 80 (59 одужали);

Львівська область – 5578 (800 одужали);

Миколаївська область – 447 (283 одужали);

Одеська область – 1712 (737 одужали);

Полтавська область – 319 (270 одужали);

Рівненська область – 3784 (1815 одужали);

Сумська область – 297 (230 одужали);

Тернопільська область – 1930 (1160 одужали);

Харківська область – 2169 (1104 одужали);

Херсонська область – 193 (176 одужали);

Хмельницька область – 805 (548 одужали);

Черкаська область – 645 (474 одужали);

Чернівецька область – 4850 (1916 одужали);

Чернігівська область – 538 (145 одужали).

Ситуація з коронавірусом у ЗСУ: за минулу добу серед військових виявили ще 9 нових випадків зараження COVID-19. Нині від коронавірусу лікуються 187 військовослужбовців, ще 539 перебувають на ізоляції. З початку пандемії від хвороби встигли одужати 312 військових ЗСУ. На жаль, ще 5 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

за минулу добу серед військових виявили ще 9 нових випадків зараження COVID-19. Нині від коронавірусу лікуються 187 військовослужбовців, ще 539 перебувають на ізоляції. З початку пандемії від хвороби встигли одужати 312 військових ЗСУ. На жаль, ще 5 померли від ускладнень, спричинених хворобою. COVID-19 серед українських медиків: За минулу добу коронавірус діагностували 44 медикам. За весь час хворобу виявили у 6765 працівників медичної сфери, 4094 з яких вже одужали. Відомо про щонайменше 43 летальних випадки серед медпрацівників.

Новини про коронавірус в Україні

Україна за крок до посилення карантину

Раніше прем'р-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що при показнику 60 осіб на 100 тисяч населення, карантин можуть посилити. В Україні нині цей показник становить 58 хворих на 100 тисяч осіб. Втім, показники смертності залишаються досить низькими, також невеликий відсоток тих пацієнтів, яких підключають до апаратів ШВЛ. Використання апаратів штучної вентиляції легень складає 6,5%.



Карантин продовжили до 31 липня / Інфографіка 24 каналу

У Києві знову посилили карантин

Через епідеміологічну ситуацію у Києві, міська влада посилила карантин. Внаслідок цього у місті з'явилися нові обмеження:

Обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) – до 22.00;

Обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22.00.

12 регіонів України не готові до послаблення карантину

Київ і ще 11 областей не можуть послабити карантин через ситуацію з коронавірусом. Станом на 1 липня до наступного етапу послаблення карантину не готові перейти такі регіони:

Київ,

Львівська область,

Волинська область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Рівненська область,

Одеська область,

Хмельницька область,

Чернівецька область,

Чернігівська область,

Харківська область,

Донецька область.

У Житомирі послабили карантин

З 1 липня у Житомирі послабили карантинні обмеження. Можна відновити роботу торгових центрів та готелів, а також проведення масових і спортивних заходів. У Житомирі знову запрацюють:

поліклініки та амбулаторії;

заклади торговельно-розважальних центрів. Однак, крім дитячих розважальних зон, майданчиків та кімнат і лише до 22:00;

заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали, фітнес-центри, заклади культури з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

готелі та хостели.

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Новини про коронавірус у світі 1 липня

Станом на 1 липня у світі виявили 10 497 164 випадки зараження коронавірусом. Натомість 5 376 446 хворих вже одужали, але 511 844 померли від ускладнень, спричинених інфекцією.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 618 480; Бразилія – 1 368 195; Росія – 646 929; Індія – 566 840; Велика Британія – 314 159.

Польща відновила авіасполучення з Україною

Від 1 липня Польща відновила авіаційне сполучення з Україною. Зокрема, вже зранку літак Airbus A320 компанії Wizz Air стартував з варшавського аеропорту імені Шопена та о 9:39 прибув до аеропорту "Київ" (Жуляни).

Корупційний скандал на міністерському рівні через засоби захисту Словенії

Після викриття корупційної схеми з закупівлею захисних засобів затримали міністра економіки Словенії Здравко Почівалшека. Його підозрюють у тому, що він надавав урядову підтримку певним фірмам з виробництва засобів захисту від коронавірусу. На фоні скандалу Міністр внутрішніх справ Алеш Хойс пішов у відставку.

У центрі Праги влаштували прощальну вечірку з коронавірусом

Чехія стала однією з перших країн в Європі, яка швидко змогла стримати поширення інфекції – карантин там пом'якшила карантин ще 24 квітня. Нещодавно у центрі Праги на знаменитому Карловому мосту влаштували безкоштовну вечірку-прощання з коронавірусом, на яку завітали тисячі людей. Люди сиділи за 500-метровим столом, розділяли їжу та напої, аби попрощатися зі складним минулим коронакризи.



Вечірка-прощання з коронавірусом у Чехії / Фото: novinky.cz