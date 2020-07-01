Науковці зі США встановили, що збудник коронавірусу SARS-CoV-2 може з легкістю проникати у клітини серця через судини й досить швидко там розмножується.

Фахівці з медичного центру Седарс-Сінай, що у районі Беверлі-Хіллз, виявили, що клітини серця чутливі до коронавірусу і дають йому можливість швидко ділитися в клітинах серцевого м'яза.

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Відомо, що у багатьох пацієнтів з коронавірусом виникають ускладнення серцево-судинної системи, враховуючи аритмію, серцеву недостатність і вірусний міокардит. Відтак, вчені провели експерименти у культурі клітин, які вони отримали зі стовбурових клітин людини.

Хоча вони (ускладнення – ред.) можуть бути результатом запалення в організмі, наші дані показують, що SARS-CoV-2 може інфікувати клітини серця безпосередньо,

– заявив один з авторів дослідження Клайв Свендсен.

Він заявив, що таке явище, ймовірно, може сприяти розвитку серцево-судинних захворювань.

Важливо відзначити, що інфіковані клітини серця показали зміни в здатності скорочуватися через 72 години після зараження,

– додав ще один автор дослідження Арун Шарма.

Також важливо, що після того, як SARS-CoV-2 потрапили у клітини серця, вони змінюють експресію генів, які вказують на активацію вроджених механізмів для очищення від вірусу. Окрім того, атакування антитілами білка ACE2 знижує здатність SARS-CoV-2 інфікувати клітини серця.

Поки що вчені не поспішають робити остаточні висновки й прагнуть продовжити роботу над дослідженням, аби краще зрозуміти механізми інфікування та визначити потенційні стратегії лікування.