Показник захворюваності на коронавірус в Україні значно зріс і наразі становить 58 осіб на 100 тисяч населення. Незважаючи на це, показники смертності в країні залишаються досить низькими, також невеликий відсоток пацієнтів, яких підключають до апаратів ШВЛ.

Покращилась ситуація з хворими медиками

Використання апаратів штучної вентиляції легень складає 6,5%. Про це повідомили на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського, інформує пресслужба ОПУ.

Важливо У Києві посилили карантин: що тепер під забороною

У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛів, і рівень смертності досить низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п'яту частину, то зараз їх 9,5%,

– зазначив президент Зеленський.

Зверніть увагу! Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що, коли показник захворюваності на COVID-19 складатиме 60 випадків на 100 тисяч населення, буде доцільно говорити про посилення карантину.

Заклади-порушники карантину

На нараді також повідомили, що лише за добу 30 червня правоохоронці склали 484 адміністративні протоколи. Вони стосуються порушень карантинних обмежень ресторанами, нічними клубами та іншими закладами.