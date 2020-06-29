В Україні зафіксували 646 нових випадків COVID-19, загалом 43 628
Станом на 29 червня в Україні виявили понад 43 тисячі випадків зараження коронавірусною інфекцією, активними залишаються 23 454 з них.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
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Статистика. Загалом з початку епідемії в Україні виявили 43 638 випадків зараження COVID-19, 1 147 осіб померли від ускладнень, 19 027 пацієнтів одужали. Серед нових хворих – 85 медиків.
Летальні випадки. За минулу добу виявлено 18 летальних випадків. Найбільша кількість – на Львівщині (+6). Додамо, що вчора у Львівській області також підтвердили найбільше смертей за добу. Загалом 1 147 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Скільки людей одужало. За добу змогли подолати захворювання 93 пацієнтів. Найбільше – у Київській області (+30). Всього з початку епідемії одужали 19 027 людей.
Активні випадки: 23 454. Найбільше людей хворіють на Львівщині – 4 408.
Антирейтинг. Найбільше випадків зафіксували у Львівській області. За минулу добу на Львівщині виявили 115 нових хворих з підтвердженим коронавірусом. Всього випадків – 5 292. Померло – 143, одужала 741 особа.
Коронавірус у столиці. В Києва кількість хворих збільшилася на 45, загалом 4 980.
Коронавірус в Україні 29 червня / Інфографіка 24 каналу
Кількість випадків COVID-19 по областях
- Львівська область – 5292 (+115)
- Київ – 4980 (+45)
- Чернівецька область – 4745 (+59)
- Рівненська область – 3638 (+70)
- Закарпатська область – 2792 (+66)
- Київська область – 2546 (+40)
- Івано-Франківська область – 2350 (+50)
- Волинська область – 2312 (+84)
- Харківська область – 2098 (+16)
- Тернопільська область – 1913 (+20)
- Вінницька область – 1846 (+13)
- Одеська область – 1632 (+31)
- Житомирська область – 1404 (+8)
- Дніпропетровська область – 1087
- Хмельницька область – 798 (+7)
- Кіровоградська область – 646
- Черкаська область – 642
- Запорізька область – 570 (+2)
- Чернігівська область – 535 (+9)
- Донецька область – 481 (+2)
- Миколаївська область – 442 (+6)
- Полтавська область – 312 (+2)
- Сумська область – 296 (+1)
- Херсонська область – 191
- Луганська область – 80