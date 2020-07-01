Украина – в шаге от усиления карантина
Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине значительно вырос и теперь составляет 58 человек на 100 тысяч населения. Несмотря на это, показатели смертности в стране остаются достаточно низкими, также небольшой процент пациентов, подключают к аппаратам ИВЛ.
Улучшилась ситуация с больными медиками
Использование аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 6,5%. Об этом сообщили на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба ОПУ.
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У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%,
– отметил президент Зеленский.
Учреждения-нарушители карантина
На совещании также сообщили, что только за сутки 30 июня правоохранители составили 484 административных протокола. Они касаются нарушений карантина ресторанами, ночными клубами и другими учреждениями.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
По состоянию на 1 июля в Украине обнаружили 44 998 случаев коронавируса, из них 1173 – летальные. Выздоровели – 19548 человек.
Наибольшие инфицированные регионы:
– Львовская область – 5578;
– Киев – 5138;
– Черновицкая область – 4850;
– Ровненская область – 3784;
– Закарпатская область – 2961.