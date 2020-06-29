В Украине за минувшие сутки зафиксировали 646 новых случаев коронавируса, это на 271 случай меньше, чем днем ранее. В мире от коронавируса умерли уже больше полумиллиона человек. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 29 июня

Статистика новых случаев заражения

В целом с начала эпидемии в Украине обнаружили 43 638 случаев заражения COVID-19, 1 147 человек умерли от осложнений, 19 027 пациентов выздоровели. Среди новых больных – 85 медиков.

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Уменьшение количества выявленных случаев можно объяснить меньшим количеством проведенных тестов:

29 июня: проведено тестирование методом ПЦР – 649 150, методом ИФА – 198 323.

28 июня: методом ПЦР – 641 911, методом ИФА – 195 210.

27 июня: методом ПЦР – 631 966, методом ИФА – 190 344.

26 июня: методом ПЦР – 620 624, методом ИФА – 176 965.

25 июня: методом ПЦР – 606 766, методом ИФА – 163 941.

24 июня: методом ПЦР – 594 002, методом ИФА – 154 092.

Количество случаев COVID-19 по областям

Львовская область – 5292 (+115)

Киев – 4980 (+45)

Черновицкая область – 4745 (+59)

Ровненская область – 3638 (+70)

Закарпатская область – 2792 (+66)

Киевская область – 2546 (+40)

Ивано-Франковская область – 2350 (+50)

Волынская область – 2312 (+84)

Харьковская область – 2098 (+16)

Тернопольская область – 1913 (+20)

Винницкая область – 1846 (+13)

Одесская область – 1632 (+31)

Житомирская область – 1404 (+8)

Днепропетровская область – 1087

Хмельницкая область – 798 (+7)

Кировоградская область – 646

Черкасская область – 642

Запорожская область – 570 (+2)

Черниговская область – 535 (+9)

Донецкая область – 481 (+2)

Николаевская область – 442 (+6)

Полтавская область – 312 (+2)

Сумская область – 296 (+1)

Херсонская область – 191

Луганская область – 80

Количество смертей от коронавируса по областям

Черновицкая область – 182 (+2)

Львовская область – 143 (+6)

Киев – 108 (+2)

Ивано-Франковская область – 101

Закарпатская область – 87 (+3)

Харьковская область – 80 (+2)

Ровненская область – 68 (+2)

Волынская область – 60

Киевская область – 50 (+1)

Кировоградская область – 31

Житомирская область – 29

Винницкая область – 28

Тернопольская область – 28

Черкасская область – 24

Днепропетровская область – 23

Одесская область – 21

Запорожская область – 17

Хмельницкая область – 17

Полтавская область – 13

Черниговская область – 10

Николаевская область – 10

Донецкая область – 9

Сумская область – 5

Херсонская область – 3

Луганская область – 0

Показатель летальности вследствие COVID-19 в Украине составляет 2,6%

Сколько людей выздоровели в Украине

Черновицкая область – 1889 (+13)

Ровненская область – 1752 (+14)

Киев – 1552 (+5)

Киевская область – 1318 (+30)

Винницкая область – 1179

Тернопольская область – 1139 (+8)

Ивано-Франковская область – 1096

Харьковская область – 1070 (+5)

Закарпатская область – 943

Днепропетровская область – 913

Житомирская область – 746

Львовская область – 741

Одесская область – 736 (+11)

Волынская область – 693

Хмельницкая область – 543 (+2)

Кировоградская область – 535 (+4)

Черкасская область – 454

Запорожская область – 418 (+1)

Николаевская область – 281

Полтавская область – 268

Сумская область – 219

Херсонская область – 176

Донецкая область – 163

Черниговская область – 145

Луганская область – 58

Коронавирус среди медиков

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 85 медработников. В общем с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 6 665 медиков. К сожалению, по меньшей мере 40 из них умерли от осложнений COVID-19.



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Хорошая же новость заключается в том, что более 4 015 медработников уже преодолели болезнь и могут вернуться к привычной жизни.

Коронавирус в ВСУ

В Вооруженных силах Украины за последние сутки обнаружили один новый случай заболевания COVID-19. В целом по состоянию на 29 июня в рядах ВСУ коронавирусом болеют 180 военных.

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Где больше всего новых случаев

Львовщина продолжает возглавлять антирейтинг по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине. По состоянию на 29 июня во Львовской области подтвердили 5 292 случая инфицирования.

За минувшие сутки зафиксировали еще 115 случаев.

Возросло количество пневмоний

в середине апреля в Украине регистрировали 5 061 пневмонию в неделю;

потом этот показатель, благодаря жесткому карантину, начал падать;

в начале мая Украина вышла на 2 143 случая;

сегодня в Украине регистрируют более 4 тысяч пневмоний в неделю.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 29 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:

Киев;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровненская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Харьковская область.

Новости о коронавирусе в мире 29 июня

Топ стран с наибольшим количеством зараженных

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных на вечер 29 июня достигает 10 миллионов 154 тысяч 984 больных. 502 387 лиц умерли, а 5 147 436 – выздоровели.

Количество инфицированных:

США – 2 549 049

Бразилия – 1 344 143

Россия – 640 246

Индия – 548 318

Великобритания – 312 653.

Исследования коронавируса

Точность тестов на коронавирус

В Кокрейновский систематический осмотр, результаты которого опубликовал British Medical Journal, включили 54 исследования на антитела, проведенные в США, Европе, Китае и некоторых азиатских странах.



Карантин продлили до 31 июля / Инфографика 24 канала

Оказалось, тестирование выявляет антитела к COVID-19 с наибольшей точностью через две недели и через месяц после первых симптомов заболевания.

Новая вакцина

Китайская компания China National Biotec Group (CNBG), которая разрабатывает сразу две вакцины против нового коронавируса, сообщила оптимистичные результаты предварительного тестирования одной из них на людях.

В исследовании участвовали 1 120 здоровых людей. Отмечается, что лекарственное средство обеспечило высокий уровень антител для всех участников прививки.