За минулу добу в Україні виявили 948 випадків зараження коронавірусом. Карантин можуть посилити в 13 областях України. В деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт. Від COVID-19 померла керівниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 червня.

Новини про коронавірус в Україні 27 червня

За минулу добу в Україні зареєстрували ще 948 випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих знову зафіксували на Львівщині (+168), у Києві (+140), на Рівненщині (+111) та на Закарпатті (+93).

Днем раніше Новини про коронавірус 26 червня: більше тисячі хворих в Україні, спалах на "Троєщині"

Загалом від учора здійснили 24 569 тестувань на коронавірус. З них 12 177 методом ПЛР, а ще 12 392 методом ІФА.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 42 065 випадків зараження коронавірусом. 18 701 людина змогла подолати хворобу, але 1110 пацієнтів померли від ускладнень.

Коронавірус в областях України 27 червня

Вінницька область – 1 811 (+23); Волинська область – 2 161 (+65); Дніпропетровська область – 1 087 (+6); Донецька область – 415 (+3); Житомирська область – 1 371 (+5); Закарпатська область – 2 640 (+93); Запорізька область – 565 (+4); Івано-Франківська область – 2 253 (+36); Кіровоградська область – 642 (+2); Київ – 4 866 (+140); Київська область – 2 469 (+50); Львівська область – 5 004 (+168); Луганська область – 76 (0); Миколаївська область – 392 (+8); Одеська область – 1 567 (+38); Полтавська область – 309 (+5); Рівненська область – 3 475 (+111); Сумська область – 287 (+3); Тернопільська область – 1 876 (+19); Харківська область – 2 046 (+53); Херсонська область – 191 (+1); Хмельницька область – 777 (+53); Чернівецька область – 4 631 (+49); Черкаська область – 635 (+8); Чернігівська область – 519 (+5).

COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус виявили у 95 медичних працівників. Від початку пандемії на COVID-19 захворіли 6 515 медиків, 3 984 з яких одужали. На жаль, щонайменше 43 працівники медичної сфери померли.

за минулу добу коронавірус виявили у 95 медичних працівників. Від початку пандемії на COVID-19 захворіли 6 515 медиків, 3 984 з яких одужали. На жаль, щонайменше 43 працівники медичної сфери померли. Коронавірус у ЗСУ: у Збройних силах України за минулу добу виявили ще 21 випадок зараження. Нині від хвороби лікуються 166 військових, ще 576 людей перебувають на самоізоляції через контакт з хворими. За весь час у лавах ЗСУ від коронавірусу одужали 302 військових. Натомість 5 військовослужбовців, на жаль, померли.

Новини про коронавірус в Україні

Громадський транспорт в Україні знову може припинити роботу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у регіонах з найскладнішою епідеміологічною ситуацією знову можуть зупинити роботу громадського транспорту.

У 13 областях України можуть посилити карантин

Степанов заявив, що головні санітарні лікарі 13 регіонів звернуться до комісій ТЕБ та НС з проханням посилити карантинні заходи. В основному це стосується західних областей України та міста Києва. Посилення може стосуватися роботи міського транспорту, а також спортивних, дошкільних і "решти закладів, які є в країні".

Які області України не готові послабити карантин

Київ; Волинська область; Донецька область; Закарпатська область; Київська область; Луганська область; Львівська область; Одеська область; Рівненська область; Хмельницька область; Чернігівська область; Чернівецька область.

Пляжі Одеси переповнені – люди не дотримуються обмежень

Попри рекордні зростання нових хворих на коронавірус, пляжі Одеси переповнені відпочивальниками. Більшість людей аж ніяк не дотримуються ніякої соціальної дистанції.



Карантин продовжили до 31 липня / Інфографіка 24 каналу

Захворюваність на COVID-19 росте не через збільшення тестувань, – Степанов

За словами Степанова, не лише розширення тестування на коронавірус є причиною різкого сплеску захворюваності в Україні. Міністр охорони здоров'я повідомив, що окрім збільшення числа пацієнтів у статистиці, зростає і кількість звернень людей з симптомами та пневмонією, а також кількість госпіталізацій.

Від коронавірусу померла керівниця Львівського обласного лабораторно центру МОЗ

26 червня у віці 70 років від коронавірусу померла Галина Михальчук. Вона очолювала Львівський лабораторний центр МОЗ, у якому проводили тестування на COVID-19.

Новини про коронавірус у світі 27 червня

Згідно з даними РНБО України, за весь час пандемії коронавірус виявили у 9 824 535 людей по всьому світу. 4 964 454 пацієнтів вже одужали, але 494 810 хворих померли.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих