В Україні підтверджено 44 334 випадків інфікування коронавірусом. На Рівненщині померла породілля від COVID-19, залишивши 5 дітей. Шмигаль заявив, що послаблення карантину – правильне рішення. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 червня.

Коронавірус в Україні 30 червня

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Статистика нових випадків

Станом на 30 червня виявили 706 нових випадків зараження коронавірусом в Україні, загалом 44 334.

Активні випадки: 24 060.

24 060. Одужали: за добу 88, всього – 19 115.

за добу 88, всього – 19 115. Померли : за минулу добу 12 пацієнтів, загалом 1 159.

: за минулу добу 12 пацієнтів, загалом 1 159. Найбільше випадків: на Львівщині (+143), Закарпатті (+97) та на Рівненщині (+74).

на Львівщині (+143), Закарпатті (+97) та на Рівненщині (+74). Скільки захворіло медиків: 6721 – з початку епідемії, 56 – за минулу добу, одужали – 4025.

6721 – з початку епідемії, 56 – за минулу добу, одужали – 4025. Коронавірус у ЗСУ: хворіє 181 військовий.

Статистика випадків COVID-19 по областях

Львівська область – 5435 (+143)

Київ – 5037 (+57)

Чернівецька область – 4801 (+56)

Рівненська область – 3712 (+74)

Закарпатська область – 2889 (+97)

Київська область – 2585 (+39)

Івано-Франківська область – 2395 (+45)

Волинська область – 2368 (+56)

Харківська область – 2134 (+36)

Тернопільська область – 1919 (+6)

Вінницька область – 1864 (+18)

Одеська область – 1698 (+66)

Житомирська область – 1404

Дніпропетровська область – 1087

Хмельницька область – 803 (+5)

Кіровоградська область – 646

Черкаська область – 642

Запорізька область – 572 (+2)

Чернігівська область – 536 (+1)

Донецька область – 481

Миколаївська область – 444 (+2)

Полтавська область – 314 (+2)

Сумська область – 297 (+1)

Херсонська область – 191

Луганська область – 80

Скільки пацієнтів померли від ускладнень, викиканих COVID-19

Чернівецька область – 183 (+1)

Львівська область – 146 (+3)

Київ – 108

Івано-Франківська область – 101

Закарпатська область – 91 (+4)

Харківська область – 80

Рівненська область – 70 (+2)

Волинська область – 60

Київська область – 50

Кіровоградська область – 31

Житомирська область – 29

Вінницька область – 28

Тернопільська область – 28

Черкаська область – 24

Дніпропетровська область – 23

Одеська область – 23 (+2)

Запорізька область – 17

Хмельницька область – 17

Полтавська область – 13

Чернігівська область – 10

Миколаївська область – 10

Донецька область – 9

Сумська область – 5

Херсонська область – 3

Луганська область – 0

Скільки українців одужали по областях

Чернівецька область – 1900 (+11)

Рівненська область – 1769 (+17)

Київ – 1563 (+11)

Київська область – 1332 (+14)

Вінницька область – 1179

Тернопільська область – 1140 (+1)

Івано-Франківська область – 1098 (+2)

Харківська область – 1086 (+16)

Закарпатська область – 943

Дніпропетровська область – 913

Львівська область – 747 (+6)

Житомирська область – 746

Одеська область – 736

Волинська область – 694 (+1)

Хмельницька область – 544 (+1)

Кіровоградська область – 536 (+1)

Черкаська область – 458 (+4)

Запорізька область – 418

Миколаївська область – 281

Полтавська область – 268

Сумська область – 222 (+3)

Херсонська область – 176

Донецька область – 163

Чернігівська область – 145

Луганська область – 58



Чи вірять українці в природнє походження коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 30 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ;

Волинська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область;

Миколаївська область;

Чернівецька область;

Харківська область.

У Львові та Чернівцях відкриють лікарні другої черги для лікування COVID-19

30 червня МОЗ почне розгортання лікарень другої черги у Львові й Чернівецькій області для прийому хворих на коронавірус.

Львівщина і Буковина лідирують за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Лікарні найбільш заповнені, тому готують інші медзаклади, щоб змогти прийняти усіх інфікованих.

Шмигаль вважає послаблення карантину не помилкою

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що послаблення карантинних обмежень на фоні зростання кількості хворих не є помилкою. Серед головних завдань він назвав збереження життів та економіки України.

Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності,

– заявив прем'єр.

Смерть породіллі на Рівненщині

39-річна жінка із села Топілля Млинівського району (Рівненська область) приїхала народжувати до Луцька. Після пологів у неї підтвердили наявність коронавірусної інфекції.

23 червня породіллі провели кесарів розтин згідно з акушерськими показаннями, а сама дитина народилася у важкому стані.

Через позитивний ПЛР-тест та погіршення стану, жінку перевели до Волинської обласної клінічної лікарні з низькою сатурацією кисню та слабковираженою супутньою патологією. Там вона провела у реанімації 2 дні. 28 червня вона померла.

Без матері залишилось 5 дітей, найменшій на момент похорону виповнилось 6 днів.



Симптоми коронавірусу у дітей / Інфографіка 24 канал

Новини про коронавірус у світі 29 червня

Топ країн із найбільшою кількістю заражених

За даними Worldometers, загальна кількість випадків зараження на 30 червня сягає 10 мільйонів 434 тисяч 900.

508 843 людей померли, а 5 692 595 – одужали.

Країни з найбільшою кількістю інфікованих:

США – 2 683 239

Бразилія – 1 370 488

Росія – 647 849

Індія – 548 473

Велика Британія – 311 965.

Важка форма коронавірусу і діти

COVID-19 зазвичай викликає легке захворювання у дітей. Проте 8% дітей мають потребу в госпіталізації у відділенні інтенсивної терапії.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в авторитетному журналі The Lancet Child & Adolescent Health. Фактори, які значною мірою пов'язані з необхідністю госпіталізації до відділення інтенсивної терапії, включали вік молодше 1 місяця, чоловіча стать, наявність вже наявних захворювань і наявність ознак або симптомів інфекції нижніх дихальних шляхів під час зараження.