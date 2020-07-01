Україна – за крок до посилення карантину, проте рівень смертності досить низький
Показник захворюваності на коронавірус в Україні значно зріс і наразі становить 58 осіб на 100 тисяч населення. Незважаючи на це, показники смертності в країні залишаються досить низькими, також невеликий відсоток пацієнтів, яких підключають до апаратів ШВЛ.
Покращилась ситуація з хворими медиками
Використання апаратів штучної вентиляції легень складає 6,5%. Про це повідомили на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського, інформує пресслужба ОПУ.
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У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛів, і рівень смертності досить низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п'яту частину, то зараз їх 9,5%,
– зазначив президент Зеленський.
Заклади-порушники карантину
На нараді також повідомили, що лише за добу 30 червня правоохоронці склали 484 адміністративні протоколи. Вони стосуються порушень карантинних обмежень ресторанами, нічними клубами та іншими закладами.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Станом на 1 липня в Україні виявили 44 998 випадків коронавірусу, з них 1 173 – летальні. Одужали – 19 548 людей.
Найбільші інфіковані регіони:
– Львівська область – 5578;
– місто Київ – 5138;
– Чернівецька область – 4850;
– Рівненська область – 3784;
– Закарпатська область – 2961.