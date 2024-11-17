Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на директорку Департаменту охорони здоров'я КМВА Валентину Гінзбург.
Дивіться також Сон при ввімкненому телевізорі підвищує ризики ожиріння, гіпертонії і діабету
Що треба знати про діабет
Валентина Гінзбург наголосила, що головна небезпека захворювання в тому, що діабет може досить довго мати безсимптомний перебіг у той час, коли хвороба прогресує і завдає шкоди організму.
Основними симптомами діабету є: нічна спрага, надмірне сечовиділення, постійне відчуття голоду, втома, втрата ваги, погіршення зору. І, якщо ці стани уже помітні, значить людина хвора вже не один місяць.
Фахівці радять 1 – 2 рази на рік перевіряти рівень цукру в крові. А тим, хто входить до групи ризику, робити тест на глюкозотолерантність.
Якими є ускладнення діабету
У хворих згодом може розвинутись діабетична ретинопатія, що є причиною сліпоти, ниркова недостатність, проблеми серцево-судинної та судинно-мозкової систем.
Медики попереджають про погіршення кровотоку та ураження нервових закінчень у кінцівках, а це своєю чергою може підвищувати ризики виникнення виразок, їхнього інфікування і, як наслідок, ампутації.