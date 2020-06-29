В Україні за минулу добу зафіксували 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж днем раніше. У світі від коронавірусу померло вже понад пів мільйона людей. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 червня.

Новини про коронавірус в Україні 29 червня

Статистика нових випадків зараження

Загалом з початку епідемії в Україні виявили 43 638 випадків зараження COVID-19, 1 147 осіб померли від ускладнень, 19 027 пацієнтів одужали. Серед нових хворих – 85 медиків.

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Зменшення кількості виявлених випадків можна пояснити через меншу кількість проведених тестів:

29 червня: проведено тестування методом ПЛР – 649 150, методом ІФА – 198 323.

28 червня: методом ПЛР – 641 911, методом ІФА – 195 210.

27 червня: методом ПЛР – 631 966, методом ІФА – 190 344.

26 червня: методом ПЛР – 620 624, методом ІФА – 176 965.

25 червня: методом ПЛР – 606 766, методом ІФА – 163 941.

24 червня: методом ПЛР – 594 002, методом ІФА – 154 092.

Кількість випадків COVID-19 по областях

Львівська область – 5292 (+115)

Київ – 4980 (+45)

Чернівецька область – 4745 (+59)

Рівненська область – 3638 (+70)

Закарпатська область – 2792 (+66)

Київська область – 2546 (+40)

Івано-Франківська область – 2350 (+50)

Волинська область – 2312 (+84)

Харківська область – 2098 (+16)

Тернопільська область – 1913 (+20)

Вінницька область – 1846 (+13)

Одеська область – 1632 (+31)

Житомирська область – 1404 (+8)

Дніпропетровська область – 1087

Хмельницька область – 798 (+7)

Кіровоградська область – 646

Черкаська область – 642

Запорізька область – 570 (+2)

Чернігівська область – 535 (+9)

Донецька область – 481 (+2)

Миколаївська область – 442 (+6)

Полтавська область – 312 (+2)

Сумська область – 296 (+1)

Херсонська область – 191

Луганська область – 80

Кількість смертей від коронавірусу по областях

Чернівецька область – 182 (+2)

Львівська область – 143 (+6)

Київ – 108 (+2)

Івано-Франківська область – 101

Закарпатська область – 87 (+3)

Харківська область – 80 (+2)

Рівненська область – 68 (+2)

Волинська область – 60

Київська область – 50 (+1)

Кіровоградська область – 31

Житомирська область – 29

Вінницька область – 28

Тернопільська область – 28

Черкаська область – 24

Дніпропетровська область – 23

Одеська область – 21

Запорізька область – 17

Хмельницька область – 17

Полтавська область – 13

Чернігівська область – 10

Миколаївська область – 10

Донецька область – 9

Сумська область – 5

Херсонська область – 3

Луганська область – 0

Показник летальності внаслідок COVID-19 в Україні становить 2,6%

Скільки людей одужали в Україні

Чернівецька область – 1889 (+13)

Рівненська область – 1752 (+14)

Київ – 1552 (+5)

Київська область – 1318 (+30)

Вінницька область – 1179

Тернопільська область – 1139 (+8)

Івано-Франківська область – 1096

Харківська область – 1070 (+5)

Закарпатська область – 943

Дніпропетровська область – 913

Житомирська область – 746

Львівська область – 741

Одеська область – 736 (+11)

Волинська область – 693

Хмельницька область – 543 (+2)

Кіровоградська область – 535 (+4)

Черкаська область – 454

Запорізька область – 418 (+1)

Миколаївська область – 281

Полтавська область – 268

Сумська область – 219

Херсонська область – 176

Донецька область – 163

Чернігівська область – 145

Луганська область – 58

Коронавірус серед медиків

За минулу добу COVID-19 виявили ще у 85 медпрацівників. Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні захворіли 6 665 медиків. На жаль, щонайменше 40 з них померли від ускладнень COVID-19.



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Але хороша новина в тому, що понад 4015 медпрацівників вже подолали хворобу та можуть повернутися до звичного життя.

Коронавірус в ЗСУ

У Збройних силах України за останню добу виявили один новий випадок захворювання на COVID-19. Загалом станом на 29 червня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 180 військових.

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Де найбільше нових випадків

Львівщина продовжує очолювати антирейтинг з кількості підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні. Станом на 29 червня у Львівській області підтвердили 5292 випадки інфікування.

За минулу добу зафіксували ще 115 випадків.

Зросла кількість пневмоній

в середині квітня в Україні реєстрували 5 061 пневмонію на тиждень;

потім цей показник, завдяки жорсткому карантину, почав падати;

на початку травня Україна вийшла на 2 143 випадки;

сьогодні в Україні реєструють понад 4 тисячі пневмоній на тиждень.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 29 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ;

Волинська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область;

Харківська область.

Новини про коронавірус у світі 29 червня

Топ країн із найбільшою кількістю заражених

За даними Університету Джонса Гопкінса, загальна кількість інфікованих на вечір 29 червня сягає 10 мільйонів 154 тисяч 984 хворих. 502 387 особи померли, а 5 147 436 – одужали.

Кількість інфікованих:

США – 2 549 049

Бразилія – 1 344 143

Росія – 640 246

Індія – 548 318

Велика Британія – 312 653.

Дослідження про тестування

У Кокрейнівский систематичний огляд, результати якого опубліковані British Medical Journal, включили 54 дослідження на антитіла, проведені в США, Європі, Китаї та деяких азійських країнах.



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Виявилося, тестування виявляє антитіла до COVID-19 з найбільшою точністю через два тижні й через місяць після перших симптомів захворювання.

Нова вакцина

Китайська компанія China National Biotec Group (CNBG), що розробляє відразу дві вакцини проти нового коронавірусу, повідомила про оптимістичні результати попереднього тестування одного з них на людях.

У дослідженні брали участь 1 120 здорових людей, Зазначається, що лікарський засіб забезпечив високий рівень антитіл для всіх учасників щеплення.