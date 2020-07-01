Лікарі з Франції повідомляють, що коронавірус викликав у чоловіка тромбоз, який, своєю чергою, спровокував пріапізм – безліч згустків крові у статевому органі та чотиригодинну ерекцію.

Фахівці з лікарні міста Ле-Шен у журналі The American Journal of Emergency Medicine повідомили про 62-річного пацієнта, у якого під час важкого перебігу коронавірусу виник пріапізм, повідомляє Daily Mail.

До теми Незвичайні симптоми коронавірусу, на які ви могли не звернути увагу

Чоловіка госпіталізували з важкою формою коронавірусу. Під час лікування у нього проявилися симптоми пріапізму – згустки крові в члені та ерекція, яка триває 4 години.

Згустки крові, що утворилися в статевому органі чоловіка, довелося відкачувати через голку. Аби полегшити страждання пацієнта, до хворого місця прикладали лід.

Лікарка Міріам Ламамрі заявила, що це перший відомий їй випадок "тромбозу статевого члена" у хворого на коронавірус.

Швидше за все, йому знадобиться протез статевого члена, якщо він захоче зберегти потенцію,

– зауважив хірург-уролог з Англії Річард Вайні.

Загалом чоловік два тижні боровся з недугою у реанімації, адже йому була необхідна штучна підтримка кисню за допомогою апарату ШВЛ.

На щастя, завдяки зусиллям лікарів пацієнт таки зміг одужати і його виписали з лікарні.