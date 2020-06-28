В Україні за минулу добу виявили 917 нових випадків зараження коронавірусом і зафіксовано рекордну кількість госпіталізованих. У Пекіні посилили карантинні обмеження. У Польщі кількість випадків зменшується. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 червня.

Новини про коронавірус в Україні 28 червня

Статистика нових випадків зараження

Станом на 28 червня в Україні виявили 917 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Всього з початку епідемії захворювання підтвердили у 42 982 людей. 18 934 людей одужали, 1129 – померли.

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Кількість випадків COVID-19 по областях України

Львівська область – 5177 (+173)

Київ – 4935 (+69)

Чернівецька область – 4686 (+55)

Рівненська область – 3568 (+93)

Закарпатська область – 2726 (+86)

Київська область – 2506 (+37)

Івано-Франківська область – 2300 (+47)

Волинська область – 2228 (+67)

Харківська область – 2082 (+36)

Тернопільська область – 1893 (+17)

Вінницька область – 1833 (+22)

Одеська область – 1601 (+34)

Житомирська область – 1396 (+25)

Дніпропетровська область – 1087

Хмельницька область – 791 (+14)

Кіровоградська область – 646 (+4)

Черкаська область – 642 (+7)

Запорізька область – 568 (+3)

Чернігівська область – 526 (+7)

Донецька область – 479 (+64)

Миколаївська область – 436 (+44)

Полтавська область – 310 (+1)

Сумська область – 295 (+8)

Херсонська область – 191

Луганська область – 80 (+4)

Кількість смертей від коронавірусу по областях

Чернівецька область – 180

Львівська область – 137 (+6)

Київ – 106 (+4)

Івано-Франківська область – 101 (+1)

Закарпатська область – 84 (+2)

Харківська область – 78 (+3)

Рівненська область – 66

Волинська область – 60

Київська область – 49

Кіровоградська область – 31

Житомирська область – 29 (+2)

Вінницька область – 28

Тернопільська область – 28

Черкаська область – 24

Дніпропетровська область – 23

Одеська область – 21

Запорізька область – 17

Хмельницька область – 17

Полтавська область – 13

Чернігівська область – 10

Миколаївська область – 10 (+1)

Донецька область – 9

Сумська область – 5

Херсонська область – 3

Луганська область – 0

Скільки людей одужали в Україні

Чернівецька область – 1876 (+23)

Рівненська область – 1738 (+33)

Київ – 1547 (+57)

Київська область – 1288 (+9)

Вінницька область – 1179 (+21)

Тернопільська область – 1131 (+7)

Івано-Франківська область – 1096

Харківська область – 1065 (+35)

Закарпатська область – 943 (+17)

Дніпропетровська область – 913

Житомирська область – 746 (+5)

Львівська область – 741 (+4)

Одеська область – 725

Волинська область – 693 (+2)

Хмельницька область – 541 (+5)

Кіровоградська область – 531 (+2)

Черкаська область – 454 (+3)

Запорізька область – 417

Миколаївська область – 281

Полтавська область – 268

Сумська область – 219 (+10)

Херсонська область – 176

Донецька область – 163

Чернігівська область – 145

Луганська область – 58

COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус виявили у 65 медичних працівників. Від початку пандемії на COVID-19 захворіли 6 580 медиків, 4 008 з яких одужали. На жаль, щонайменше 43 працівники медичної сфери померли.

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Коронавірус у ЗСУ: за останню добу виявили 21 новий випадок захворювання на COVID-19. Загалом станом на 28 червня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 179 військових.



Карантин продовжили до 31 липня / Інфографіка 24 каналу

Рекордна кількість госпіталізованих

За минулу добу в Україні встановили новий антирекорд – госпіталізували 237 людей із коронавірусом. Це є рекордно великим показником за весь час епідемії COVID-19 в Україні.

Чому кількість хворих різко зросла

Через понаднормове перевезення людей у громадському транспорті. Нехтування засобами індивідуального захисту. Недотримання соціальної дистанції.

Львівщина вкотре очолила антирейтинг

Станом на 28 червня у Львівській області підтвердили 5 177 випадків інфікування. З початку епідемії на Львівщині від коронавірусу померло 137 людей, з них 7 медиків. За минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків.

Незважаючи на такі показники у Львові дозволили закладам громадського харчування приймати відвідувачів всередині приміщення. Також відновили роботу фітнес-клубів. Також запрацював аеропорт та залізниця, дозволені міжміські транспортні перевезення.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 28 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ;

Волинська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область.

Коронавірус в окупованому Криму

На окупованому півострові COVID-19 підтвердили вже у 909 людей. 27 червня захворіли ще 35 людей. Від недуги 27 червня у Криму померла одна людина. Загальна кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції досягла 31.

Таке різке збільшення хворих на COVID-19 пов’язане зі спалахом захворювання на одному з будівельних майданчиків півострова.

Із 35 заражених 28 осіб – це будівельники з одного робочого майданчика. Всі хворі госпіталізовані.

Новини про коронавірус у світі 28 червня

Пекін повернув суворий карантин

Влада Китаю вирішила повернути жорстокі карантинні обмеження у передмістя Пекіна. Нещодавно там зафіксували новий спалах коронавірусу. Йдеться про повіт Аньсинь, де мешкає пів мільйона людей.

Там COVID-19 виявили у 12 людей. Крім того, саме з Аньсиня постачали воду до пекінського ринку "Сіньфаді", звідки коронавірус поширився у китайській столиці.

Як посилили карантинні обмеження

Заборона виходу з дому без нагальної потреби.

Виходити може один представник кожної сім’ї.

Частково обмеження виїзду.

COVID-19 у Польщі

Кількість хворих на коронавірус у Польщі почала зменшуватися – останніми днями фіксують приблизно 200 – 300 нових випадків. З позитивних новин – кількість людей, що побороли недугу стрімко зростає.

За останню добу в країні виявили 319 нових випадків COVID-19. Також зафіксовано 6 летальних випадків. Натомість 754 пацієнтам вдалося одужати.



Кількість хворих у Польщі почала зменшуватися / Фото: Getty Images

Ситуація в Росії

Впродовж минулої доби в Росії зафіксували 6 791 новий хворий на коронавірус. Від початку пандемії у РФ зареєстрували 634 437 випадків зараження COVID-19.