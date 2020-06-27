Новини про коронавірус 27 червня: посилення карантину в 13 областях, зупинка транспорту
За минулу добу в Україні виявили 948 випадків зараження коронавірусом. Карантин можуть посилити в 13 областях України. В деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт. Від COVID-19 померла керівниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 червня.
Новини про коронавірус в Україні 27 червня
За минулу добу в Україні зареєстрували ще 948 випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих знову зафіксували на Львівщині (+168), у Києві (+140), на Рівненщині (+111) та на Закарпатті (+93).
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Загалом від учора здійснили 24 569 тестувань на коронавірус. З них 12 177 методом ПЛР, а ще 12 392 методом ІФА.
Коронавірус в областях України 27 червня
- Вінницька область – 1 811 (+23);
- Волинська область – 2 161 (+65);
- Дніпропетровська область – 1 087 (+6);
- Донецька область – 415 (+3);
- Житомирська область – 1 371 (+5);
- Закарпатська область – 2 640 (+93);
- Запорізька область – 565 (+4);
- Івано-Франківська область – 2 253 (+36);
- Кіровоградська область – 642 (+2);
- Київ – 4 866 (+140);
- Київська область – 2 469 (+50);
- Львівська область – 5 004 (+168);
- Луганська область – 76 (0);
- Миколаївська область – 392 (+8);
- Одеська область – 1 567 (+38);
- Полтавська область – 309 (+5);
- Рівненська область – 3 475 (+111);
- Сумська область – 287 (+3);
- Тернопільська область – 1 876 (+19);
- Харківська область – 2 046 (+53);
- Херсонська область – 191 (+1);
- Хмельницька область – 777 (+53);
- Чернівецька область – 4 631 (+49);
- Черкаська область – 635 (+8);
- Чернігівська область – 519 (+5).
- COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус виявили у 95 медичних працівників. Від початку пандемії на COVID-19 захворіли 6 515 медиків, 3 984 з яких одужали. На жаль, щонайменше 43 працівники медичної сфери померли.
- Коронавірус у ЗСУ: у Збройних силах України за минулу добу виявили ще 21 випадок зараження. Нині від хвороби лікуються 166 військових, ще 576 людей перебувають на самоізоляції через контакт з хворими. За весь час у лавах ЗСУ від коронавірусу одужали 302 військових. Натомість 5 військовослужбовців, на жаль, померли.
Новини про коронавірус в Україні
Громадський транспорт в Україні знову може припинити роботу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у регіонах з найскладнішою епідеміологічною ситуацією знову можуть зупинити роботу громадського транспорту.
У 13 областях України можуть посилити карантин
Степанов заявив, що головні санітарні лікарі 13 регіонів звернуться до комісій ТЕБ та НС з проханням посилити карантинні заходи. В основному це стосується західних областей України та міста Києва. Посилення може стосуватися роботи міського транспорту, а також спортивних, дошкільних і "решти закладів, які є в країні".
Які області України не готові послабити карантин
- Київ;
- Волинська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область;
- Чернівецька область.
Пляжі Одеси переповнені – люди не дотримуються обмежень
Попри рекордні зростання нових хворих на коронавірус, пляжі Одеси переповнені відпочивальниками. Більшість людей аж ніяк не дотримуються ніякої соціальної дистанції.
Карантин продовжили до 31 липня / Інфографіка 24 каналу
Захворюваність на COVID-19 росте не через збільшення тестувань, – Степанов
За словами Степанова, не лише розширення тестування на коронавірус є причиною різкого сплеску захворюваності в Україні. Міністр охорони здоров'я повідомив, що окрім збільшення числа пацієнтів у статистиці, зростає і кількість звернень людей з симптомами та пневмонією, а також кількість госпіталізацій.
Від коронавірусу померла керівниця Львівського обласного лабораторно центру МОЗ
26 червня у віці 70 років від коронавірусу померла Галина Михальчук. Вона очолювала Львівський лабораторний центр МОЗ, у якому проводили тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус у світі 27 червня
Згідно з даними РНБО України, за весь час пандемії коронавірус виявили у 9 824 535 людей по всьому світу. 4 964 454 пацієнтів вже одужали, але 494 810 хворих померли.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 2 467 837;
- Бразилія – 1 274 974;
- Росія – 626 779;
- Індія – 508 953;
- Велика Британія – 310 837.