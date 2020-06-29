В Україні зафіксували 646 нових випадків COVID-19, загалом 43 628

Станом на 29 червня в Україні виявили понад 43 тисячі випадків зараження коронавірусною інфекцією, активними залишаються 23 454 з них.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Читайте також Новини про коронавірус 28 червня: рекордна кількість госпіталізованих, карантин у Пекіні

Статистика. Загалом з початку епідемії в Україні виявили 43 638 випадків зараження COVID-19, 1 147 осіб померли від ускладнень, 19 027 пацієнтів одужали. Серед нових хворих – 85 медиків.

Важливо! Лабораторії на вихідних зазвичай роблять менше тестувань на коронавірусну інфекцію, відтак звіти стосовно цих днів можуть прийти посеред тижня.



Також пропонуємо порівняти кількість проведених тестів за останні кілька днів: Зведення 28 червня: проведено тестування методом ПЛР – 641 911, методом ІФА – 195 210.

проведено тестування методом ПЛР – 641 911, методом ІФА – 195 210. 27 червня : методом ПЛР — 631 966, методом ІФА — 190 344.

: методом ПЛР — 631 966, методом ІФА — 190 344. 26 червня : методом ПЛР — 620 624, методом ІФА — 176 965.

: методом ПЛР — 620 624, методом ІФА — 176 965. 25 червня: методом ПЛР — 606 766, методом ІФА — 163 941.

методом ПЛР — 606 766, методом ІФА — 163 941. 24 червня: методом ПЛР — 594 002, методом ІФА — 154 092.

Летальні випадки. За минулу добу виявлено 18 летальних випадків. Найбільша кількість – на Львівщині (+6). Додамо, що вчора у Львівській області також підтвердили найбільше смертей за добу. Загалом 1 147 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Скільки людей одужало. За добу змогли подолати захворювання 93 пацієнтів. Найбільше – у Київській області (+30). Всього з початку епідемії одужали 19 027 людей.

Активні випадки: 23 454. Найбільше людей хворіють на Львівщині – 4 408.

Антирейтинг. Найбільше випадків зафіксували у Львівській області. За минулу добу на Львівщині виявили 115 нових хворих з підтвердженим коронавірусом. Всього випадків – 5 292. Померло – 143, одужала 741 особа.

Коронавірус у столиці. В Києва кількість хворих збільшилася на 45, загалом 4 980.



Коронавірус в Україні 29 червня / Інфографіка 24 каналу

Кількість випадків COVID-19 по областях