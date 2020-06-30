Медики припустили, що коронавірус може бути насправді націленим не на легені, а на судини. Попри звичні респіраторні симптоми, якщо захворювання протікає складно, воно може викликати серцевий напад, гостру ниркову недостатність, пошкодження внутрішніх органів та незрозумілі згустки крові.

Співробітник Університетської лікарні Цюриха Френк Рушіцк почав досліджувати незвичайні симптоми для респіраторної хвороби у квітні 2020 року – він помітив, що у його пацієнтів коронавірус був націлений на судини. Його робота опублікована у журналі The Lancet.

До теми Жертви коронавірусу найчастіше помирають через серце

Насамперед, під час розтину першого померлого внаслідок COVID-19 в лікарні він виявив, що крихітні згустки та мертві клітини засмітили капіляри легенів, а запалення призвело до розширення кровоносних судин, які постачають органи.

У іншому ж дослідженні, опублікованому на New England Journal of Medicine, йдеться, що в легенях пацієнтів, які померли від коронавірусу, в дев'ятеро більше мікротромбів ніж у тих, хто хворів на грип H1N1. Натомість кількість нових кровоносних судин росла у 2,7 раза швидше.

Група вчених з Левенського католицького університету (Бельгія) виявила, що ендотеліальні клітини (ті, що вистилають внутрішню поверхню судин) відіграють важливу роль при ускладненнях коронавірусу. Під час атаки на них, інфекційний збудник вірусу викликає зміни кров'яного тиску, порушення згортання крові й сприяє утворенню тромбів. Це провокує запалення у всьому організмі та сприяє розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому.

Результати цих досліджень можуть пояснити, чому COVID-19 становить небезпеку для людей з хронічними захворюваннями, такі як діабет, ожиріння або хвороби серця чи судин. Адже коли стан кровоносних судин вже порушений, SARS-CoV-2 може вивести систему їх відновлення з-під контролю.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Каналу