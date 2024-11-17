Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на директорку Департаменту охорони здоров'я КМВА Валентину Гінзбург.

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Що треба знати про діабет

Цукровий діабет – що це Цукровий діабет – хронічне захворювання, за якого підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну, або організм використовує вироблений інсулін недостатньо ефективно. Найпоширеніший – діабет II типу.

Валентина Гінзбург наголосила, що головна небезпека захворювання в тому, що діабет може досить довго мати безсимптомний перебіг у той час, коли хвороба прогресує і завдає шкоди організму.

Основними симптомами діабету є: нічна спрага, надмірне сечовиділення, постійне відчуття голоду, втома, втрата ваги, погіршення зору. І, якщо ці стани уже помітні, значить людина хвора вже не один місяць.

Фахівці радять 1 – 2 рази на рік перевіряти рівень цукру в крові. А тим, хто входить до групи ризику, робити тест на глюкозотолерантність.

Якими є ускладнення діабету

У хворих згодом може розвинутись діабетична ретинопатія, що є причиною сліпоти, ниркова недостатність, проблеми серцево-судинної та судинно-мозкової систем.

Медики попереджають про погіршення кровотоку та ураження нервових закінчень у кінцівках, а це своєю чергою може підвищувати ризики виникнення виразок, їхнього інфікування і, як наслідок, ампутації.