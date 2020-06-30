Головне про коронавірус 30 червня: 706 нових випадків в Україні, смерть породіллі
В Україні підтверджено 44 334 випадків інфікування коронавірусом. На Рівненщині померла породілля від COVID-19, залишивши 5 дітей. Шмигаль заявив, що послаблення карантину – правильне рішення. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 червня.
Коронавірус в Україні 30 червня
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Статистика нових випадків
Станом на 30 червня виявили 706 нових випадків зараження коронавірусом в Україні, загалом 44 334.
- Активні випадки: 24 060.
- Одужали: за добу 88, всього – 19 115.
- Померли: за минулу добу 12 пацієнтів, загалом 1 159.
- Найбільше випадків: на Львівщині (+143), Закарпатті (+97) та на Рівненщині (+74).
- Скільки захворіло медиків: 6721 – з початку епідемії, 56 – за минулу добу, одужали – 4025.
- Коронавірус у ЗСУ: хворіє 181 військовий.
Статистика випадків COVID-19 по областях
- Львівська область – 5435 (+143)
- Київ – 5037 (+57)
- Чернівецька область – 4801 (+56)
- Рівненська область – 3712 (+74)
- Закарпатська область – 2889 (+97)
- Київська область – 2585 (+39)
- Івано-Франківська область – 2395 (+45)
- Волинська область – 2368 (+56)
- Харківська область – 2134 (+36)
- Тернопільська область – 1919 (+6)
- Вінницька область – 1864 (+18)
- Одеська область – 1698 (+66)
- Житомирська область – 1404
- Дніпропетровська область – 1087
- Хмельницька область – 803 (+5)
- Кіровоградська область – 646
- Черкаська область – 642
- Запорізька область – 572 (+2)
- Чернігівська область – 536 (+1)
- Донецька область – 481
- Миколаївська область – 444 (+2)
- Полтавська область – 314 (+2)
- Сумська область – 297 (+1)
- Херсонська область – 191
- Луганська область – 80
Скільки пацієнтів померли від ускладнень, викиканих COVID-19
- Чернівецька область – 183 (+1)
- Львівська область – 146 (+3)
- Київ – 108
- Івано-Франківська область – 101
- Закарпатська область – 91 (+4)
- Харківська область – 80
- Рівненська область – 70 (+2)
- Волинська область – 60
- Київська область – 50
- Кіровоградська область – 31
- Житомирська область – 29
- Вінницька область – 28
- Тернопільська область – 28
- Черкаська область – 24
- Дніпропетровська область – 23
- Одеська область – 23 (+2)
- Запорізька область – 17
- Хмельницька область – 17
- Полтавська область – 13
- Чернігівська область – 10
- Миколаївська область – 10
- Донецька область – 9
- Сумська область – 5
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 0
Скільки українців одужали по областях
- Чернівецька область – 1900 (+11)
- Рівненська область – 1769 (+17)
- Київ – 1563 (+11)
- Київська область – 1332 (+14)
- Вінницька область – 1179
- Тернопільська область – 1140 (+1)
- Івано-Франківська область – 1098 (+2)
- Харківська область – 1086 (+16)
- Закарпатська область – 943
- Дніпропетровська область – 913
- Львівська область – 747 (+6)
- Житомирська область – 746
- Одеська область – 736
- Волинська область – 694 (+1)
- Хмельницька область – 544 (+1)
- Кіровоградська область – 536 (+1)
- Черкаська область – 458 (+4)
- Запорізька область – 418
- Миколаївська область – 281
- Полтавська область – 268
- Сумська область – 222 (+3)
- Херсонська область – 176
- Донецька область – 163
- Чернігівська область – 145
- Луганська область – 58
Чи вірять українці в природнє походження коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Які області не готові до послаблення карантину
Станом на 30 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:
- Київ;
- Волинська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область;
- Миколаївська область;
- Чернівецька область;
- Харківська область.
У Львові та Чернівцях відкриють лікарні другої черги для лікування COVID-19
30 червня МОЗ почне розгортання лікарень другої черги у Львові й Чернівецькій області для прийому хворих на коронавірус.
Львівщина і Буковина лідирують за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Лікарні найбільш заповнені, тому готують інші медзаклади, щоб змогти прийняти усіх інфікованих.
Шмигаль вважає послаблення карантину не помилкою
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що послаблення карантинних обмежень на фоні зростання кількості хворих не є помилкою. Серед головних завдань він назвав збереження життів та економіки України.
Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності,
– заявив прем'єр.
Смерть породіллі на Рівненщині
39-річна жінка із села Топілля Млинівського району (Рівненська область) приїхала народжувати до Луцька. Після пологів у неї підтвердили наявність коронавірусної інфекції.
23 червня породіллі провели кесарів розтин згідно з акушерськими показаннями, а сама дитина народилася у важкому стані.
Через позитивний ПЛР-тест та погіршення стану, жінку перевели до Волинської обласної клінічної лікарні з низькою сатурацією кисню та слабковираженою супутньою патологією. Там вона провела у реанімації 2 дні. 28 червня вона померла.
Без матері залишилось 5 дітей, найменшій на момент похорону виповнилось 6 днів.
Симптоми коронавірусу у дітей / Інфографіка 24 канал
Новини про коронавірус у світі 29 червня
Топ країн із найбільшою кількістю заражених
За даними Worldometers, загальна кількість випадків зараження на 30 червня сягає 10 мільйонів 434 тисяч 900.
508 843 людей померли, а 5 692 595 – одужали.
Країни з найбільшою кількістю інфікованих:
- США – 2 683 239
- Бразилія – 1 370 488
- Росія – 647 849
- Індія – 548 473
- Велика Британія – 311 965.
Важка форма коронавірусу і діти
COVID-19 зазвичай викликає легке захворювання у дітей. Проте 8% дітей мають потребу в госпіталізації у відділенні інтенсивної терапії.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в авторитетному журналі The Lancet Child & Adolescent Health. Фактори, які значною мірою пов'язані з необхідністю госпіталізації до відділення інтенсивної терапії, включали вік молодше 1 місяця, чоловіча стать, наявність вже наявних захворювань і наявність ознак або симптомів інфекції нижніх дихальних шляхів під час зараження.