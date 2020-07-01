Врачи из Франции сообщают, что коронавирус вызвал у мужчины тромбоз, который, в свою очередь, спровоцировал приапизм – множество сгустков крови в половом органе и четырехчасовую эрекцию.

Специалисты из больницы города Ле-Шен в журнале The American Journal of Emergency Medicine сообщили о 62-летнем пациенте, у которого во время тяжелого течения коронавируса возник приапизм, сообщает Daily Mail.

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Мужчину госпитализировали с тяжелой формой коронавируса. Во время лечения у него проявились симптомы приапизма – сгустки крови в члене и эрекция, которая длится 4 часа.

Сгустки крови, образовавшиеся в половом органе мужчины, пришлось откачивать через иглу. Чтобы облегчить страдания пациента, к больному месту прикладывали лед.

Врач Мириам Ламамри заявила, что это первый известный ей случай "тромбоза полового члена" у больного коронавирусом.

Скорее всего, ему понадобится протез полового члена, если он захочет сохранить потенцию,

– заметил хирург-уролог из Англии Ричард Вайни.

В общем мужчина две недели боролся с недугом в реанимации, ведь ему была необходима искусственная поддержка кислорода с помощью аппарата ИВЛ.

К счастью, благодаря усилиям врачей пациент таки смог выздороветь и его выписали из больницы.