Новини про коронавірус 28 червня: рекордна кількість госпіталізованих, карантин у Пекіні
В Україні за минулу добу виявили 917 нових випадків зараження коронавірусом і зафіксовано рекордну кількість госпіталізованих. У Пекіні посилили карантинні обмеження. У Польщі кількість випадків зменшується. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 червня.
Новини про коронавірус в Україні 28 червня
Статистика нових випадків зараження
Станом на 28 червня в Україні виявили 917 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Всього з початку епідемії захворювання підтвердили у 42 982 людей. 18 934 людей одужали, 1129 – померли.
Читайте також Новини про коронавірус 27 червня: загроза посилення карантину, новий спалах у США
Кількість випадків COVID-19 по областях України
- Львівська область – 5177 (+173)
- Київ – 4935 (+69)
- Чернівецька область – 4686 (+55)
- Рівненська область – 3568 (+93)
- Закарпатська область – 2726 (+86)
- Київська область – 2506 (+37)
- Івано-Франківська область – 2300 (+47)
- Волинська область – 2228 (+67)
- Харківська область – 2082 (+36)
- Тернопільська область – 1893 (+17)
- Вінницька область – 1833 (+22)
- Одеська область – 1601 (+34)
- Житомирська область – 1396 (+25)
- Дніпропетровська область – 1087
- Хмельницька область – 791 (+14)
- Кіровоградська область – 646 (+4)
- Черкаська область – 642 (+7)
- Запорізька область – 568 (+3)
- Чернігівська область – 526 (+7)
- Донецька область – 479 (+64)
- Миколаївська область – 436 (+44)
- Полтавська область – 310 (+1)
- Сумська область – 295 (+8)
- Херсонська область – 191
- Луганська область – 80 (+4)
Кількість смертей від коронавірусу по областях
- Чернівецька область – 180
- Львівська область – 137 (+6)
- Київ – 106 (+4)
- Івано-Франківська область – 101 (+1)
- Закарпатська область – 84 (+2)
- Харківська область – 78 (+3)
- Рівненська область – 66
- Волинська область – 60
- Київська область – 49
- Кіровоградська область – 31
- Житомирська область – 29 (+2)
- Вінницька область – 28
- Тернопільська область – 28
- Черкаська область – 24
- Дніпропетровська область – 23
- Одеська область – 21
- Запорізька область – 17
- Хмельницька область – 17
- Полтавська область – 13
- Чернігівська область – 10
- Миколаївська область – 10 (+1)
- Донецька область – 9
- Сумська область – 5
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 0
Скільки людей одужали в Україні
- Чернівецька область – 1876 (+23)
- Рівненська область – 1738 (+33)
- Київ – 1547 (+57)
- Київська область – 1288 (+9)
- Вінницька область – 1179 (+21)
- Тернопільська область – 1131 (+7)
- Івано-Франківська область – 1096
- Харківська область – 1065 (+35)
- Закарпатська область – 943 (+17)
- Дніпропетровська область – 913
- Житомирська область – 746 (+5)
- Львівська область – 741 (+4)
- Одеська область – 725
- Волинська область – 693 (+2)
- Хмельницька область – 541 (+5)
- Кіровоградська область – 531 (+2)
- Черкаська область – 454 (+3)
- Запорізька область – 417
- Миколаївська область – 281
- Полтавська область – 268
- Сумська область – 219 (+10)
- Херсонська область – 176
- Донецька область – 163
- Чернігівська область – 145
- Луганська область – 58
COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус виявили у 65 медичних працівників. Від початку пандемії на COVID-19 захворіли 6 580 медиків, 4 008 з яких одужали. На жаль, щонайменше 43 працівники медичної сфери померли.
Читайте також На лінії вогню: історії життя медиків, які померли від коронавірусу в Україні
Коронавірус у ЗСУ: за останню добу виявили 21 новий випадок захворювання на COVID-19. Загалом станом на 28 червня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 179 військових.
Карантин продовжили до 31 липня / Інфографіка 24 каналу
Рекордна кількість госпіталізованих
За минулу добу в Україні встановили новий антирекорд – госпіталізували 237 людей із коронавірусом. Це є рекордно великим показником за весь час епідемії COVID-19 в Україні.
Чому кількість хворих різко зросла
- Через понаднормове перевезення людей у громадському транспорті.
- Нехтування засобами індивідуального захисту.
- Недотримання соціальної дистанції.
Львівщина вкотре очолила антирейтинг
Станом на 28 червня у Львівській області підтвердили 5 177 випадків інфікування. З початку епідемії на Львівщині від коронавірусу померло 137 людей, з них 7 медиків. За минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків.
Незважаючи на такі показники у Львові дозволили закладам громадського харчування приймати відвідувачів всередині приміщення. Також відновили роботу фітнес-клубів. Також запрацював аеропорт та залізниця, дозволені міжміські транспортні перевезення.
Які області не готові до послаблення карантину
Станом на 28 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:
- Київ;
- Волинська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область.
Коронавірус в окупованому Криму
На окупованому півострові COVID-19 підтвердили вже у 909 людей. 27 червня захворіли ще 35 людей. Від недуги 27 червня у Криму померла одна людина. Загальна кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції досягла 31.
Таке різке збільшення хворих на COVID-19 пов’язане зі спалахом захворювання на одному з будівельних майданчиків півострова.
Із 35 заражених 28 осіб – це будівельники з одного робочого майданчика. Всі хворі госпіталізовані.
Новини про коронавірус у світі 28 червня
Пекін повернув суворий карантин
Влада Китаю вирішила повернути жорстокі карантинні обмеження у передмістя Пекіна. Нещодавно там зафіксували новий спалах коронавірусу. Йдеться про повіт Аньсинь, де мешкає пів мільйона людей.
Там COVID-19 виявили у 12 людей. Крім того, саме з Аньсиня постачали воду до пекінського ринку "Сіньфаді", звідки коронавірус поширився у китайській столиці.
Як посилили карантинні обмеження
- Заборона виходу з дому без нагальної потреби.
- Виходити може один представник кожної сім’ї.
- Частково обмеження виїзду.
COVID-19 у Польщі
Кількість хворих на коронавірус у Польщі почала зменшуватися – останніми днями фіксують приблизно 200 – 300 нових випадків. З позитивних новин – кількість людей, що побороли недугу стрімко зростає.
За останню добу в країні виявили 319 нових випадків COVID-19. Також зафіксовано 6 летальних випадків. Натомість 754 пацієнтам вдалося одужати.
Кількість хворих у Польщі почала зменшуватися / Фото: Getty Images
Ситуація в Росії
Впродовж минулої доби в Росії зафіксували 6 791 новий хворий на коронавірус. Від початку пандемії у РФ зареєстрували 634 437 випадків зараження COVID-19.