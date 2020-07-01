Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине значительно вырос и теперь составляет 58 человек на 100 тысяч населения. Несмотря на это, показатели смертности в стране остаются достаточно низкими, также небольшой процент пациентов, подключают к аппаратам ИВЛ.

Улучшилась ситуация с больными медиками

Использование аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 6,5%. Об этом сообщили на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба ОПУ.

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У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%,

– отметил президент Зеленский.

Обратите внимание! Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что, когда показатель заболеваемости COVID-19 составит 60 случаев на 100 тысяч населения, будет целесообразно говорить об усилении карантина.

Учреждения-нарушители карантина

На совещании также сообщили, что только за сутки 30 июня правоохранители составили 484 административных протокола. Они касаются нарушений карантина ресторанами, ночными клубами и другими учреждениями.