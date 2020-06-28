В Украине за минувшие сутки выявили 917 новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировано рекордное количество госпитализированных. В Пекине усилили карантинные ограничения. В Польше количество случаев уменьшается. Это последние новости о коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 июня.

Новости о коронавирусе в Украины 28 июня

Статистика новых случаев заражения

По состоянию на 28 июня в Украине выявили 917 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В целом с начала эпидемии заболевания подтвердили у 42 982 человек. 18 934 человек выздоровели, 1129 – умерли.

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Количество случаев COVID-19 по областям Украины

Львовская область – 5177 (+173)

Киев – 4935 (+69)

Черновицкая область – 4686 (+55)

Ровненская область – 3568 (+93)

Закарпатская область – 2726 (+86)

Киевская область – 2506 (+37)

Ивано-Франковская область – 2300 (+47)

Волынская область – 2228 (+67)

Харьковская область – 2082 (+36)

Тернопольская область – 1893 (+17)

Винницкая область – 1833 (22)

Одесская область – 1601 (+34)

Житомирская область – 1396 (25)

Днепропетровская область – 1087

Хмельницкая область – 791 (+14)

Кировоградская область – 646 (+4)

Черкасская область – 642 (7)

Запорожская область – 568 (+3)

Черниговская область – 526 (7)

Донецкая область – 479 (+64)

Николаевская область – 436 (+44)

Полтавская область – 310 (+1)

Сумская область – 295 (8)

Херсонская область – 191

Луганская область – 80 (+4)

Количество смертей от коронавируса по областям

Черновицкая область – 180

Львовская область – 137 (+6)

Киев – 106 (+4)

Ивано-Франковская область – 101 (1)

Закарпатская область – 84 (+2)

Харьковская область – 78 (+3)

Ровненская область – 66

Волынская область – 60

Киевская область – 49

Кировоградская область – 31

Житомирская область – 29 (+2)

Винницкая область – 28

Тернопольская область – 28

Черкасская область – 24

Днепропетровская область – 23

Одесская область – 21

Запорожская область – 17

Хмельницкая область – 17

Полтавская область – 13

Черниговская область – 10

Николаевская область – 10 (1)

Донецкая область – 9

Сумская область – 5

Херсонская область – 3

Луганская область – 0

Сколько людей выздоровели в Украине

Черновицкая область – 1876 (+23)

Ровненская область – 1738 (+33)

Киев – 1547 (+57)

Киевская область – 1288 (+9)

Винницкая область – 1179 (+21)

Тернопольская область – 1131 (7)

Ивано-Франковская область – 1096

Харьковская область – 1065 (+35)

Закарпатская область – 943 (+17)

Днепропетровская область – 913

Житомирская область – 746 (+5)

Львовская область – 741 (+4)

Одесская область – 725

Волынская область – 693 (+2)

Хмельницкая область – 541 (+5)

Кировоградская область – 531 (+2)

Черкасская область – 454 (+3)

Запорожская область – 417

Николаевская область – 281

Полтавская область – 268

Сумская область – 219 (10)

Херсонская область – 176

Донецкая область – 163

Черниговская область – 145

Луганская область – 58

COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 65 медицинских работников. С начала пандемии на COVID-19 заболели 6580 медиков, 4008 из которых выздоровели. К сожалению, по меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли.

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Коронавирус в ВСУ: за последние сутки выявили 21 новый случай заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 28 июня в рядах ВСУ коронавирусом болеют 179 военных.

Карантин продлили до 31 июля / Инфографика 24 канала

Рекордное количество госпитализированных

За прошедшие сутки в Украине установили новый антирекорд – госпитализировали 237 человек с коронавирусом. Это рекордно высокий показатель за все время эпидемии COVID-19 в Украине.

Почему количество больных резко возросло

Из-за нарушений касательно количества перевозки людей в общественном транспорте.

Пренебрежение средствами индивидуальной защиты.

Несоблюдение социальной дистанции.

Львовщина раз возглавила антирейтинг

По состоянию на 28 июня во Львовской области подтвердили 5177 случаев инфицирования. С начала эпидемии во Львовской области от коронавируса умерло 137 человек, из них 7 медиков. За минувшие сутки зафиксировано 6 летальных случаев.

Несмотря на такие показатели во Львове позволили заведениям общественного питания принимать посетителей внутри помещения. Также возобновили работу фитнес-клубов. Также заработал аэропорт и железная дорога, разрешены междугородные транспортные перевозки.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 28 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы:

Киев;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровненская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

Коронавирус в оккупированном Крыму

На оккупированном полуострове COVID-19 подтвердили уже у 909 человек. 27 июня заболели еще 35 человек. От недуга 27 июня в Крыму умер один человек. Общее количество летальных случаев от коронавирусной инфекции достигло 31.

Такое резкое увеличение больных COVID-19 связано со вспышкой заболевания на одной из строительных площадок полуострова.

Из 35 зараженных 28 человек – это строители одной рабочей площадки. Все больные госпитализированы.

Новости о коронавирус в мире 28 июня

Пекин вернул строгий карантин

Власти Китая решили вернуть жестокие карантин в пригород Пекина. Недавно там зафиксировали новую вспышку коронавируса. Речь идет об уезде Аньсинь, где проживает полмиллиона человек.

Там COVID-19 обнаружили у 12 человек. Кроме того, именно из Аньсиня поставляли воду на пекинский рынок "Синьфади", откуда коронавирус распространился по китайской столице.

Как усилили карантинные ограничения

Запрет выхода из дома без крайней необходимости.

Выходить может один представитель каждой семьи.

Частично ограничен выезд.

COVID-19 в Польше

Количество больных коронавирусом в Польше начало уменьшаться – в последние дни фиксируют примерно 200 – 300 новых случаев. Из положительных новостей – количество людей, поборовших болезнь, стремительно растет.

За последние сутки в стране обнаружили 319 новых случаев COVID-19. Также зафиксированы 6 летальных случаев. А 754 пациентам удалось выздороветь.



Количество больных в Польше начало уменьшаться / Фото: Getty Images

Ситуация в России

На протяжении прошедших суток в России зафиксировали 6791 нового больного коронавирусом. С начала пандемии в РФ зарегистрировали 634 437 случаев заражения COVID-19.