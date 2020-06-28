Новости о коронавирусе 28 июня: рекордное количество госпитализированных, карантин в Пекине
В Украине за минувшие сутки выявили 917 новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировано рекордное количество госпитализированных. В Пекине усилили карантинные ограничения. В Польше количество случаев уменьшается. Это последние новости о коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 июня.
Новости о коронавирусе в Украины 28 июня
Статистика новых случаев заражения
По состоянию на 28 июня в Украине выявили 917 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В целом с начала эпидемии заболевания подтвердили у 42 982 человек. 18 934 человек выздоровели, 1129 – умерли.
Читайте также Новости о коронавирусе 27 июня: угроза усиления карантина, новая вспышка в США
Количество случаев COVID-19 по областям Украины
- Львовская область – 5177 (+173)
- Киев – 4935 (+69)
- Черновицкая область – 4686 (+55)
- Ровненская область – 3568 (+93)
- Закарпатская область – 2726 (+86)
- Киевская область – 2506 (+37)
- Ивано-Франковская область – 2300 (+47)
- Волынская область – 2228 (+67)
- Харьковская область – 2082 (+36)
- Тернопольская область – 1893 (+17)
- Винницкая область – 1833 (22)
- Одесская область – 1601 (+34)
- Житомирская область – 1396 (25)
- Днепропетровская область – 1087
- Хмельницкая область – 791 (+14)
- Кировоградская область – 646 (+4)
- Черкасская область – 642 (7)
- Запорожская область – 568 (+3)
- Черниговская область – 526 (7)
- Донецкая область – 479 (+64)
- Николаевская область – 436 (+44)
- Полтавская область – 310 (+1)
- Сумская область – 295 (8)
- Херсонская область – 191
- Луганская область – 80 (+4)
Количество смертей от коронавируса по областям
- Черновицкая область – 180
- Львовская область – 137 (+6)
- Киев – 106 (+4)
- Ивано-Франковская область – 101 (1)
- Закарпатская область – 84 (+2)
- Харьковская область – 78 (+3)
- Ровненская область – 66
- Волынская область – 60
- Киевская область – 49
- Кировоградская область – 31
- Житомирская область – 29 (+2)
- Винницкая область – 28
- Тернопольская область – 28
- Черкасская область – 24
- Днепропетровская область – 23
- Одесская область – 21
- Запорожская область – 17
- Хмельницкая область – 17
- Полтавская область – 13
- Черниговская область – 10
- Николаевская область – 10 (1)
- Донецкая область – 9
- Сумская область – 5
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 0
Сколько людей выздоровели в Украине
- Черновицкая область – 1876 (+23)
- Ровненская область – 1738 (+33)
- Киев – 1547 (+57)
- Киевская область – 1288 (+9)
- Винницкая область – 1179 (+21)
- Тернопольская область – 1131 (7)
- Ивано-Франковская область – 1096
- Харьковская область – 1065 (+35)
- Закарпатская область – 943 (+17)
- Днепропетровская область – 913
- Житомирская область – 746 (+5)
- Львовская область – 741 (+4)
- Одесская область – 725
- Волынская область – 693 (+2)
- Хмельницкая область – 541 (+5)
- Кировоградская область – 531 (+2)
- Черкасская область – 454 (+3)
- Запорожская область – 417
- Николаевская область – 281
- Полтавская область – 268
- Сумская область – 219 (10)
- Херсонская область – 176
- Донецкая область – 163
- Черниговская область – 145
- Луганская область – 58
COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 65 медицинских работников. С начала пандемии на COVID-19 заболели 6580 медиков, 4008 из которых выздоровели. К сожалению, по меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли.
Читайте также На линии огня: истории жизни медиков, умерших от коронавируса в Украине
Коронавирус в ВСУ: за последние сутки выявили 21 новый случай заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 28 июня в рядах ВСУ коронавирусом болеют 179 военных.
Карантин продлили до 31 июля / Инфографика 24 канала
Рекордное количество госпитализированных
За прошедшие сутки в Украине установили новый антирекорд – госпитализировали 237 человек с коронавирусом. Это рекордно высокий показатель за все время эпидемии COVID-19 в Украине.
Почему количество больных резко возросло
- Из-за нарушений касательно количества перевозки людей в общественном транспорте.
- Пренебрежение средствами индивидуальной защиты.
- Несоблюдение социальной дистанции.
Львовщина раз возглавила антирейтинг
По состоянию на 28 июня во Львовской области подтвердили 5177 случаев инфицирования. С начала эпидемии во Львовской области от коронавируса умерло 137 человек, из них 7 медиков. За минувшие сутки зафиксировано 6 летальных случаев.
Несмотря на такие показатели во Львове позволили заведениям общественного питания принимать посетителей внутри помещения. Также возобновили работу фитнес-клубов. Также заработал аэропорт и железная дорога, разрешены междугородные транспортные перевозки.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 28 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы:
- Киев;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровненская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.
Коронавирус в оккупированном Крыму
На оккупированном полуострове COVID-19 подтвердили уже у 909 человек. 27 июня заболели еще 35 человек. От недуга 27 июня в Крыму умер один человек. Общее количество летальных случаев от коронавирусной инфекции достигло 31.
Такое резкое увеличение больных COVID-19 связано со вспышкой заболевания на одной из строительных площадок полуострова.
Из 35 зараженных 28 человек – это строители одной рабочей площадки. Все больные госпитализированы.
Новости о коронавирус в мире 28 июня
Пекин вернул строгий карантин
Власти Китая решили вернуть жестокие карантин в пригород Пекина. Недавно там зафиксировали новую вспышку коронавируса. Речь идет об уезде Аньсинь, где проживает полмиллиона человек.
Там COVID-19 обнаружили у 12 человек. Кроме того, именно из Аньсиня поставляли воду на пекинский рынок "Синьфади", откуда коронавирус распространился по китайской столице.
Как усилили карантинные ограничения
- Запрет выхода из дома без крайней необходимости.
- Выходить может один представитель каждой семьи.
- Частично ограничен выезд.
COVID-19 в Польше
Количество больных коронавирусом в Польше начало уменьшаться – в последние дни фиксируют примерно 200 – 300 новых случаев. Из положительных новостей – количество людей, поборовших болезнь, стремительно растет.
За последние сутки в стране обнаружили 319 новых случаев COVID-19. Также зафиксированы 6 летальных случаев. А 754 пациентам удалось выздороветь.
Количество больных в Польше начало уменьшаться / Фото: Getty Images
Ситуация в России
На протяжении прошедших суток в России зафиксировали 6791 нового больного коронавирусом. С начала пандемии в РФ зарегистрировали 634 437 случаев заражения COVID-19.