Суперечка Швеції та ВООЗ через COVID-19 і карантин: сторони обмінялися звинуваченнями
Між Швецією та ВООЗ виникла суперечка через дані про COVID-19. Зокрема, 26 червня там обурились через оцінку ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом у цій скандинавській країні.
Державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл обурився і різко прокоментував заяву регіонального директора ВООЗ з питань Європи Ханса Клюге. Про це повідомляє BBC.
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Що відомо про звіт ВООЗ, зокрема щодо Швеції
Напередодні ВООЗ назвала 11 країн, в яких значно прискорилося поширення коронавірусу. Серед них, зокрема, Вірменія, Швеція, Молдова, Північна Македонія, Азербайджан, Казахстан, Албанія, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, Косово і Україна.
У ВООЗ відзначили, що протягом останніх 14 днів у Швеції зафіксували 155 нових випадків інфікування на 100 тисяч жителів. А це набагато вище, ніж у більшості європейських країн.
Відповідь Швеції ВОЗ
- Натомість головний шведський епідеміолог Тегнелл відповів, що це "абсолютно неправильна інтерпретація даних". За його словами, зростання кількості випадків пояснюється зростанням кількості проведених тестів.
- Він також додав, що кількість звернень в реанімацію на дуже низькому рівні, а смертність починає знижуватися.
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