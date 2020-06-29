В Украине зафиксировали 646 новых случаев COVID-19, всего 43 628
По состоянию на 29 июня в Украине обнаружили более 43 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, активными остаются 23 454 из них.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
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Статистика. Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 43 638 случаев заражения COVID-19, 1 147 человек умерли от осложнений, 19 027 пациентов выздоровели.
Летальные случаи. За минувшие сутки выявлено 18 летальных случаев. Наибольшее количество – на Львовщине (+6). Добавим, что вчера во Львовской области также подтвердили больше всего смертей за сутки. Всего 1 147 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
Сколько людей выздоровело. За сутки смогли преодолеть заболевание 93 пациента. Больше всего – в Киевской области (+30). Всего с начала эпидемии выздоровели 19 027 человек.
Активные случаи: 23 454. Больше всего людей болеют на Львовщине – 4 408.
Антирейтинг. Больше всего случаев зафиксировали во Львовской области. За прошедшие сутки на Львовщине обнаружили 115 новых больных с подтвержденным коронавирусом. Всего случаев – 5 292. Умерло – 143, выздоровел 741 человек.
Коронавирус в столице. В Киеве количество больных увеличилось на 45, всего 4 980.
Коронавирус в Украине 29 июня / Инфографика 24 канала
Количество случаев COVID-19 по областям
- Львовская область – 5292 (+115)
- Киев – 4980 (+45)
- Черновицкая область – 4745 (+59)
- Ровненская область – 3638 (+70)
- Закарпатская область – 2792 (+66)
- Киевская область – 2546 (+40)
- Ивано-Франковская область – 2350 (+50)
- Волынская область – 2312 (+84)
- Харьковская область – 2098 (+16)
- Тернопольская область – 1913 (+20)
- Винницкая область – 1846 (+13)
- Одесская область – 1632 (+31)
- Житомирская область – 1404 (+8)
- Днепропетровская область – 1087
- Хмельницкая область – 798 (+7)
- Кировоградская область – 646
- Черкасская область – 642
- Запорожская область – 570 (+2)
- Черниговская область – 535 (+9)
- Донецкая область – 481 (+2)
- Николаевская область – 442 (+6)
- Полтавская область – 312 (+2)
- Сумская область – 296 (+1)
- Херсонская область – 191
- Луганская область – 80