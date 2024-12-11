Факони зникли ще у 2021 році, але про це стало відомо лише в серпні 2023-го. Розслідування триває уже понад рік, лише тепер оприлюднили деталі про його перебіг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що відомо про віруси, які зникли

Вірус Hendra вперше виявлений в середині 1990-х років у загиблих коней в Австралії. За словами Рейни Плаурайт, професора кафедри громадського та екосистемного здоров'я Коледжу ветеринарної медицини Корнельського університету, вірус має приголомшливий рівень смертності серед людей – 57%. Хоча було зареєстровано лише кілька випадків захворювання людей, які заразилися від коней, високий рівень смертності підкреслює потенційну небезпеку, яку становить цей вірус.

Ще один вірус, який у списку зниклих, – Hantavirus. Він переноситься гризунами та може викликати хантавірусний легеневий синдром (HPS), смертність від якого становить близько 38% відсотків.

Тоді як перебіг зараження Lyssavirus схоже на сказ і також має дуже високий рівень смертності.

Чи могли віруси викрасти

За даними слідства, немає жодних підстав вважати, що зразки були викрадені з лабораторії.

"Зразки вірусів дуже швидко розкладаються поза низькотемпературним морозильником і стають неінфекційними, – повідомив головний фахівець відділу охорони здоров'я Квінсленда Джон Джеррард.

Тож, імовірно, після виходу з ладу морозильника зразки, ймовірно, були знищені в автоклаві, відповідно до звичайного лабораторного протоколу.

Чиновник наголосив, що за останні 5 років у Квінсленді серед людей не було виявлено жодного випадку зараження вірусом Хендра чи Ліссавірусом, а в Австралії не було повідомлень про інфікування людей вірусом Ханта.

Важливо! Ключовими питаннями залишаються відсутність записів, що документують переміщення флаконів зі сховища, а також відсутність будь-яких звітів про зберігання. Розслідування було розпочато з метою з'ясування цих питань та забезпечення недопущення подібних інцидентів у майбутньому.