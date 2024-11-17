Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГВА Валентину Гинзбург.
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Что нужно знать о диабете
Валентина Гинзбург отметила, что главная опасность заболевания в том, что диабет может достаточно долго иметь бессимптомное течение в то время, когда болезнь прогрессирует и наносит вред организму.
Основными симптомами диабета являются: ночная жажда, чрезмерное мочеиспускание, постоянное чувство голода, усталость, потеря веса, ухудшение зрения. И, если эти состояния уже заметны, значит человек болен уже не один месяц.
Специалисты советуют 1 – 2 раза в год проверять уровень сахара в крови. А тем, кто входит в группу риска, делать тест на глюкозотолерантность.
Каковы осложнения диабета
У больных впоследствии может развиться диабетическая ретинопатия, что является причиной слепоты, почечная недостаточность, проблемы сердечно-сосудистой и сосудисто-мозговой систем.
Медики предупреждают об ухудшении кровотока и поражения нервных окончаний в конечностях, а это в свою очередь может повышать риски возникновения язв, их инфицирования и, как следствие, ампутации.