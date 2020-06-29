В Украине зафиксировали 646 новых случаев COVID-19, всего 43 628

По состоянию на 29 июня в Украине обнаружили более 43 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, активными остаются 23 454 из них.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

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Статистика. Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 43 638 случаев заражения COVID-19, 1 147 человек умерли от осложнений, 19 027 пациентов выздоровели.

Важно! Лаборатории на выходных обычно делают меньше тестирований на коронавирусную инфекцию, поэтому отчеты по этим дням могут прийти посреди недели. Также предлагаем сравнить количество проведенных тестов за последние несколько дней: Сводка за 29 июня: проведено тестирование методом ПЦР — 649 150, методом ИФА — 198 323.

проведено тестирование методом ПЦР — 649 150, методом ИФА — 198 323. 28 июня : проведено тестирований методом ПЦР — 641 911, методом ИФА – 195 210.

: проведено тестирований методом ПЦР — 641 911, методом ИФА – 195 210. 27 июня: методом ПЦР — 631 966, методом ИФА — 190 344.

методом ПЦР — 631 966, методом ИФА — 190 344. 26 июня: методом ПЦР — 620 624, методом ИФА — 176 965.

методом ПЦР — 620 624, методом ИФА — 176 965. 25 июня: методом ПЦР — 606 766, методом ИФА — 163 941.

методом ПЦР — 606 766, методом ИФА — 163 941. 24 июня: методом ПЦР — 594 002, методом ИФА — 154 092.

Летальные случаи. За минувшие сутки выявлено 18 летальных случаев. Наибольшее количество – на Львовщине (+6). Добавим, что вчера во Львовской области также подтвердили больше всего смертей за сутки. Всего 1 147 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Сколько людей выздоровело. За сутки смогли преодолеть заболевание 93 пациента. Больше всего – в Киевской области (+30). Всего с начала эпидемии выздоровели 19 027 человек.

Активные случаи: 23 454. Больше всего людей болеют на Львовщине – 4 408.

Антирейтинг. Больше всего случаев зафиксировали во Львовской области. За прошедшие сутки на Львовщине обнаружили 115 новых больных с подтвержденным коронавирусом. Всего случаев – 5 292. Умерло – 143, выздоровел 741 человек.

Коронавирус в столице. В Киеве количество больных увеличилось на 45, всего 4 980.

Коронавирус в Украине 29 июня / Инфографика 24 канала

Количество случаев COVID-19 по областям