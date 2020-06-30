Медики предположили, что коронавирус может быть на самом деле нацеленным не на легкие, а на сосуды. Несмотря на привычные респираторные симптомы, если заболевание протекает сложно, оно может вызвать сердечный приступ, острую почечную недостаточность, повреждения внутренних органов и непонятные сгустки крови.

Сотрудник Университетской больницы Цюриха Фрэнк Рушицк начал исследовать необычные симптомы для респираторной болезни в апреле 2020 года. Он заметил, что у его пациентов коронавирус был нацелен на сосуды. Его работа опубликована в журнале The Lancet.

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Прежде всего, при вскрытии первого умершего вследствие COVID-19 в больнице он обнаружил, что крошечные сгустки и мертвые клетки засорили капилляры легких, а воспаление привело к расширению кровеносных сосудов, снабжающих органы.

В другом же исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine, говорится, что в легких пациентов, умерших от коронавируса, в девять раз больше микротромбов чем у тех, кто болел гриппом H1N1. Зато количество новых кровеносных сосудов росло в 2,7 раза быстрее.

Группа ученых из Левенского католического университета (Бельгия) обнаружила, что эндотелиальные клетки (выстилающие внутреннюю поверхность сосудов) играют важную роль при осложнениях коронавируса. Во время атаки на них инфекционный возбудитель вируса вызывает изменения кровяного давления, нарушение свертываемости крови и способствует образованию тромбов. Это провоцирует воспаление во всем организме и способствует развитию острого респираторного дистресс-синдрома.

Результаты этих исследований могут объяснить, почему COVID-19 представляет опасность для людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение или болезни сердца или сосудов. Ведь когда состояние кровеносных сосудов уже нарушено, SARS-CoV-2 может вывести систему их восстановления из-под контроля.

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