Між Швецією та ВООЗ виникла суперечка через дані про COVID-19. Зокрема, 26 червня там обурились через оцінку ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом у цій скандинавській країні.

Державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл обурився і різко прокоментував заяву регіонального директора ВООЗ з питань Європи Ханса Клюге. Про це повідомляє BBC.

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Що відомо про звіт ВООЗ, зокрема щодо Швеції

Напередодні ВООЗ назвала 11 країн, в яких значно прискорилося поширення коронавірусу. Серед них, зокрема, Вірменія, Швеція, Молдова, Північна Македонія, Азербайджан, Казахстан, Албанія, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, Косово і Україна.

У ВООЗ відзначили, що протягом останніх 14 днів у Швеції зафіксували 155 нових випадків інфікування на 100 тисяч жителів. А це набагато вище, ніж у більшості європейських країн.

Відповідь Швеції ВОЗ

Натомість головний шведський епідеміолог Тегнелл відповів, що це "абсолютно неправильна інтерпретація даних". За його словами, зростання кількості випадків пояснюється зростанням кількості проведених тестів.

Він також додав, що кількість звернень в реанімацію на дуже низькому рівні, а смертність починає знижуватися.

До теми Швеція заперечує провал країни у боротьбі з COVID-19

Зверніть увагу! З початку пандемії в Швеції виявили понад 65 тисяч випадків зараження COVID-19. Це в декілька разів більше, ніж у сусідніх Норвегії, Фінляндії та Данії. Показники Швеції приблизно дорівнюють даним з Білорусі. До слова, жорсткого карантину в Швеції запроваджено не було.