Чтобы определиться с методиками стимуляции, важно сперва понять строение женских половых органов и механизм возникновения оргазма, сообщает 24 Канал со ссылкой на University of Rochester.
Также на тему 6 мифов о половом члене, в которые верит большинство женщин
Во время оральной стимуляции задействуются внешние эрогенные зоны, которые медицински называются вульвой, а именно:
- внешняя часть клитора, которая обычно прикрыта капюшоном, похожим на мужскую крайнюю плоть;
- большие половые губы;
- малые половые губы;
- вход во влагалище.
В этой зоне также есть уретра (мочеиспускательный канал), чуть ниже – анальное отверстие, а чуть выше – область лобка.
Оргазм можно рассматривать как психофизиологическую реакцию организма, которая возникает в результате разрядки при определенных условиях. Во время стимуляции, особенно оральной, клитор в состоянии возбуждения набухает и увеличивается, что способствует возникновению ощущения удовольствия. Во многих случаях именно стимуляция клитора является ключевой для достижения оргазма.
Как правильно делать куннилингус
Начало с предварительных ласк
Лучше всего начинать с поцелуев и нежных прикосновений к чувствительным зонам на теле женщины, таких как губы, шея, грудь, талия, бедра или ягодицы. Используйте губы, язык или руки – в зависимости от предпочтений партнерши. Такие действия помогают усилить возбуждение, сделать процесс комфортным и облегчить достижение оргазма.
Постепенное подготовление к стимуляции
Когда партнер переходит к зоне промежности, не спешите сразу снимать белье. Сперва сделайте нежные поцелуи или поглаживания внутренних сторон бедер. Это способствует повышению чувствительности, выделению секрета и позволяет женщине расслабиться.
Техника работы языком
Используйте расслабленный язык, который в движениях напоминает “лопатку”. Напряженный язык может вызвать дискомфорт в начале.
Начинайте с легких движений вверх-вниз, влево-вправо или по кругу. Темп должен быть медленным, но постепенно его можно увеличивать, учитывая реакцию партнерши.
Внимательно следите за телесными сигналами – женщина может подсказывать, как ей лучше, или контролировать ваши движения руками.
Дополнительные движения для усиления ощущений
- Мягко нажимайте на низ живота, чтобы усилить прилив крови к органам малого таза.
- Осторожно натяните кожу лобка до пупка, что открывает более чувствительную часть клитора.
- Используйте рот для дополнительной стимуляции: плотно обхватывайте клитор губами, нежно втягивая его внутрь и отпуская.
Советы и распространенные ошибки
Позиции для стимуляции:
- Чаще всего женщина лежит на спине, а партнер находится между ее бедрами – это удобно и дает доступ ко всем чувствительным зонам.
- Для большего удобства можно подложить подушку под бедра.
- Другие возможные позы: женщина сидит на лице партнера или лежит на животе. Все зависит от предпочтений обоих партнеров.
Вагинальная стимуляция:
- Для некоторых женщин вагинальная стимуляция является важной для достижения оргазма, для других – нет. Это лучше обсудить заранее или наблюдать за реакцией во время процесса.
- Если вагинальная стимуляция желательна, можно осторожно касаться внутренней стенки вагины пальцами, делая мягкие движения. Использование игрушек, таких как вибраторы или фаллоимитаторы, также может быть уместным.
Что нужно учитывать:
- Избегать контакта нежных тканей с грубой щетиной или волосами.
- Не спешить – быстрые и грубые движения могут вызвать дискомфорт.
- Не менять технику стимуляции и темп непосредственно перед оргазмом, ведь это может снизить удовольствие.
- Поддерживать диалог с партнершей – даже простые слова или реакции значительно улучшают взаимопонимание.
Следуя этим советам, можно сделать процесс приятным, комфортным и незабываемым для обоих партнеров.